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【晴報專訊】美食博覽昨晨10時開鑼，排隊輪候市民急不及待跑入場搶購心頭好。有市民為玩1元贏500罐鮑魚遊戲，早在開場前3日排隊，如願以償搶到鮑魚後，形容將「每餐食鮑魚」；又有市民花逾1萬元買海味。今次疫後首恢復試食，各攤位除售傳統乾貨，亦賣雪糕、魚蛋等小食，四處大排長龍，不少市民拖篋邊行邊食。有參展商指，開幕3小時便賣出三分一貨品，要不停補貨，絕大部分人即食即買，丁財皆旺，料銷情按年增1至3成。

展商Jessica指，博覽開幕3小時便賣出三分一冷凍雞煲，要不停補貨。

美食博覽昨起一連5日在會展舉行，安記海味推出1元「飽‧情‧尋」遊戲，取得首9個籌號的市民分3隊鬥快把鮑魚罐貼在摩天輪上並完成50字樣，勝出者獲500罐即食鮑魚。奪冠的余女士指，為搶鮑魚，周二（15日）便開始排隊，對成功勝出感非常開心，舉起勝利手勢興奮歡呼。她又指，同組參加活動的3人會平均分配贏得的500罐鮑魚，笑言打算「每餐食鮑魚」，部分則分給親朋好友。她又稱，已準備了一千幾百元消費，但昨參賽後先回家休息，今日再戰。另安記海味不時設冬菇和鮑魚試食環節，銷售及市場推廣經理潘永熙說，有試食時攤位外的人流較其他時間多近半，料整體銷情按年增1至2成。

余女士（粉紅衣者）玩1元贏500罐鮑魚遊戲勝出

免戴口罩氣氛佳 消費豪爽

陳小姐則跟3名家人共花逾萬元買螺頭等海味，戰利品裝滿5架手推車和拖篋，亦吃了魚蛋等小食。她笑言，美食博覽集中各式貨品，毋須如平日般在全港四處頻撲，故一直是「常客」，即使不少產品今年加價數10元，仍大手購入。劉太亦帶同2名子女到場，花千多元買新口味水果乾、炸豬皮等，又吃了各種熟食和雪糕，全日預計花3,000至4,000元。她形容，今年不用戴口罩，且有多款熟食選擇，帶動場內氣氛，直言較去年更豪爽。

台灣食品展商「陳允宝泉」推出368元中秋月餅禮盒送太陽餅等優惠，且首設4款期間限定雪糕連鳳梨酥，供市民即買即食，3球128元，吉祥貓「允允」亦登場跟大小朋友合照打卡。負責人張小姐指，適逢今年恢復試食，故增設雪糕位，且有豬肉乾試食，大部分人試食後即購買，268元太陽餅、鳳梨酥和土鳳梨酥套裝在博覽開始後3小時更已售出近百套，市民買月餅禮盒時亦以5盒起跳，人流較去年多，整體銷情將按年增1至2成。

冷凍雞煲商：銷情料增2至3成

主打雞煲的參展商「樂婷媽媽」昨中午12時推出限量15份1毫子雞煲，不少市民甫入場便排隊，開售不足數分鐘便全數售罄。創辦人Jessica直言，博覽開幕3小時便賣出三分一冷凍雞煲，要不停補貨，而為迎合場內恢復試食特設的10元8粒咖喱魚蛋，每煲最快10分鐘便賣完，「一有試食，見到熟食平，啲人唔諗就買，人龍不斷」，相信凍貨及熟食雙管齊下，有助銷情按年增2至3成。

美食博覽疫後首恢復試食，四處大排長龍。

「啖啖燕窩」則除推多款燕窩產品，如鮮燉冰糖燕窩、椰香奶凍雪燕等，亦用試食價20元至40元賣麻辣鮑魚、牛丸和蒜辣雞翼尖；另有買滿600元即可扭蛋抽獎遊戲，用盡全力吸客。高級營運主管白小姐稱，相信在試食恢復、旅客重臨下，銷情可按年增1至2成。











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