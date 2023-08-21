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【晴報專訊】施政報告首場地區諮詢昨在筲箕灣舉行，約120位市民出席，不少人關注經濟復甦未如預期，特首李家超稱，政府短期內會「搞活夜晚市面」，令市民開心推動經濟效益，亦要發展新旅遊領域吸引旅客。財政司司長陳茂波則稱，機場航班升降量已恢復疫前75%，認為航空復甦進展符合預期。

諮詢會上有市民指很多食肆在晚上8時許就關門，憂經濟復甦不似預期。

首場地區諮詢會昨在愛秩序灣官立小學分兩節舉行，歷時約2小時，約120名來自不同領域的市民出席，部分人來自分區委員會及不同地區組織。首部分由李家超與官員聆聽市民發表意見，期間提及多個不同方面的議題。有市民表示，目前很多食肆在晚上8時許就關門，關注經濟復甦情況未必如想像中般樂觀，亦有人提到通關後訪港的大多為內地旅客，同時很多港人北上消費，認為既要吸引人留港消費，同時要吸引外國、東南亞旅客來港旅遊。

曾俊華倡寬鬆政策 讓民間展創意搞夜市

李家超指，香港是讓人可圓夢的地方，有不同機遇，認為經濟已在多方面開始有積極發展動能，尤其大灣區，面對旅客的旅遊習慣改變，不再只是購物，要發展深度遊，如文化、環保及古迹等新領域，相信香港在文化內涵和表演場地等很多方面可吸引旅客，會在施政報告推相應政策；又提到將會積極推活動搞活夜晚市道，令市民開心，同時創造經濟效益。

旅客旅遊習慣改變，李家超指要發展深度遊，如文化、環保等新領域。

前財政司司長曾俊華在社交網站表示，支持香港搞活夜市，但認為要以寬鬆政策讓民間自己發揮多點創意，才會有生命力及有人氣，還提到過往常去的「不夜城」，如油麻地廟街吃煲仔飯或鑊氣小炒、女人街購物或睇午夜場，但疫情似乎改變港人「夜蒲」習慣，連女人街都冷清感可惜。

陳茂波：本港航空業復甦符預期

陳茂波則在網誌表示，本港機場每日客運量和航班升降量已分別恢復至疫情前的65%和70%，料客運量今年底恢復至疫前8成，明年全面恢復，相信航空業復甦進展符預期；同時機場周邊多項發展正全速進行，包括全力實踐「機場城市」願景，綜合商業發展項目11 SKIES將為旅客提供一系列娛樂、零售和餐飲選擇，亞博館二期亦會提供逾2萬座位的先進舞台場館和更多展覽設施。機場亦會加強「多式聯運」網絡和運作，其中「海天中轉大樓」將在短期內啟用，經港珠澳大橋來港轉機的過境旅客可直達機場禁區登機，毋須再辦理出入境手續，相信可吸引更多人選擇使用香港機場。

他指，現時要盡快填補航空業的人手缺口，支持運力高速全面恢復，航空業輸入勞工計劃首輪已批出逾2,800個名額，涉及地勤、機坪服務員、飛機維修技工等10個工種，最快可在今年10月抵港。

陳茂波又稱，去年420萬公頓空運貨量只佔本港總貨運量的2%，卻佔本港總貿易價值的48%，反映高價值、高端的航空貨運物流是必須全力搶佔和不斷提升服務的板塊，機管局近年已夥拍多家公司投資建造進先流設施，並在東莞開拓全新「海空貨物聯運」模式，有信心各方努力下，本港航空業將能把握好環球商貿發展大趨勢。

市民倡「雪卵」可減稅 政府研措施鼓勵生育

地區諮詢會小組討論環節有不少市民關注出生率持續下跌，有人提到尋覓伴侶需時，建議政府提供減稅吸引女性提早「雪卵」；也有父母稱，養育子女負擔大，望延長子女首年出生的免稅優惠。李家超稱，聽到市民今年特別關注生育問題，包括幫助生育及多生小朋友，政府會研究，相信教育亦要配合，要照顧有不同興趣及有特殊教育需要的學生，讓他們均可學以致用，貢獻社會。

李家超昨與部分主要官員出席首場地區諮詢會

政府統計處日前發表最新推算，2026年夫婦平均生育數目會升至約0.9。家計會榮譽顧問、港大社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝稱，數字意味每年要多1萬名嬰兒出生，推算或過分樂觀，形容本港生育率「唔再跌已經好好彩」，政府目前應「積極全面干預」，加強鼓勵生育措施的力度及闊度，如建立家庭友善的工作場所，以至解決夫婦住屋問題等。







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