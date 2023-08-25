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【晴報專訊】東京電力公司昨午啟動福島核廢水排放，本港針對10都縣水產的禁令同步實施。昨有日式超市已加強標明壽司及刺身來源地，仍有零星來自禁令地區的產品，惟有標明是禁令生效前抵港。有市民趁污水影響未浮現前購水產，亦有市民自備輻射探測儀往購水產。有旅行社稱，昨報團人數跌7成，未知何時能復常。另內地即日起全禁日本水產進口，日本首相岸田文雄稱，循外交渠道，要求中方收回成命。

有超市加貼標籤，清晰列明部分魚生來自挪威。

東電昨晨公布，經處理核廢水的氚濃度為每公升約43至63貝克勒爾，遠低於國家標準6萬貝克勒爾，以及其自訂標準1,500貝克勒爾，決定本港時間昨正午啟動排放，首日排放約200至210噸。

遊日報團最多減7成 料屬陣痛

本港10都縣水產禁令昨生效，銅鑼灣一間日式百貨店超市，三文魚刺身盒上貼有「挪威直送」，部分貼上「日本製」；另仍有售來自新潟的魷魚絲及埼玉的海草裙帶，即禁止供港產品，但標明8月15日前抵港。另一日式超市則仍見多款在宮城縣加工的漬魚，但無標明抵港日。食安中心公布，截至昨午12時檢測6個進口日本食品樣本均合格；漁護署測試50個本地漁產品樣本亦全合格。

內地旅客仇小姐稱有留意到禁令，但認為「今日（周四）排，（污水）肯定未殺到嚟香港」，放心選購三文魚刺身，雖然相信日後有問題水產應不能出口，但都不會再食用。港人何先生稱，暫未有留意水產來源地，日後可能會多加留意及避選日本出產，「三文魚都有其他國家（出產），日本政府提供資訊未好全面，要觀察下再買」。有人自備輻射探測儀量度輻射，確認無警告聲才購入，但核學會主席陸炳林稱，自行測量易受周邊環境影響，或只對高劑量輻射物有效。

縱橫遊行政總裁袁振寧稱，周日仍有不少人報稍後的紅葉團，但過去一兩日相關報道增，市民對報團遊日有保留，「周三跌2成，周四再跌7至8成」，相信要待事件淡化才好轉。東瀛遊執董禤國全稱前日報團人數較前跌2成，但相信是「陣痛」，料兩三周後恢復正常。

禁令未有涵蓋旅客帶水產返港自用。有議員質疑是「漏洞」。環生局局長謝展寰昨稱，水產不易攜帶，現階段無意修例。袁振寧指水產一般都在當地享用，甚少帶返港，相信旅客都知規定，又提到行程膳食會避開10都縣水產，但難得知豉油或其他醬料成分，無法完全避免，相信客人會理解。

內地全停進口日水產 日揆促撤回

中國海關總署昨宣布即日起全面暫停進口日本水產品，表明是防範核污染水排海風險，會視乎情況調整。首相岸田文雄昨晚稱已循外交渠道籲中方取消決定，並與專家磋商。南韓昨有大學生團體到日本駐首爾大使館抗議，有人嘗試闖入使館，16人被捕。







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