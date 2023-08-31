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【晴報專訊】香港是全球近視率最高的地區之一。開學在即，中大研究發現，疫後港童近視率增5成，創歷史新高，其中6歲兒童的近視率更倍增。疫情期間港童的戶外活動時間每天降至不足1小時，相反，電子產品使用時間卻增近8成，日均3.56小時，更有兒童日玩12小時，即使復常後仍無明顯改變。研究團隊預期，未來數年港童近視率將居高不下，而近視將增患其他眼疾風險，籲學童應增加戶外活動時間，培養良好閱讀習慣。

港童在疫下養成長用電子產品習慣，令近視風險大增。（資料圖片）

中大醫學院團隊從其「香港兒童眼科計劃」中，收集20,527名6至8歲兒童的數據進行分析，探討在2015年至2021年間的近視率變化。結果發現，在防疫措施放寬後，兒童的近視率由疫情前的23.8%升至36.2%，增幅達5成；其中6歲兒童的近視率，更由13.9%倍增至25.2%。

戶外活動減 最勁日用電子品12小時

疫情改變生活方式，研究發現，兒童的戶外活動時間，由疫前的每天約1.4小時，減少近半至每天0.8小時；電子產品使用時間則由每天約2小時，增至每天3.56小時，增幅達78%，更有個案是每日使用電子產品達12小時，此生活方式持續至復常後。研究又發現，年幼兒童及低收入家庭兒童，在疫情期間更易受影響，增加近視風險。

中大醫學院眼科及視覺科學學系研究助理教授張秀娟指，生活習慣養成後不易改變，加上電子產品普及，學校亦較多使用電子書；如沒額外干預措施，料未來數年港童近視率居高不下。

近視會增加患眼疾的風險。中大醫學院眼科及視覺科學學系何善衡視覺科學研究講座教授彭智培指，相比視力正常者，600度以上深近視者，患黃斑病變的風險高850倍，患視網膜脫落亦高13倍，而白內障及青光眼風險分別高5倍及3倍。彭續指，兒童愈早患近視，長大後患深近視及威脅視力的眼疾風險愈高。

愈早患近視 日後嚴重眼疾風險增

中大醫學院眼科及視覺科學學系副教授任卓昇表示，眼鏡或激光矯視可改善視力，但不能減少近視眼因眼軸增長出現併發症的風險，故近視的控制與預防非常重要。任建議，兒童應增加戶外時間，每天最少2小時，亦應培養良好閱讀習慣，如在光綫充足的環境下閱讀、保持至少1呎距離、每30分鐘需看遠景放鬆等。

中大醫學院將展開研究，探討低劑量紅光及阿托品眼藥水混合療法的控制近視成效。

此外，中大早前曾進行兩項研究，發現使用0.05%低濃度阿托品眼藥水，可將近視進展減慢67%、減少近視病發47%；而使用650nm低劑量紅光，可將近視進展減慢73%。今年10歲的曉晴是研究參與者之一，她在2019年底疫情爆發前，雙眼有25度近視，疫後9個月，左右眼近視分別加深至100度及175度；使用阿托品眼藥水18個月後，左右眼各有225及350度近視。

專家以紅光機助幼童控近視。

任卓昇指，由於曉晴年紀太小，近視加深速度快，眼藥水療效未如理想。去年6月團隊轉用紅光為曉晴治療，截至今年7月，只有左眼輕微加深25度。任續指，在療法選擇上有多種考慮，須根據兒童的生活習慣及偏好等調整。為進一步研究上述兩種療法的混合療效，中大現正招募約500名近視在100至1,000度之間、年齡介乎4至12歲的兒童，參與為期3至6年的研究。任預料，混合療法的成效或超越單獨療法。







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