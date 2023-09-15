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【晴報專訊】公務員團隊積極「搶人才」，本年度6個學位職系聯合招聘明日開始，涉及政務主任、二級行政主任等，未來2年畢業的大學生亦可申請，截止日期為下月6日。

公務員團隊本年度6個學位職系聯合招聘將於明日開始（資料圖片）

公務員事務局局長楊何蓓茵昨稱，因應部分申請人或未及時報考綜合招聘考試（CRE）及《基本法及香港國安法》測試，12月初會舉行特別考試。

楊何蓓茵（資料圖片）

當局計劃今年招聘50名政務主任、220名二級行政主任、10名二級助理勞工事務主任、4名二級助理貿易主任、7名二‍級管理參議主任及15名二級運輸主任。當局稱，所有符合相關條件的香港永久性居民均可投考，正修讀大學學士或同等學歷課程，並在2024或2025年的畢業生亦可申請，截止日期為下月6日下午5時。

12月初舉行CRE基本法國安法試

當局提醒，申請人須同時在公務員綜合招聘考試兩張語文試卷，即中、英文運用取得二級或獲接納為等同的成績，以及在CRE和基本法及國安法測試取得合格成績。楊何蓓茵稱，政府每年6月和10月舉行綜合招聘考試，鑑於以往有投考者申請後才發現錯過10月考試，以致其申請不獲處理，今年會為未取得所需成績的申請人安排特設考試，暫定於12月2日在本港舉行。

另當局將於上海增設試場，意味在身處內地或海外的申請人可‍選擇於12月2日在北京、上海、倫敦、三藩市、紐約、多倫多、溫‍哥‍華或悉尼應考聯合招聘考試，以至CRE、基本法及國安法測試，本月23日起可報名。局方提醒，本港以外申請人同樣要取得有關合格成績，聯合招聘考試的答卷才會獲處理。







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