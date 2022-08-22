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行政長官李家超上任後的新猶之一的前廳交流會，上周三（8月17日）順利舉行了第二次。記得第一次交流會（7月13日）是由李家超親自帶隊及主導，在立法會前廳和議員分組交流；這次則是由政務司司長陳國基帶領轄下副政務司司長卓永興及九位政策局局長來前廳，出席的議員有八十多位，當然我也有參加。



（Ashley攝）



新清潔大隊長簡介工作進度



當天交流會分為兩個部分，第一部分由副司長卓永興介紹他負責的「政府打擊衞生黑點計劃」，這位新任清潔大隊長說，整個計劃有三大重點方向，第一是打擊六百個衛生黑點，針對性地改善環境衛生，例如處理後巷堆積如山的棄置垃圾、棄置電單車，又例如會採用新的方法捉老鼠等等。卓永興說這六百個衛生黑點並非鉅細無遺，今後會持續聽取民政事務專員（District Officer）及地區組織的意見，細化工作。



第二個重點方向是加強宣傳教育，認為改善環境衛生人人有責。卓永興舉了日本作例子，指出日本街上沒有大量垃圾箱，國民都會自行處理自家垃圾。他希望我們也能從教育開始，讓小朋友從小養成良好習慣，不會亂丟垃圾，我自然十分認同。



卓永興亦說第三個方向是加大執法力度、加強罰則，例如目前亂拋垃圾的定額罰款是一千五百元，罰款有沒有上調的空間？又例如有些店舖或貨車把貨物放在街上構成阻街，但是阻街罰款只是五千元，阻嚇力不足，特區政府將審視相關條例，看看是否可加強罰則。



我們做地區工作的都知道，環境衛生對優質社區生活是如何重要，政黨的社區發展主任平日也沒少處理這些投訴。早前便有長洲居民向我投訴很多人因為趕船而隨意把單車棄在碼頭，要求實施單車登記實名制，不過卓副司長和我均認為實行起來相當複雜，例如家長會送單車給子女做禮物，實名制要深入到哪個程度？實施時會否擾民？這些都需要深入研究。但是無論如何，我希望特區政府持之以恆，官員繼續落區，親身了解社區實況，才能真正改善環境衛生，提高市民的生活質素。



向盧寵茂局長反映抗疫問題



交流會的第二個部分是分組討論，九位局長分別加入不同的小組，我那組的主角是醫務衛生局局長盧寵茂教授，議員提出的問題自然是抗疫攸關。



首先，很多海外來港人士表示希望一旦確診，能於檢疫酒店原址隔離，而不用遷移到竹篙灣或其他社區隔離設施。盧局長表示認同原址隔離是最方便穩妥的，也可減低傳播風險，但是目前酒店方不願意這樣做，認為留下確診住客會增加酒店人員的感染風險，個別住客突然增加留宿天數也會打亂酒店的訂房安排云云。



我則認為上述兩個問題也是可以處理的，主要是客人在確診後繼續留在原本的房間內隔離，不可離房，酒店人員把餐點及物資放在房間外，人員不會進入房間，不和確診客人接觸，理論上不會增加感染風險。還有，目前檢疫酒店未必每天都超額爆滿，而海外來港人士在檢疫期間陽性的機率非常低，即是要延長住宿的個案非常少，對酒店整體訂房安排的影響微乎其微。特區政府宜與酒店業界加強溝通，盡快說服他們更新安排。



此外，盧局長在交流會上讚揚外傭，因為外傭在入境檢疫期間的確診率只有1%，反映她們在來港前有謹慎防疫；反之，來自歐美的人士在檢疫期間的確診率高達8%，反映歐美在抗疫路上已完全躺平。



關注現場音樂表演者的困境



第二，我要求盧局長關注現場音樂表演者的失業及補助問題。自從第五波爆發以來，這些唱歌的、吹奏樂器的、伴奏的表演者已經失業八個月，幸而盧局長表示沒有忘記他們，亦有和業界代表接觸，已了解他們的情況，我希望特區政府往後的抗疫措施及補助，不會再遺忘他們。



旅遊業界反對公海遊熔斷機制



第三，旅遊界議員姚柏良表達業界反對公海遊熔斷機制，認為熔斷機制影響郵輪公司回歸香港市場的決定，要求放寬郵輪旅遊檢疫限制，以重振郵輪旅遊業。有報導指皇家加勒比遊輪﹙Royal Caribbean﹚正計劃重返香港市場，期望早日成事。



不過，郵輪染疫早有先例，我認為若郵輪上有人確診，整艘郵輪停運三日並不為過，至少要全船徹底消毒清潔，與及調查感染源頭。郵輪公司有責任確保船上乘客及員工健康安全，相關要求並不為過。



期待下回財政司司長掛帥



除了我身處盧局長的一組，得悉其他小組的交流亦十分和諧順利，議員能就自己關注的議題向相關局長直接提出意見，有助局長了解民情，推出真正有效的政策。



下回即第三次的前廳交流會，估計將由財政司司長陳茂波掛帥，聯同轄下房屋局、發展局、創新科技及工業局等六個政策局的局長來和議員交流。未知屆時將以甚麼議題為主，北部都會區的發展？土地房屋的供應進度？抑或金融科技的未來發展？相信這些都是議員和市民感興趣的題目，大家就拭目以待吧。









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