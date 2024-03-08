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財政司司長陳茂波剛於2月28日宣讀今年度《財政預算案》，提到「預計2023/24年度綜合赤字為1016億元」（第205段），然而，若計及發債725億元，實際綜合赤字應該有1741億元之鉅。



在這樣嚴峻的財政狀況下，特區政府的投資策略顯得特別重要，高效率高回報的投資策略，可改善特區政府的財政狀況。我認為，特區政府是時候積極檢討及改善其一貫投資策略。

投資科創企業爭取更高回報

一般而言，資金會流向實體經濟，例如科創企業，走向科技為本的高質量發展，有望爭取更高回報。因此，行政長官李家超於2022年《施政報告》提出成立的「香港投資管理有限公司」(The Hong Kong Investment Corporation Limited, HKIC)，便以「進一步用好財政儲備以促進產業和經濟發展」為目標（第19段）。今年《財政預算案》亦承諾「今年上半年將落實首批直接投資和共同投資項目，涵蓋生命科技、綠色科技和金融、半導體、芯片、製造業升級轉型等領域」（第35段）。此外，創新工業及科技局局長孫東日前亦表示，特區政府將於本月內與第二批引進的十多間重點企業簽約，這些企業包括人工智能數據科學、生命健康科技，以及新能源科技等等。我認為方向正確。

新一份《財政預算案》承諾將落實首批直接投資和共同投資項目，涵蓋多個科技領域。（2024-25年度財政預算案fb圖片）

種子基金應爭取較高回報

特區政府近年設立大量不同用途的基金，主要以種子基金的模式運作，即是不動用本金，靠投資回報所得，來支持該基金的特定用途。這個模式無可厚非，但特區政府就「香港特別行政區政府獎學基金」（下稱「政府獎學基金」）提供的資料，便顯示特區政府就這類種子基金的投資策略有很多問題。

「政府獎學基金」要求注資10億

在1月26日的立法會財務委員會會議上，教育局要求通過撥款，向「政府獎學基金」注資10億元，以將「一帶一路獎學金」的名額由每年100個增加50%至150個。以每個獎學金名額每年度補貼16萬元計，把名額增至150個的年度所需款項是2400萬元。

對於設立獎學金資助「一帶一路」國家的學生來港讀書、進修，我及其他立法會議員均非常支持。這些學生若畢業後留港就業，可以補添香港的人才；即使他們畢業後回國，同樣有助促進香港與「一帶一路」國家的友誼及交流，誠是美事。





教育局要求立法會通過撥款，向「政府獎學基金」注資10億元。（資料圖片）

問題是，有沒有需要注資10億元那麼多？「政府獎學基金」有甚麼投資策略？投資管理公司根據甚麼目標作出投資？他們表現如何？所收取的管理費是否物有所值？我在上述會議向教育局副局長施俊輝提出質詢，但是其官腔回覆令人失望。

2月7日，教育局提交了補充文件（立法會FC30/2024(01)號文件），補充了「政府獎學基金」的背景資料。

設於2008年，獲四度注資

特區政府於2008年設立10億元的「政府獎學基金」，最初是向本港的傑出學生提供「卓越表現獎學金」。期後在2011年、2012年、2013年及2018年，分別獲得四次注資，獎學金的範疇也擴展至「才藝發展獎學金」、「外展體驗獎」、「展毅表現獎」等等。至於今次的注資主角「一帶一路獎學金」，則是於2016年新增的範疇，屬於「特定地區獎學金」旗下。

「政府獎學基金」以種子基金模式運作，即是在不動用本金的原則下，以投資回報來支付各個獎學金項目。補充文件指截至2024年1月下旬，「政府獎學基金」的本金為30億7000萬元，淨盈餘則有1億1000萬元。教育局認為這款項不足以支付未來的各項獎學金金額，於是要求第五度注資，並且要求10億元。

特區政府於2008年設立「政府獎學基金」，之後四度注資。（iStock）

聘用五間投資管理公司，問題一籮籮

補充文件指「政府獎學基金」由「投資委員會」就制訂投資策略提供意見，及就聘用基金經理處理「政府獎學基金」事宜提供意見。不知是誰作出決定，特區政府一共聘請了五間投資管理公司負責投資「政府獎學基金」；另有部分款項存於香港金融管理局賺取利息。

那區區30億7000萬元的本金，犯得著聘用五間公司管理嗎？這五間公司分別管理多少本金？五間公司相加的管理費總支出，會不會過高？還有，若這五間公司表現卓越，為「政府獎學基金」取得高回報，那教育局還需要一再要求注資嗎？反過來說，是不是這五間公司表現不濟，才導致回報低？若真如此，這五間公司還值得續聘嗎？

竟沒聘用本地投資基金經理

此外，當我查閱這五間投資管理公司的資料時，竟發現當中有四間是美國公司、一間是德國公司，卻沒有一間是香港「本地薑」，這點讓我相當不滿。眾所周知，在地緣政治及美西方資金撤出香港的情況下，本地基金經理經營困難，為甚麼特區政府不聘用本地基金經理？究竟是誰及以甚麼準則決定聘用哪些基金經理？是覺得外國的月亮特別圓？還是看不起「本地薑」？

特區政府以甚麼準則聘用基金經理，令人疑惑。（Shutterstock）

最後，教育局指「政府獎學基金」的投資回報率以維持在4厘為目標，獲注資10億元後，預計每年可賺取的投資收入約4000萬元，扣除投資管理公司管理費等支出後，便可用作「一帶一路獎學金」新增名額的所需資金。然而，近年的實際回報率平均只是2厘，期間有年份是虧損的。環顧最新的投資市況，若購買特區政府的綠色債券，已可鎖定三年保底息率4.75厘。如果投資一些在港上市、風險低而回報高的公司，回報更高，這是普通市民也懂的投資常識。那麼，為甚麼還要把那麼細金額的本金，分拆給五間投資公司管理，付上高昂的管理費，換來再注資10億元的要求？還有，那筆本金當中，有多少是存於香港金融管理局賺取利息的？回報如何？

對於上述這些問題，教育局通通未能回答。不過，為免發出立法會議員不支持「一帶一路」的錯誤信息，會議當日我有舉手支持撥款。但是作為立法會議員，我必定會繼續跟進。







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