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《三國演義》開篇提到，「話說天下大勢，分久必合，合久必分。」這似乎也適用於當代美國大企業的兼併與分拆，合併後可能一加一大約二，反之亦然。上個月，靠賣早餐麥片起家的美國著名食品公司家樂氏（Kellogg's）宣布，將把公司拆分成三個獨立公司，最賺錢的零食業務公司成為新主體，另外兩個「棄子」則分別生產傳統早餐麥片和用植物製作的素食類食品。再早一點，美國綜合企業集團通用電氣（General Electric,GE)）也宣布將公司一拆為三，即航空製造、醫療健康、能源發電三個獨立公司，其未來的發展重點將集中在航空業。這兩家全球知名企業都曾進行過多次收購，藉以涉足傳統產品之外的新領域，這令公司的規模不斷擴大。當規模不再與效益成正比時，公司唯有「瘦身健體」。這類做法似乎是大勢所趨，不難理解，但把公司起家的招牌產品像「棄兒」一樣剝離出去，讓九泉之下的公司創辦人情何以堪！

（家樂氏官網截圖）



收購零食品牌，改變公司「基因」



家樂氏公司一分為三是因為早餐麥片的營銷收入和利潤不高，各種零食小吃的利潤則不斷上升，分拆整合可強化零食分支的盈利能力，令主營公司不受麥片等低利潤產品的「拖累」，對投資者更具吸引力，推動股價上升。其實零食並非家樂氏公司的傳統強項，幾個零食品牌都是收購來的「高回報」資產。2001年該公司兼併了專做各種餅乾的奇卜樂公司（Keebler Company），將芝士小餅乾Cheez-It系列產品收入囊中。2011年又從寶潔公司（P&G）收購了薯片品客（Pringles）等零食品牌，令公司在主打產品、銷售對象、利潤構成等多方面發生重大變化，無異於對有一百多年歷史的老企業做一次「基因改造」。



這一變化帶出了新的發展前景，董事會決定集中資源發展全球零食業，以取得更高利潤和更高市值。零食小吃廣受各種年齡層消費者歡迎，尤其是青少年，因此被投資人視為「朝陽產業」。品客薯片在美歐亞三大洲設有五個生產基地，包括中國福州和馬來西亞柔佛，凸顯亞太市場需求旺盛。由於這個品牌家喻戶曉，一位政界人物還被港人稱為「薯片叔叔」。



過度併購擴張，慘被「打回原形」



相對於家樂氏公司因收購而「改變命運」，通用電氣則是被迫售賣資產，收縮業務範圍，屬於被市場無情地「打回原形」，而非「在隧道盡頭看到了光明」。通用電氣曾是全球最值錢的公司，2000年8月該公司市值為6010億美元，如今的市值僅為752億美元，22年縮水超過八成半，這與上世紀最後20年大幅擴張帶來盈利倍增的「黃金時期」形成鮮明對比，也讓已故「舵手」傑克．韋爾奇（Jack Welch）的傳奇經歷毀譽參半。



韋爾奇1981年就任通用電氣新總裁，他透過收購擴張令公司進入不同領域，為滿足市場需要不惜改變公司的「基因」。發明電燈泡和留聲機的愛迪生（Thomas Edison）在華爾街大亨摩根（J.P. Morgan）等金融家和投資人的支持下創辦了通用電氣，主打產品是電燈泡和發電機，後來發展到電視機、冷氣機等各種家用電器和飛機發動機，成為全球頂尖的電器製造業公司。在韋爾奇掌舵期間，通用電氣進入金融服務、醫療器械、娛樂傳媒等多個領域，當他2001年卸任時，公司60%的盈利來自金融服務部門，製造業的份額已大幅下降，但公司的盈利數據卻連續幾十個季度超過分析師的預測，讓韋爾奇被外界視為「商界之神」，最後獲得4.17億美元「分手費」。但此後通用電氣的業務每況愈下，因債台高築而被迫出售多個業務部門，包括「王冠上的明珠」全國廣播公司（NBC）及其總部所在地洛克菲勒中心30號大廈，後來連歷史悠久的家電業務也在2016年被中國青島的海爾集團收購。通用電氣40年來收購、出售、拆分的多部曲，完美演示了時代潮流中一家老牌公司的大起大落。



收購未必穩賺，審慎有助發展



像通用電氣這樣的收購兼併，在上世紀90年代到本世紀初的美國屢見不鮮。我那時在美國採訪新聞，報導過這些「大宗交易」，對幾家知名公司的併購過程記憶猶新。



90年代後期電腦製造商群雄混戰，康柏公司（Compaq）先後收購了Tandem Computers和迪吉多（DEC）兩家同行，成為按收入計算僅次於IBM的全球第二大電腦製造商。短短幾年後，康柏被惠普（HP）收購，成為電腦行業「一顆耀眼的彗星」。再過幾年，惠普出現內鬥，且收入增長但股價不昇，投資人與管理層產生矛盾，商場大戲連環上演。



另一個引起轟動的案例是1998年保險公司旅行家集團（the Travelers Group）兼併了花旗銀行（Citicorp），組成新的花旗集團（Citigroup），旅行家集團的董事長出任新集團董事長。這是銀行與保險企業幾十年來首次獲准合併，此前克林頓政府放鬆了對銀行保險行業跨行經營的限制，而拆掉投資、保險與零售銀行之間的「防火牆」，被普遍認為是導致2008年爆發金融危機的根源。

（網絡圖片）



旅行家集團的標記（logo）是一個小紅傘，集團合併後保留了花旗的名字，同時新logo也保留了那把小紅傘。當時花旗銀行總部在曼哈頓中城，其樓頂呈斜面，造型獨一無二；旅行家的總部在曼哈頓下城，樓頂上有個小紅傘霓虹燈，夜晚格外顯眼。幾年後，因未見到協同效應帶來業績增長，花旗集團將銀行業務與保險業務分家。於是旅行家又成為一家獨立的保險公司，而主營銀行與投資業務的花旗集團在經歷金融風暴的打擊後，市值也從世紀之交的高峰縮水近八成。



當年我駕車沿著曼哈頓西部高速路由北往南開時，幾十條街以外就能看到前方一把可愛的小紅傘，此情此景只能留在記憶中了。







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