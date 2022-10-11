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美國連鎖咖啡店星巴克在香港和內地都開了很多分店，多數位於較繁華地區，包括商業區和中上住宅區。星巴克店內整潔優雅，給人一種舒適的感覺，一些年輕人更將其視為朋友約會的首選場所。但在其故鄉，美國的星巴克卻經歷過不少社會衝擊，今年夏天，公司決定修改一項與店內廁所使用條例相關的規定，引起美國媒體和公眾的極大興趣，這與星巴克一貫堅持「政治正確」有關，也是對四年前「開放廁所」政策的一次逆轉。



(iStock)



政治正確「大過天」



2018年5月，星巴克總裁舒爾茨(Howard Schultz) 宣布，星巴克門店的廁所將對所有人開放，不論是否在店內消費都可以使用。這件事的起因是一個月前，有兩位黑人青年在店內等人，其中一位找店員要廁所的鑰匙，店員因他未在店內消費而拒絕。兩人繼續坐在店內等朋友，店員請他們出去，兩人拒絕，店員於是報警。警員到場後請兩人離開，但遭拒絕，於是以「非法進入」的指控將兩人帶走。有人拍下事件經過並將視頻放到社交網站，這迅速變成一起「種族歧視事件」。一些黑人衝入該店，干擾營業並威脅店員，同時有人號召全面抵制星巴克。雖然費城警方堅持認為整個過程合理合法，但面對「種族歧視」的指控，星巴克扛不住了，擔心一旦被貼上這樣的標籤，各種抵制行為會陸續出現，從而令公司蒙受巨大損失。



長痛不如短痛。星巴克公開向兩位當事人道歉，稱員工報警的做法是錯誤的，不代表星巴克的理念和價值觀，隨後雙方達成和解，但未公布和解的金額。為扭轉不利的輿論形勢，舒爾茨宣布「開放廁所」，星巴克還在5月29日那天下午關閉全美8200多家門店，對十幾萬僱員進行反種族歧視培訓。據餐飲業人士估計，星巴克停業那天的損失高達1400萬美元。這一波高調表態，令星巴克避免遭到大規模抵制，同時也顯示出種族、宗教、性別等敏感社會議題對企業經營造成重大干擾。那些面對公眾的企業尤其要對社會上有爭議的問題小心處理，盡量做到政治正確，否則隨時可能踩上「政治地雷」。



善行未必有善報



星巴克四年前的決定也與其公司文化有關，公司創始人舒爾茨本人很注意社會潮流的變化，五十年來該公司一直盡力推廣其品牌的良好社會形象，如善待員工(小時工也可以享受公司的集體醫療保險)、公平交易等等。但在使用廁所這件事上，四年前的決定卻給公司留下隱患，而這也折射出美國社會難以解決的各種矛盾。



首先是不應讓企業替政府解決廁所短缺的問題。美國很多大城市都嚴重缺少公共廁所，紐約市名列前茅，但市政府從未將這個關乎民生的問題擺上議事日程。二十年前，市長彭博(布隆伯格)曾經公開講：「有足夠的星巴克讓你們使用廁所」。政客的這種態度加劇了政府的不作為，導致星巴克這家私人企業無奈地承擔了公共服務機構的責任，結果是增加了企業的經濟負擔 (保持廁所清潔的開支) 和無法預測的社會風險。



其次是整體社會環境的惡化令「開放廁所」弊大於利，無法持續。在星巴克開放廁所之後，廁所被濫用和破壞的情況越來越嚴重。據媒體報導，一些人故意毀壞星巴克的廁所設施，導致廁所無法使用；也有一些人在廁所內吸毒，留下毒針或毒品包裝袋。這種情況是不能接受的，星巴克員工在新冠疫情下每天要服務眾多顧客，已經很不容易，廁所的亂象常常給他們帶來額外的工作量和精神壓力，這實在不不公平，屬於善行未得善報。



政府豈可不作為



星巴克這次對「開放廁所」政策作出180度的轉變實屬無奈，舒爾茨說，星巴克服務上億人，有人把星巴克當作公廁，這帶來安全問題和精神健康問題。星巴克已經在加固門店的設施，但開放廁所直接影響員工的精神健康，甚至令員工面臨威脅。本著對員工負責、對企業負責，公司只能從調整廁所使用條例做起。



但這次政策調整並未徹底解決問題。星巴克允許門店負責人拒絕讓未在店內消費的人使用廁所，卻沒有一刀切規定所有未消費的人都不可以使用店內廁所。將酌情權下放給門店，只是擴大了解決問題的空間，有助門店經營、減少不必要的負擔，但要解決「開放廁所」後出現的吸毒、惡意破壞等嚴重問題，仍需各地政府推出相關措施，進行有效治理，畢竟這些都是社會問題，屬於政府的責任，哪能隨便推給企業？







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