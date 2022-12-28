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剛剛過去的聖誕節周末，強烈暴風雪席捲美國多地，造成一場罕見的天災，奪走幾十人的性命，而且癱瘓了陸上與空中交通，受災最嚴重的紐約州已向聯邦政府申請緊急援助。與此同時，另有不幸者遇到了人禍。上周六（24日）平安夜，從美國與墨西哥邊境進入得克薩斯州的100多名非法移民被得州應急管理部門用三輛大巴運送到華盛頓，在副總統官邸外下車，但迎接他們的不是副總統賀錦麗（內地譯作哈里斯），而是向移民提供服務的當地義工。美國媒體報道說，有些移民僅身著單衫或T恤，裹著薄毯，一下車就遭到寒冬的襲擊，當時的氣溫已降至零下六、七度。好心的義工送上食物和禦寒衣物，並將他們安排到一個教堂暫避一晚。

得州共和黨籍州長阿伯特(阿伯特Twitter圖片)

拜登政府次日強烈抨擊得州共和黨籍州長阿伯特（Greg Abbott），白宮副發言人哈桑（Adullah Hasan）指責阿伯特「在平安夜將兒童遺棄在路邊，讓他們遭受凍到結冰的寒冷天氣摧殘，……這是在耍殘酷、危險、可恥的把戲」。

得州州長為何此時要將移民送到華盛頓？白宮的指責有根據嗎？

聯邦政策趨向放鬆，邊境州份壓力爆煲

在倡導尊重人權的國家，這樣對待非法移民的確屬於不合情理，但這一做法在得州未必缺乏支持者，因為大量非法移民湧入該州的邊境城市，使得那裏的居民實在頂唔順。那些被送往大城市的非法移民都已走完初步程序，無論是申請政治避難還是用其它理由申請居留權，聯邦人員已將他們的個案登記完畢，現在他們都是在等候身份審批。安置幾十萬中南美移民耗費得州各級政府大量財政資源和人力資源，但拜登政府仍有意進一步開放移民政策，再加上民權組織對現行法律提出挑戰，令得州民眾對這方面的前景更加憂慮。

特朗普政府於2020年3月引用美國法典第42條的有關規定，以「防止疾病傳播」為由，將非法進入美國的外國移民立即遣返（趕回墨西哥），這些經濟難民主要是墨西哥、危地馬拉、洪都拉斯、薩爾瓦多等國的公民。過去兩年多美國已經遣返了超過250萬人次（有些人被遣返後再偷渡過來），今年美國民權聯盟（ACLU）對這一作法提起訴訟，理由是這些尋求庇護的弱勢家庭並未感染新冠病毒，但國土安全部門依舊用「第42條」將他們「草率驅逐」，這違反了「第42條」的立法原意。聯邦法官裁定ACLU勝訴，主張停止實施「第42條」的拜登政府隨即上訴。這場官司一直打到聯邦最高法院，首席大法官羅伯茨（John Roberts）上周宣布命令，暫時繼續執行「第42條」，而高院明年會做最終裁決。

黨派利益影響政策，聯邦「請客」各州「埋單」

移民政策目前是美國兩大政黨存在明顯分歧的領域之一。民主黨政客較多支持接納移民，一些「進步派」國會議員倡導多元化社會，不認為移民增多會影響美國的政治體制。共和黨政客比較傾向於嚴格管控邊境，阻止非法移民湧入，防止他們搶走美國低收入階層的就業機會。由於民主黨兩年來控制著白宮和國會參眾兩院，所以相關政策比較傾斜民主黨的理念，但同時又缺乏物質上的配套，所以才出現聯邦「請客」，各州「埋單」的情況。

為迎合得州選民，強調其反移民立場，阿伯特讓得州政府部門從今年4月開始，多次租用旅遊巴將移民送往華盛頓、紐約、芝加哥等民主黨掌權的大城市，以便炒熱這個話題，塑造其「敢於為得州民眾出頭」的正面形象。在11月8日的中期選舉中，阿伯特擊敗民主黨對手成功連任，成為該州第五位連任三屆州長的政客，而反移民立場為他爭取到不少選票。

「獨立王國」州長話事，挑戰總統無懼報復

人氣愈來愈旺的阿伯特上周寫信給拜登，批評對方說謊，「你和你的政府必須停止謊稱邊境很安全，而應當立即投入聯邦資源來處理你造成的極為嚴重的問題」，「你必須按美國憲法的要求履行你的責任，在更多無辜生命受到傷害之前確保南部邊境的安全」。這口氣哪像是州長給總統寫信？

美國的聯邦制讓各州都成為「獨立王國」，有權決定關乎民生的各種政策，而州長儼然就是民選的「國王」。州長毋須聽命於總統，即使反對總統，總統也很難找機會給他「穿小鞋」，至於打擊報復就更別想了。所以阿伯特才敢這樣數落拜登，像是老師批評做錯功課的小學生，而拜登又能對他怎樣呢？







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