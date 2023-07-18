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在收到北約提供的大量重型武器之後，烏克蘭軍隊上月初開始對俄羅斯佔領的烏克蘭東部地區發動反攻，目標是推進到亞速海。援助烏克蘭的歐美各國對這場戰役寄予厚望，期盼烏軍的勝利能改變戰場上的膠著狀態，打擊俄軍的士氣，甚至扭轉整個形勢。西方媒體的大量報導也聚焦於烏軍新增的作戰能力，尤其是美歐先進武器的巨大威力。



(AP)

然而反攻開始後，烏軍在戰場上的表現卻令人失望，推進速度極慢，人員和武器損失嚴重。有人開始懷疑烏軍的戰鬥力，也有人猜測這是因為烏克蘭軍人未能熟練使用美歐先進武器。面對各種質疑，烏克蘭官方透過美國報紙來披露戰場實況，解釋烏軍為何行動緩慢。原來，裝備精良的烏軍被俄軍埋下的海量地雷拖住，先進武器無法發揮應有的戰鬥力，甚至成為俄軍導彈定點清除的首選目標，讓烏克蘭和北約始料不及。



俄軍精準部署 烏軍誤入雷區



華盛頓郵報和紐約時報上週分別發表了前線記者的相關報導，內容大同小異。記者目睹了烏軍工兵操練排雷的過程，並且獲准拍照，顯示出這都是烏克蘭官方希望見報的。根據兩份報紙的報導，六月初，裝備了德國豹式坦克和美國布雷德利戰車的烏克蘭第47機械化旅開始向俄軍陣地推進，很快就在空曠地帶遇到俄軍撤退前埋下的多種地雷，既有金屬反坦克地雷，也有針對單兵或小分隊的塑料地雷，還有各種各樣的地雷陷阱。



烏軍一早就知道俄軍埋了地雷，因此開始反攻時用掃雷車在前面開道，豹式坦克和布雷德利戰車跟隨其後。由於要爭分奪秒向前推進，有些坦克和戰車在田野中偏離了掃雷車開闢的通道，誤入雷區，導致被炸的坦克和戰車立即癱瘓，後面的十幾輛坦克和戰車聚集在一起，很快被俄軍的無人機發現，成為俄軍武裝直升機和導彈的定點攻擊目標。一輪打擊之後，歐美先進武器迅速變成一堆廢鐵，開坦克和戰車的士兵也大多喪命。俄軍隨後重點打擊烏軍的掃雷車，因為沒有掃雷車烏軍的坦克便寸步難行。雖然美國向烏克蘭提供了MICLIC掃雷車，德國提供了Wisent掃雷車，但因為被俄軍擊毀的太多，一時難以補充，而且這類掃雷車操作時聲音較大，容易被俄軍發現，所以烏軍暫時只能靠工兵用傳統方式排雷，這大大影響了推進速度。

烏克蘭士兵攜帶瓶裝水在扎波羅熱地區前線穿越雷區。(AP)





靠工兵人手排雷一是速度慢效率較低，二是風險大傷亡嚴重。在一片開闊的田野上，如果工兵手持地雷探測儀步行，很容易被俄軍無人機發現。因此，烏軍工兵只能匍匐前進，速度真是慢如龜爬。工兵排雷需要高超的技術和冷靜的頭腦，在巨大壓力下稍有閃失便可能丟掉生命。紐約時報的報導中有採訪前線醫生的內容，醫生說他搶救過一位負傷的工兵，手術後工兵失去了雙手。



俄軍的地雷戰術奏效主要因為三點，一是埋了海量的地雷，密度極大；二是地雷種類多，排查難度大；三是俄軍用無人機在烏軍已經掃清地雷的地方再次投放地雷，阻斷烏軍的後勤支援。例如，在土路上有未完全掩埋的地雷引線，當烏軍士兵走過去試圖切斷引線時，腳下卻踩到真正的引爆裝置，士兵及其身邊的戰友都被地雷炸死或炸斷雙腿。有時烏軍奪取了一個俄軍的陣地，士兵在查看陣地時誤踩地雷遇難。當一輛布雷德利戰車去營救被地雷炸傷的士兵時，車上的人一下車便自己也踩中另一枚地雷，導致傷亡倍增。俄軍的『蝴蝶地雷』就更加致命，它爆炸後會射出很多碎金屬片，一旦打入士兵身體，很難將其準確定位，從而給搶救增加了難度。



紐約時報引用了美歐官員的說法，在反攻開始後的兩週內，烏軍的官兵和裝甲武器損失高達20%，之後降至10%。這也證實了俄方此前的講法，即烏軍在發動反攻後遭受重大人員傷亡。



缺乏空中掩護 烏軍進攻受挫



除了遭遇地雷陣之外，烏軍反攻受挫的另一個原因是缺少空中掩護。烏克蘭空軍在俄烏戰爭爆發初期就遭俄軍重創，已經失去制空權，導致這次反攻中有大量裝甲武器被俄軍地雷炸癱，隨即坐以待斃。布雷德利戰車重34頓，鋼板厚，一般子彈無法穿透，但遇到地雷還是有可能被炸翻，只是車內人員多數情況下無生命危險，豹式坦克的情況也大體如此。如有空中支援，地面部隊可以及時搶救傷員，減少兵力損耗，也可將損壞的戰車迅速拖回後方，維修之後重新投入戰場（目前是運到波蘭進行維修），但目前烏軍做不到。



毫無疑問，奪回制空權需要新戰鬥機和機師，因此烏克蘭總統澤連斯基不久前在北約峰會上強烈要求北約提供美製F-16戰鬥機，北約也同意為烏克蘭培訓機師，但遠水解不了近渴。為增加烏軍的攻擊力，美國已開始提供集束炸彈這種國際上有爭議的武器，然而要改變目前的局勢仍相當困難。俄軍在地勢較高的地區設置了防守陣地，而烏方要從較低的地方發動進攻則必須投入比敵方多兩倍的兵力，這對烏克蘭來說也很難做到。



烏軍仍有實力 反攻成效難料



按照烏軍的計劃，反攻部隊要向前推進60英里才能切斷俄軍的供給線，但即使在推進最快的段落烏軍也只前進了5英里，最慢的地段只推進1英里，因為當地是平原，坦克開到農田上無法偽裝，很容易被俄軍發現並擊毀。再加上排雷耗時，傷亡不斷，即使機械化部隊衝到俄軍陣地，若後續的步兵跟不上，還是無法守住陣地。烏軍總共有三個機械化旅配備了歐美新式武器，目前僅投入一半，仍有能力展開新一輪攻勢。但五個星期以來的戰況，無法令人相信烏軍能實現原定的目標。

(AP)



出現在烏克蘭的21世紀地雷戰已造成大量人員傷亡，設想一下，若展開登陸作戰或登島作戰，傷亡肯定會更大。因此，中國提出的『止戰促和』不僅適用於俄烏戰事，也應成為解決其它爭端的基本原則，避免戰爭應該是第一位的。













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