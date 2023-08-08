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日本廣島市前天 (6日) 舉行儀式，紀念該市在第二次世界大戰（二戰）中因原子彈爆炸而死亡的民眾。廣島市長松井一實敦促為政者摒棄核威懾論，呼籲日本馬上加入《禁止核武器條約》。但出席儀式的日本首相岸田文雄在發言中對這一點未作回應，只重申日本繼續堅持「非核三原則」，即不擁有、不生產和不引進核武器。

(AP)

作為世界上唯一受到過核打擊的國家，日本每年舉行紀念儀式，這是完全可以理解的，世界各國都應吸取歷史教訓，防止核戰爆發。但是，俄烏戰爭令核武陰雲再次出現，而削減和銷毀核武器也成為熱門話題，此時此刻，各國史學家、教育家和新聞傳媒均有責任全面講解二戰的歷史，包括核彈造成的災難和美軍使用核彈的原因和目的，以防止有人為了某種目的而故意曲解歷史。

美軍對日投放核彈早有定論

1945年春，隨著納粹德國被瓦解，同盟國在歐洲戰場取得了徹底勝利，隨即決定向軸心國之一的日本發動最後的攻擊。那年夏天，美軍擴大了對東京等日本城市的轟炸，重點摧毀軍用設施和製造武器的工廠，並採用燃燒彈來擴大轟炸效果，導致東京部分城區一片火海。儘管遭受重創，但日本政府仍然拒絕接受同盟國在《波茨坦公告》中要求的無條件投降。

此前美軍已開始登島作戰，從太平洋小島逼近日本附近具有戰略意義的島嶼。在硫磺島戰役中，兩萬多日軍被殲滅，美軍陣亡六千八百多人，但美軍官兵有兩萬多人受傷，導致美軍整體傷亡人數首次多過日本。1945年4月1日至6月21日，在最為慘烈的沖繩之戰中，日軍憑藉堅固的防禦陣地，頑強抵抗兩個多月。此戰美軍陣亡1.2萬人，日軍死亡高達10萬人，此外還有大約10萬當地平民死於戰火或被日軍逼迫自殺。這幾場大戰令美國領導人確信，日軍準備抵抗到底，不惜一切代價，而繼續進攻的美軍將面臨更大的傷亡。

按照美軍的作戰計劃，下一步將調集更多部隊強奪日本九州，然後再攻打東京和橫濱。此時日軍將領相信，一旦美軍傷亡過大，美國會選擇與日本談判，這樣日本可以爭取到有條件投降，因此日軍在九州部署了一個「口袋陣」，準備重創登陸的美軍。

美國退役空軍少將查爾斯·斯文尼 (Charles Sweeney) 1945年8月兩次駕機參加在廣島和長崎投放核彈，他1995年5月11日在美國國會作證時強調，二戰中對日本使用原子彈的正確性早有定論，毋容置疑。美軍當時破獲的日軍密電顯示，日本領導人寧可犧牲更多日本人的性命，也不願無條件投降。如果不使用原子彈，這場戰爭會繼續進行很長時間，不僅有成千上萬美軍官兵要死在戰場上，日本平民的傷亡也將更大，因此使用原子彈促使日本無條件投降是當時的唯一正確選項。美國當時面對的是一心要消滅民主世界的日本法西斯，但當代的某些人卻試圖將日本人變為受害者，把美國塑造成想要復仇的侵略者，進行了一場摧毀古老文明的戰爭，這是顛倒歷史。

美國歷史學家理查德．弗蘭克 (Richard Frank) 教授2001年在其著名的《結束太平洋戰爭：歷史與幻想》演講中說，如果當時的戰爭拖下去，每個月在中國就要死10萬平民，在東南亞其它國家也有成千上萬民眾會死於日本侵略軍之手，更不用說被日軍囚禁的同盟國戰俘。他還提到，從蘇聯解體後解密的歷史文件得知，蘇聯紅軍當時計劃在8月攻打北海道。如果日本沒投降，按照這一計劃，當地可能會有40萬平民喪命。他最後的結論是，美國當年使用原子彈是為了爭取和平，我們今天也應該這樣來看待這件事。

日本政客試圖為二戰罪行「漂白」

試圖改寫歷史的一些日本政客至今拒絕承認日本在二戰中犯下的侵略罪行，總想找機會為日本「漂白」，而已故的前首相安倍晉三在這方面頗為積極。2015年8月14日，在日本宣佈無條件投降70週年前一天，安倍以首相身份發表講話，不僅為日本發動侵略戰爭找藉口，而且還說「廣島和長崎遭受的原子彈轟炸、東京以及各城市遭受的轟炸、沖繩發生的地面戰鬥等等，導致了許許多多老百姓的悲慘遭遇」，有意將日本描繪成受難者，試圖「打悲情牌」。

如前所述，在沖繩、東京、廣島、長崎等地出現的平民傷亡，乃天皇裕仁等日本領導人拒絕投降所致，因此安倍的說法明顯是在有選擇地講述歷史片段，意在誤導公眾。他對日本侵略鄰國的描述更是顛倒黑白，「同樣，在與日本兵戎相見的國家中，不計其數的年輕人失去了原本有著未來的生命。在中國、東南亞、太平洋島嶼等成為戰場的地區，不僅由於戰鬥，還由於糧食不足等原因，許多無辜的平民受苦和遇難」。安倍用「兵戎相見」來迴避赤裸裸的「入侵」，用「糧食不足」為日軍燒殺搶掠的罪行找藉口。如此這般為侵略戰爭「漂白」，實屬無恥之極。

幾個月後，安倍在2016年6月借日本主辦七國峰會 (G7 Summit) 之便，邀請與會的美國總統奧巴馬前往廣島訪問。媒體的大標題「在任美國總統首次訪問原爆受害城市」給人一種印象，似乎是美國終於向日本的原子彈遇難者致歉，其實奧巴馬並未致歉。今年5月，日本再次主辦七國峰會，岸田政府直接將會址定在廣島，以便安排七國及歐盟領導人一起去廣島和平紀念公園獻花圈，可見岸田繼承了安倍的「精神遺產」，繼續渲染日本的「戰爭受害者」角色。

正確認識歷史並非讓日本重複道歉

對於遭受過日本侵略的國家來說，正確認識歷史意味著向當代日本人介紹日本發動侵略戰爭的全過程，以及戰爭給日本和被侵略國家帶來的災難。但日本官方卻故意「誤解」，安倍在那次演講中說，「現在日本戰後出生的人已超過總人口的80%，我們不能讓與戰爭毫無關係的子孫後代擔負起繼續道歉的宿命」。這顯然是偷換概念，因為並沒有受害國要求日本人一代一代地重複道歉，中國領導人多次重申，希望中日兩國人民世世代代友好下去。

以安倍為代表的日本自民黨領導人近年來用各種手段拒絕直面歷史，影響了中日關係的發展。另一方面，前幾年中國的電視劇等文化產品也出現過反日浪潮，這對中日文化交流毫無益處。若想營造中日兩國人民世世代代友好下去的氛圍，中方也應努力創造條件，比如從增發簽證入手，讓更多日本人到中國訪問，增加他們對中國的了解和好感，用民間力量維繫和鞏固日中友好，這與要求日本領導人正確認識歷史並不矛盾吧？







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