加入最愛專欄 收藏文章

進入8月，宣布參加明年美國總統大選的幾位共和黨政客，紛紛前往傳統上最早舉行黨內初選的愛荷華州拉票。已經被四個不同司法機構起訴的前總統特朗普，仍在所有參選人中遙遙領先，每到一地都引起轟動。特朗普的黨內對手比他「勤快」，他們在愛荷華州各種場合亮相，與當地選民握手交談，但這種「零售式」自我推銷已經過時，即使在電視和社交媒體上做廣告也效果不大，根本無法撼動特朗普的領先優勢。



一項最新民調顯示，如果現在舉行黨內初選，53.7%的共和黨選民會支持特朗普，而「政壇新星」佛羅里達州州長德桑蒂斯僅得到14.3%的支持，另有5.5%選民表示會支持前副總統彭斯，其他幾位候選人更沒希望。如果不出現重大意外事件，特朗普在明年的黨內初選中將會「碾壓」所有競爭對手，比2016年更容易贏得共和黨提名。為甚麼官司纏身的特朗普依然人氣超高？為甚麼超過一半的共和黨選民依舊是特朗普的「鐵桿粉絲」？



反特朗普陣營力不從心



2020年特朗普在總統大選中失利，2021年1月6日華盛頓國會山發生騷亂，包括特朗普在內的很多人已經被起訴或判刑，但特朗普仍然是千百萬美國選民的代言人，他們依舊喜歡特朗普的風格（直率、「不裝」），支持他的理念和政策（反移民、反政治正確、反同性戀、反墮胎），憎恨華盛頓政客（常春藤精英、官二代富二代），擁抱特朗普提出的宏偉願景「讓美國再次偉大」（MAGA）。簡單來說，過去這兩年多，美國國內的基本狀況沒有發生重大變化，特朗普支持者的生活環境和社會地位沒有改變，因此他們的心態自然也沒有太大變化。

特朗普扮「受害者」，打「悲情牌」，爭取到不少粉絲的同情。圖為他在新澤西州出席高爾夫錦標賽期間向支持者致意。(AP)





每次有聯邦或地方司法機構控告特朗普，他都會在社交媒體上喊冤，聲稱自己遭受「非法起訴」、「政治打壓」，但同時又說，「這不會影響我再次贏得總統大選」，因為拜登知道無法贏得大選，唯有動用「民主黨的司法機器」將他定罪。特朗普扮「受害者」，打「悲情牌」，爭取到不少粉絲的同情，激發起他們的憤怒。於是，每當他遇到新官司，他的政治捐款賬戶就會有大量資金湧入，粉絲的情緒迅速轉化成捐款，壞事變成好事。



在共和黨內，的確有一部分政客希望將特朗普「逐出政壇」，但這股勢力始終沒成氣候。他們推出的挑戰者德桑蒂斯得到了大筆政治捐款和「主流媒體」的大量免費宣傳，但傳統的負面電視廣告和「主流媒體」的深入報道對特朗普的核心支持者影響甚微，因為這些人本來就不看「主流媒體」的報道，真正能影響他們的是特朗普使用的社交媒體平台。



德桑蒂斯今年5月宣布參選時躊躇滿志，但如今像是泄了氣的皮球。他的政治立場與特朗普分別不大，而且最早還是靠特朗普支持他才當選州長的，所以挑戰特朗普有「先天缺陷」。因缺乏經驗，他的競選工作開支較大，很快就捉襟見肘，不得不將競選團隊「瘦身」，辭退一些工作人員。截至7月底，他的競選支出已近3400萬美元，若照這樣的速度「燒錢」，恐怕難以為繼，畢竟他的「吸金能力」比特朗普要「低幾個量級」。



這些原因疊加在一起，導致共和黨內的反特朗普勢力至今無法扭轉勢頭，外界也普遍相信，明年的總統大選將再次成為特朗普與拜登的「對決」。



燒錢未必能打贏官司



雖然特朗普有望贏得黨內提名，但他可能也在為支付巨額律師費而頭疼。美國的PAC（Political Action Committee，政治行動委員會）以及Super PAC是支持政治人物參選公職的團體，屬於可免稅非牟利組織，必須定期向政府主管部門申報財務狀況。《紐約時報》分析了支持特朗普的幾個PAC近期的帳務，發現有多次高達數百萬美元的資金轉移，很不尋常。



據《紐約時報》披露，特朗普下台後就開始公開籌款，積攢了過億美元的政治捐款，並從接收捐款的PAC轉贈給另一個PAC或SuperPAC，由後者支付某方面的競選支出，因為不同的PAC可能分別負責支付團隊工作人員的工資開支、電視廣告費或舉辦活動的費用等等。特朗普的競選班子如今需要為打贏每一個官司而聘請一隊頂級律師，這方面的開支像滾雪球一樣愈滾愈大。《紐約時報》說，有一個PAC在5月到6月期間多次向另一個PAC轉錢，每次數額都在百萬美元以上。這種贈送之後又要回來的做法實屬罕見，而且數額之大也打破了過往的紀錄。雖然起訴特朗普的每一個官司都幫他籌到一大筆捐款，但打官司消耗的經費可能比籌到的更多，所以不排除最終是入不敷出。他上月曾經在賓夕法尼亞州的一次造勢大會上說，如果需要，他會用自己的錢來繼續競選。



佐治亞州州務卿Brad Raffensperger曾遭特朗普致電要求，無論如何找出11780張支持他的選票。



在美國打官司，有時輸贏取決於當事人是否有錢聘請最出名的律師。對特朗普來說，錢應該不是大問題，但他面對的官司卻未必是有錢就能打贏。佐治亞州富頓縣的大陪審團本周指控他試圖2020年大選結束後，密謀推翻選舉結果。當點票結果顯示他在佐治亞州輸給了拜登之後，特朗普打電話給該州主管選舉事務的州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger），要求對方無論如何幫他找出11780張支持他的選票，這樣他就能贏得佐治亞州，從而有望贏得這場大選。他不知道的是，這段電話被拉芬斯伯格錄了音，後來在網上廣為流傳。即使特朗普的團隊請來最有名的律師，打這場官司勝算有多大呢？燒錢能消災嗎？







銀行定存息率突破5厘！即刻上etnet格出最佳定存息率！► 了解詳情