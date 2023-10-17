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拜登政府圍堵中國、打壓中國企業的基本對華政策，近期發生微小變化，雖然依舊視中國為競爭對手和潛在威脅，但不再將全面封殺作為目標，轉而要求中國對美國企業進一步開放市場，以便為美國公司爭取到更多利益。這一轉變始於美國財長耶倫和商務部長雷蒙多今年夏天對中國的訪問，而美國聯邦參議院多數黨領袖舒默上周率團訪華則進一步展現了美方的意圖。這一轉變令中美關係暫時擺脫了「螺旋式下降」，若想保持這種短時的穩定，就需要雙方繼續管控分歧，而兩國對於以色列軍隊大規模攻入加沙的不同立場，則是雙邊關係中的一個新變數。



舒默訪華為美企爭取利益



按照美國參議院的議事規則，多數黨領袖等於是參議院議長，掌握著參議院的權力和資源，能夠左右參議院的議事日程，而身為參議院議長的副總統只在個別情況下參與參議院事務。舒默是紐約州選出的參議員，與華爾街關係密切；訪華團成員克雷波（Mike Crapo）是參議院財政委員會共和黨首席議員，兩年前共和黨在參議院擁有多數席位時，他是銀行委員會主席。他們當面向中國官員提出一系列要求，其中包括進一步開放中國的金融服務業市場，顯示出金融界對美國政界的影響力。



在結束訪華前的記者會上，舒默的開場白像是隔著太平洋向美國商界領導人「匯報工作」。他首先提到他們要求中國向美國企業提供平等競爭機會和公平的營商環境，包括取消對外資的多種限制性措施，如「強迫轉讓技術」、「必須成立合資企業」（後來答問時還提到「合資企業的51/49佔股比例限制」）等等，並點出3個重要領域：半導體、金融服務及航空航天。舒默在答問時強調，「這些會議持續了很長時間，因為我們談得非常具體。這不僅僅是一般性對話，我們要求對所有這些問題採取行動」。從中國官方電視上也可以見到，在與習近平主席見面時，多位參議員都有發言，可見不同利益集團的代表都希望藉此機會提出自己的訴求。

習近平與舒默一行會晤了80分鐘，比預期時間多一倍。(AP)



中方接待高規格著眼大局



中國官方高規格接待舒默一行，體現了北京對改善兩國關係的誠意。在與中共中央政治局委員、外長王毅和商務部長王文濤會晤之外，舒默一行還與習近平會晤了80分鐘，比原來預期的時間多了一倍，而且習近平「很投入」，這一點給舒默留下深刻印象。美國駐華大使伯恩斯也在記者會上說，「我們的討論詳細到4年多來從未有過的程度，我覺得中國領導人為這些會晤做了非常認真的準備」。



實際上，這次的特殊安排顯示，中方不僅願意解決具體問題，推動雙邊經貿關係恢復常態，同時更重視中美關係的總體走向，著眼於大局。自特朗普政府對中國發動貿易戰之後，美國政客對中國的看法愈來愈負面，新冠疫情期間更是拼命詆毀中國，在國會內已形成一面倒敵視中國的惡劣氛圍。在這樣的大環境下，國會對中美正常的經貿交往設置了許多障礙，舒默本人的對華立場也很強硬。這次率團訪華，顯示出他的態度有所改變，北京則透過相關的安排，讓他感受到中方對他的尊重，也令他能夠對美國商界有所交代，同時更希望在這次訪問的基礎上，推動國會對中國的態度出現一點點積極的改變。



中東局勢已構成「節外生枝」



就在舒默一行訪華期間，出現了哈馬斯攻擊以色列的嚴重事件。舒默是生長在紐約市布魯克林區的猶太裔，他對「中國官方最初的聲明沒有譴責傷害平民生命」感到很失望，並向中方表達了這一點。在記者會上，他對中方後來發布新的聲明予以糾正感到滿意。舒默一行隨後改變了先後出訪中、韓、日的日程，離開中國後迅速趕回美國。他很快就帶領另一個參議員代表團前往以色列，展示美國國會對以色列的強力支持。前天（15日）他們在特拉維夫訪問期間還遇到空襲警報，不得不躲入避難所暫避。舒默表示，參議院將與拜登政府合作，盡快通過向以色列提供緊急軍事援助的撥款提案。

美國政界支持以色列報復哈馬斯的突襲，而中國則偏向同情巴勒斯坦人。(AP)



未來一段時間內，以色列對哈馬斯的全面攻擊和中東國家的各種反應，會令世界局勢出現新變化，也會影響中美關係的發展，因為中美兩國對目前局勢採取的立場相距甚遠。美國政界整體上是無條件地支持以色列報復哈馬斯的突然襲擊，而中國的官方立場則偏向同情巴勒斯坦人的艱難處境。王毅在與沙特外交大臣費薩爾通電話時表示，「以色列的行為已經超越自衛範圍，應認真傾聽國際社會和聯合國秘書長的呼籲，停止對加沙民眾的集體懲罰」。除了基本立場上的分歧之外，兩國在聯合國安理會等國際場合也可能出現某種對立，而這類「節外生枝」事件有可能對中美關係的發展方向產生影響，甚至直接影響到一個月後習近平與拜登在APEC會議期間舉行的元首峰會。







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