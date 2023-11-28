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上周的荷蘭議會選舉結果引起歐洲國家高度重視，一些人甚至感到震驚，主要是因為右翼政黨自由黨(PVV)在眾議院150個議席中取得37席，遠超其他黨派，令該黨領袖維爾德斯(Geert Wilders)有望成為下一任荷蘭首相。維爾德斯的選舉政綱強調反移民、反伊斯蘭教，主張退出歐盟，但這只是一部分選民的訴求。維爾德斯要成功組閣，就必須放棄一些極端的政策選項，畢竟大多數荷蘭民眾並不支持脫歐，也不同意拆掉荷蘭的清真寺。

政客打「身份牌」迅速崛起

維爾德斯這類民粹主義政客的冒起，與歐洲一些國家的反移民浪潮不斷升高有直接聯繫，而導致反移民情緒升溫的原因之一，恰恰又是少數政客鼓吹的「身份危機」(Identity Crisis)。過去10年間，大量難民湧入歐洲，其中2015年來自敘利亞、阿富汗、伊拉克、利比亞等國的難民超過100萬。當年德國接收的人數最多，但按照人口比例計算，荷蘭、北歐國家等也都接收了大量難民。此後，難民持續湧入歐洲。按世界銀行的數據，1770萬人口的荷蘭，過去60年出生率持續下降，但人口總數卻不斷增長，原因就是每年都有大量移民湧入，包括許多非法移民。

歐洲小國一般比較重視本國的語言和文化傳統，視其為立國之本。外來移民不僅在語言文化方面與當地人有一定的差異，而且大多不是基督教徒，未必認同歐洲主流的世俗開放傳統。另一方面，這些移民的生育率較高，其在當地出生的後代往往接受與本地人不一樣的家庭教育，甚至可能被宗教極端主義思想洗腦，後果十分嚴重。隨著外來移民特別是穆斯林移民數量的不斷增加，一些歐洲人發現，身邊的人在國家認同和文化認同上與自己有很大差距，因而擔心自己的國家會「變色、變味」，這種不安情緒逐漸演變成「身份危機」。

維爾德斯除主張反移民外，亦要求增加社會福利。(AP)

新移民為歐洲國家提供了廉價勞動力，同時也增加了當地社會福利開支的負擔，造成教育、醫療資源的短缺，引起本國民眾尤其是低收入階層的反感（記得「雙非」母親在香港公立醫院生產的爭議嗎？） 。一些右翼政客順勢將反移民、反穆斯林的政綱作為賣點，標榜自己是本國民眾利益的代言人，從而迅速獲得一部分選民的認同與支持，維爾德斯的「異軍突起」是一個很好的例證。

「荷蘭特朗普」的「左」「右」兩張牌

這次荷蘭議會選舉結果說明，維爾德斯在政壇「走紅」的原因並不簡單。雖然他和自由黨在反移民政策、主張脫歐這些熱點問題上代表了右翼勢力的政治主張，但荷蘭政壇政治光譜較寬，這次參選的政黨多達26個，要拿到四分之一的選票，只靠右翼勢力是遠遠不夠的。維爾德斯在競選時打了兩張牌，一張是上述吸引右翼選民的牌，另一張是吸引一部分左翼選民的「社會福利牌」，重點是要求政府興建更多公共房屋，因為近幾年荷蘭的住宅價格持續上漲，令很多人根本買不起。他還支持政府增加福利開支，幫助有需要的低收入階層，這一立場也為他爭取到一部分選票。

荷蘭屬於典型的歐洲「三高」國家（高收入、高稅收、高福利），低收入者享受的良好社會福利，是靠高收入者的稅收來保障，要進一步改善社會福利，難免要增加稅收。因此，他這個主張是比較「左」的，與自由派經濟學家的理念相違背。若在美國，這是典型的民主黨政策。所以，他的取勝之道是增加社會福利和反移民這兩張牌，一「左」一「右」吸引不同的選民。

有人稱維爾德斯是「荷蘭特朗普」，這顯然不太準確。他強調「荷蘭優先」，與特朗普的「美國優先」立場比較接近，也與特朗普一樣反移民，但他打出了「社會福利牌」，特朗普則主張減稅和削減政府開支，對社會底層的感受並不重視。特朗普在競選中用來吸引底層選民的口號是「讓美國再次偉大」(Make America Great Again)，其賣點在於重振美國製造業，吸引大公司把工廠從中國等新興國家遷回美國，給低學歷的製造業工人創造新的就業機會。特朗普的口號最終只是個口號，因為在中國設廠的美國企業即使受政治因素影響或由於供應鏈調整而遷出中國，也只會遷到墨西哥、越南或印度，不可能遷回美國本土。眾所周知，美國的勞動力成本太高，令低端製造業企業很難盈利。

六個神根區的歐盟國家內政部長召開會議，討論加快步伐阻止非法移民從巴爾幹半島進入中歐。(AP)

反「歐洲一體化」行為有違歐盟「初心」

荷蘭議會選舉雖已結束，但組閣之路可能比較漫長，維爾德斯能否出任首相，取決於自由黨與其他黨派的組閣談判。歐洲一些國家經常出現「政府難產」，原因是沒有政黨能取得議會的簡單多數席位，有時要兩三個立場不同的政黨聯合組閣，目前的德國就是一個例子。無論下任荷蘭首相是誰，他都要重視「身份危機」引發的反移民情緒，拿出能為公眾所接受的移民政策。實際上，恰恰是由於上屆政府內的不同黨派在移民政策上出現分歧，導致執政13年的首相呂特失去議會的多數支持，而他的辭職觸發了這次議會選舉。

面臨類似的情況，歐盟內一些國家已出現反「歐洲一體化」的動作。六個歐盟國家內政部長本周在匈牙利第三大城市賽格德召開會議，商定加快步伐阻止非法移民從巴爾幹半島進入中歐。這六個神根區國家是匈牙利、捷克、斯洛伐克、波蘭、德國和奧地利，她們都處在中東難民奔赴西歐的「大通道」上，難民從塞爾維亞或克羅地亞進入匈牙利，然後再前往其他神根區國家。六國政府同意開展相互協調，重新設立邊境檢查站，以阻止非法移民進入。這種措施有違歐盟的「初心」，因為30年前建立歐盟時，人們所期盼的正是「無國界的人員自由流動」，現在重建邊境檢查站，豈不是要倒退回上世紀90年代？







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