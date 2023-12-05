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美國聯邦眾議院12月1日以投票表決方式罷免了桑托斯(George Santos)的議員資格，將其驅逐出眾議院。現年35歲的桑托斯是共和黨籍，去年11月當選，任期尚未滿一年。今年早些時候，聯邦檢察官指控他犯有電訊詐騙、盜取公共資金、虛假陳述、洗錢等23項刑事罪行，聯邦法院將於明年審理他的案件。

桑托斯是美國歷史上第六位被罷免的聯邦眾議員，也是唯一在法庭裁定其犯有嚴重罪行之前就已被罷免的眾議員。在表決驅逐桑托斯的議案時，有近一半的共和黨議員（105人）投了贊成票，否則只靠民主黨議員的206票不足以將其罷免。

共和黨議員「斬馬謖」，免受牽連

由於共和黨在眾議院只擁有八席的微弱優勢，如果失去桑托斯的席位，要透過立法程序來對抗拜登政府的政策就會更加困難，因此在這一議案表決前有人預測，為了保存共和黨的實力，大多數共和黨議員可能不支持驅逐桑托斯。但最後的投票結果顯示，共和黨內部已分裂成兩派，反對議案的只有112位議員，僅略多過支持議案的議員。反對議案的共和黨議員多數在所謂的「深紅選區」，也就是共和黨支持者佔多數的選區，現任議員明年可穩獲連任，因此他們不必與桑托斯劃清界線。支持罷免桑托斯的共和黨議員中，有相當一部分處於「紅藍爭奪選區」，即當地的民主黨挑戰者實力不俗，現任議員在明年的選舉中未必一定能連任。為防止桑托斯的醜聞拖累共和黨的形象，這類選區的共和黨議員只好「揮淚斬馬謖」，透過罷免桑托斯來止損。

桑托斯盜用政治捐款支付個人開支，並編造虛假個人背景資料。(AP)

桑托斯的違法行為究竟有多嚴重？為甚麼連黨內同僚都要與他割席？根據聯邦檢察官的起訴書和眾議院操守委員會的調查報告，桑托斯盜用他競選時收到的政治捐款來支付個人開支，包括3000多美元租豪華別墅度周末、4000多美元購買名牌愛馬仕的奢侈品、6000美元買意大利名牌鞋、3000美元用於美容開支（打Botox肉毒桿菌針），以及光顧收費色情網站等等。這些貪圖虛榮的低俗行為還是「小事」，嚴重的是他在競選時提供虛假個人背景資料，所謂「大屠殺倖存者的孫子」、「擁有紐約大學工商管理碩士學位(MBA)，畢業後加入花旗銀行以及高盛集團」、「擁有多處房產」等等，全部都是他自己編造出來的。我很希望紐約州選舉事務委員會做一項公布，將當初針對桑托斯進行的背景調查公之於眾。

僅從已公布的信息足可以看出，桑托斯的確是媒體所稱的「慣性騙子」。他不僅在個人資料上編造謊言，當執法機關對他展開調查時，他繼續說謊，用新的謊話掩蓋原有的謊言。明年法院開庭後，肯定會有更多的醜聞被揭露出來。如果他最終被裁定有罪，那是他罪有應得，但同時也會給其他共和黨政客帶來衝擊，因為那時更加臨近美國大選投票日。所以，有些共和黨議員投票支持罷免桑托斯，以便盡早殺死「癌細胞」，防止其擴散。

測大選風向，兩黨大舉投入補選

從桑托斯的醜聞被揭露到眾議院將其除名，整個過程歷時幾個月，民主黨與共和黨都已做好充分準備。一旦桑托斯被罷免，龐大政治機器就要立即啟動，為參加補選的候選人拉票。不僅紐約州的兩黨高層十分重視，華盛頓的政界大佬也都一早參與進來，一是因為制度上的需要，二是因為補選的時間節點非常特別。

按照紐約州的相關法律規定，州長將在10天內（最遲下星期）宣布補選的投票日期。一般估計是明年2月，因為這個國會議席不能空缺太久。與正常的選舉不同，這次補選的候選人毋須經過幾個星期甚至幾個月的黨內初選，而是由各黨的高層決定誰來參選，紐約州的政黨領導人和該黨的國會參眾兩院議員對此也有較大發言權。目前兩黨有意參選的政客加在一起有20多人，儘管最後名單尚未確定，但競選機器的齒輪已開始轉動，位於華盛頓的兩大黨全國委員會將撥出專門的款項，同時也向主要捐款人、工會組織、大企業發出捐款呼籲。一旦人選確定，就立即開始打廣告戰。

兩大政黨「從中央到地方」鼎力支持本黨候選人，主要因為補選投票時，2024總統大選已經開始，有幾個州已完成初選投票，這次補選可以成為總統大選的前哨戰。桑托斯所代表的紐約第三選區被視為政治風向標，它位於長島接近紐約市的部分地區和紐約市皇后區東北角幾條街道，這是全紐約州最富裕的選區，在全美也排名第四，屬於富人扎堆的地方。這些富裕選民是否支持拜登政府上任以來推行的各項政策？共和黨有無可能繼續在紐約這個傳統的「深藍州」佔據一席之地？兩黨該如何根據這項選舉結果，在不同的選區調整競選口號和策略？

時任紐約州州長科莫在2021年因性騷擾被起訴，在公眾壓力下辭職。(AP)

紐約州政客醜聞不斷，品行堪憂

桑托斯低俗無恥因貪枉法，遭到罷免毫不意外，實屬罪有應得，但其醜聞帶來的衝擊則可能影響明年的美國選情。在政治層面之外，他的個人醜聞也會成為紐約州的又一單貪腐大案。令人遺憾的是，這種涉及知名政客的醜聞近年在紐約州並非首次出現，十餘年間，先後有兩位州長辭職，一位警察局長被判刑。2008年3月，上任不到兩年的斯皮策(Eliot Spitzer)因「光顧賣淫集團」（在華盛頓的酒店內嫖妓），被執法機構調查而辭職；2021年8月，另一位州長科莫(Andrew Cuomo)因性騷擾被起訴，在公眾壓力下不得不辭職；2010年，紐約市前警察局長凱里克(Bernard Kerik)因逃稅和提供虛假陳述等罪行，被判入獄四年（後獲特朗普總統赦免）。一些品格上存在瑕疵的政客，缺乏潔身自好的基本意識，一旦在政壇出名就為所欲為，知法犯法，所以下一個重大醜聞的出現恐怕是必然的，唯一不確定的可能只是具體時間而已。







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