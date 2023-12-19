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上星期在華盛頓有多場涉及中美關係的公開活動，其中包括美中貿易全國委員會為慶祝成立50周年而舉辦的晚宴，中國駐美大使謝鋒和美國駐華大使伯恩斯均有出席，並在晚宴上分別宣讀了習近平主席和拜登總統的賀信。在另外兩場活動中，謝鋒和伯恩斯先後在自己的「主場」介紹了11月中美峰會之後兩國關係的最新進展，並評估了未來的發展趨勢。兩位大使的講話代表各自政府的立場，雙方似乎對中美關係有不同的認知和期望。簡單說，中方較為樂觀，美方並不樂觀。

中方採取行動，爭取雙邊關係「好起來」

12月13日，中國駐美使館舉辦中美「乒乓外交」52周年紀念活動，與會者回顧了「小球」如何轉動「大球」，幫助打開中美重新交往的大門，並且「撬動了國際格局變化，影響了世界歷史走向」。

謝鋒（右四）在華盛頓出席中美「乒乓外交」52周年紀念活動，席上高度評價一個月前習拜的歷史性會晤。（謝鋒X圖片）

根據使館官網上的新聞稿，謝鋒大使在講話中高度評價了一個月前習近平主席與拜登總統的歷史性會晤，強調「會晤鞏固了中美關係止跌企穩勢頭，為變亂交織的世界注入了難得的確定性、穩定性，受到兩國和國際社會普遍歡迎。歷史將證明，它不僅是今年中美關係的高光時刻，也是中美關係史上的里程碑，而且將對世界和平與發展產生重大深遠影響」。

謝鋒還強調，「中方向來言出必行，已採取一系列促進中美經貿合作、便利雙方人員往來的務實舉措，包括批准萬事網聯准入、批准美國博通公司收購威睿公司、取消簽證預約並縮短發放時間、階段性調減簽證費用、大幅簡化入境流程等」。

鑑於北京已為改善雙邊關係做出了具體行動，謝鋒強調，「我們期待美方與中方相向而行，採取行動，不要落後，特別是防止反覆，不要進一步、退半步，甚至進一步、退兩步，不要為兩國關係設置新的障礙」。他又表示，「時代呼喚我們從『乒乓外交』汲取智慧和力量，讓中美關係穩下來、好起來，實現健康、穩定、可持續發展，讓兩國人民放心、讓世界安心」。這番話對中美關係的前景做了較為積極樂觀的展望，期待「舊金山會晤不是終點，而是新的起點」。

美方強調競爭，坦言雙邊關係「不樂觀」

12月15日，伯恩斯在華盛頓智庫布魯金斯學會發表講話，著重強調中美關係未來的核心問題是競爭，美方只會在全球減排等雙方有共同利益的領域與中國保持接觸。他並直言，對中美關係的前景並不樂觀，僅僅是「抱有希望」。

伯恩斯在布魯金斯學會的演說上，強調中美在意識形態上有分歧。（網上片段截圖）

伯恩斯是有40年經驗的職業外交官，訓練有素，熟悉政策，不用講稿就能清晰地對中美關係目前的狀況作出總結。他多次強調，中美關係最根本的是競爭，因為中國是美國的系統性競爭對手，無論是經濟、軍事或全球影響力，兩國都處於世界領先地位，這種狀況將至少持續到本世紀30、40年代。

美國國務卿布林肯去年公布了美國對華政策的總方針，即投資、聯盟、競爭。伯恩斯的解讀是，美國將繼續加大投資，強化自身競爭力，在人工智能、芯片、量子計算、生物科技等領域保持優勢，絕不做「No. 2」，不能讓中國領先，因為這些技術可以用於軍事目的，威脅美國的安全。至於結盟，美國在印太地區強化了與日本、韓國、菲律賓、澳洲、印度等國的軍事合作，美日同盟處於歷史上最佳狀態，與菲律賓的安全與經濟合作令美國可以使用九個菲律賓基地。更重要的是，歐洲的立場發生了轉變，北約和歐盟現在都認為中國是一個系統性競爭對手。在列舉了拜登政府這兩年的「戰略性成就」之後，伯恩斯點出了美國在安全領域與中國競爭的主要場所：南海和東海，尤其是台灣海峽。

伯恩斯也提到了中美合作，但只包括氣候變化（中國氣候變化事務特使解振華和美國總統氣候問題特使克里三年內舉行過50次會晤）、公共健康（防止和應對疫情大爆發）、查禁毒品（美國要求中國停止出口可製作毒品的化學產品原材料）等領域。他承認向中國出口農產品和漁業產品對美國非常重要，因為美國五分之一的糧食出口輸往中國，但如涉及美國國家安全利益，就要與中國展開競爭，包括安全、科技、貿易、人權這四個領域。他最後特別強調了中美在意識形態上的分歧，稱其最為重要（last but really first），因為中國的價值觀與美國不同，對世界未來的願景也與美國不同。在答問時他表示，「對中美關係的前景並不樂觀」，「抱有希望與樂觀是不一樣的」。

認知差距過大，改善關係很難「再出發」

從兩位大使的表述中，可以清楚地看到中美兩國對雙邊關係有不同的認知和不同的期待，兩者之間的落差相當大。中方經常說「美方出於錯誤對華認知，奉行錯誤對華政策」，要求「美方應當樹立正確的對華認知」，這是因為中方多年來一直認為，中美關係應該以相互合作為總基調，以貿易與投資為「壓艙石」，以互利共贏為目標，實現亞太地區乃至世界的和平與繁榮。

中美峰會雖達成多項成果，但現時已落實的基本上都是美國所要求的。(AP)

但美國始終沒有接受中方的這一立場，儘管上月的中美峰會達成多項成果，但目前已經落實的基本上都是美國所要求的，例如中國已禁止化工原料的出口（幫美國治理毒品氾濫），以及向美國金融企業開放市場（「創造公平的競爭環境」）。而美國卻依舊打壓中國企業，將大批中國企業列入受出口管制的「實體清單」，而且毫不理會中國對於台灣問題設下的紅線，最近又向台灣出售先進武器（拜登上台三年內的第12次）。

顯而易見，改善中美雙邊關係變成了中方的「一廂情願」，美方只關心怎樣阻止中國的科技發展，拖慢中國的軍力增長，繼續保持美國相對於中國的軍事優勢。這是按照現實主義國際關係理論制定的外交政策，也可以說是「冷戰思維」，將國家安全利益放在首位，並在經貿和人文等各個領域泛化國家安全概念。如今這不僅是美國的官方政策，而且已成為華盛頓的主流共識，得到兩黨政客的普遍支持。明年是美國的總統大選年，只靠中方的配合（讓步）恐怕難以落實中美「元首共識」，如果美國不與中方相向而行，「推動中美經貿關係從舊金山再出發」可能只會成為一句空洞的口號。







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