加入最愛專欄 收藏文章

即將到來的2024年可以說是個「大選年」,美國舉行總統選舉,俄羅斯要選總統,其他地方也有類似的選舉。有的選舉可以提前預測結果,另外一些存在變數,而最具懸念的可能要數美國。目前的主流預測是,兩位高齡長者拜登與特朗普將有第二次對決,至於鹿死誰手則尚無定論。

77歲的特朗普至今仍然堅稱自己贏了上屆大選,雖然在四宗刑事案件中被起訴,但民調顯示他在共和黨多位總統參選人中一直處於絕對領先地位,有望再次成為共和黨總統候選人。81歲的拜登在民主黨內只遇到一位挑戰者:已故總統甘迺迪(內地譯作肯尼迪)的侄子小羅拔.甘迺迪。這位倡導環保的律師因反對打疫苗而出名,並且有一套「治國理念」,對某些民主黨選民有吸引力,但沒可能阻擋拜登再次代表民主黨參選。

與2020年的上屆總統選舉相比,拜登與特朗普對調了位置,拜登要令人信服地證明自己執政以來在不同領域均有所建樹,而特朗普只需抨擊拜登政府的嚴重失誤就足以贏得掌聲。雖然目前特朗普的聲勢明顯壓過拜登,但未來幾個月內,選民的立場會因各種情況的出現而發生變化,所以要預測大選結果實屬「不可能完成的任務」。

拜登在民主黨內只有一位挑戰者,幾可肯定將代表民主黨角逐總統大選。(AP)

「反應遲鈍」無礙連任,關鍵看經濟

上屆大選時,新冠疫情大流行是最直接影響選民生活和工作的議題,如今疫情已過,選民再次「回歸傳統主題」——經濟前景和就業機會。聖誕節之前的民調顯示,選民普遍最不滿意的是經濟復甦低於預期,通貨膨脹導致工資追不上物價,房價上漲和美國聯儲局加息讓想買房的人買不起。但從官方最近公布的11月統計數據來看,核心通貨膨脹已經見頂回落,接近聯儲局制定的2%目標,明年有望按計劃減息,這將有助經濟增長,並紓緩民眾的心理壓力。而且,美國股市今年表現強勁,道瓊斯指數和標普500指數都接近歷史最高值,代表科技企業走勢的納斯達克指數全年上漲近40%,中產以上家庭大多因此而受惠。若能保持經濟平穩增長的勢頭,減息後人們感覺自己的可支配收入有所增加,大部分選民便會滿意現狀,令拜登勝出的機會增加。

民調還顯示,影響選民投票意向的另一個重要因素是拜登的年齡和健康狀況。由於他在公開場合多次表現「怪異」或講錯話,不少美國人包括一些民主黨「鐵桿選民」都覺得他力不從心,應該及早讓位。但社會上的民意對他贏得民主黨提名不會有甚麼影響,因為有實力的民主黨知名政客今年都不挑戰拜登,全在為2028年的總統大選鋪路。

雖然能避免初選的「內鬥」,但拜登在民調中的低支持率(百分之三十幾)令他的選情毫不樂觀,這與特朗普對他的指摘和攻擊有直接關係,其中政府應對氣候變化的政策和邊境管控政策,是被特朗普罵得最多的。

特朗普針對拜登政府的應對氣候變化及邊境管控政策作出猛烈抨擊。(AP)

「政治陷害」刺激「鐵粉」,助力特朗普

特朗普批評拜登的環保政策是「向美國能源企業開戰」,而他一旦重新當選,將立即批准鑽探和開採石油及天然氣。他還指摘拜登政府要讓美國所有汽車都變成電動車(其實美國尚未制定這樣的政策),「但我決不答應,我上任第一天就要停止這個政策」。

拜登就任總統後,改變了特朗普政府的邊境管控政策,導致非法移民數量暴增,一天之內曾有1.2萬人從墨西哥非法越境進入美國,創下歷史最高紀錄。一向反移民的特朗普抓住這個話題,近日在造勢大會上向選民保證,「我返回白宮的第一天,就會終止拜登政府的『開放邊界』政策」,令在場的支持者鼓掌叫好。這類演說能打動一部分選民,因為他們擔心非法移民佔用社會資源,影響他們的就業和福利。但特朗普有時用詞過激,也會引起輿論反彈,比如他本月16日在競選活動中說,非法移民正在「毒化我們國家的血液」 (poisoning the blood of our country)。這一講法引來公眾輿論的強烈抨擊,很多人認為這是「納粹語言」,但特朗普後來辯解說,他從沒讀過希特拉的書。

至於特朗普面臨的四起官司,目前看來不會阻止他獲得黨內提名,因為這些官司在共和黨初選結束時也打不完。與此同時,特朗普的「鐵桿選民」更相信他的說法,即民主黨政客用司法手段阻止他參選,以幫助拜登連任。這四起官司反而令特朗普的民調支持度上升,並推動了他的競選籌款活動,令他收到更多捐款。本月中的一份大型民調結果顯示,如果現在進行大選投票,在兩黨競爭激烈的五個「搖擺州」中,特朗普領先拜登大約五個百分點。

因為特朗普參與了國會山騷亂,科羅拉多州最高法院裁定他無資格參加該州的總統大選黨內初選。(AP)

法院裁決製造懸念,選情添變數

除了選民的投票意向之外,一些意外事件也對大選結果構成新的「懸念」。科羅拉多州最高法院本月19日裁定,依據美國憲法第14條修正案的規定,特朗普沒有資格參加該州的總統大選黨內初選,因為他參與了2021年1月6日的國會山騷亂。如果其他州也出現類似的裁決,則意味著特朗普被「程序擊倒」,無法成為總統候選人。特朗普已經表示將向美國聯邦最高法院提出上訴,很多法律界人士認為特朗普不會失去總統候選人資格,因為聯邦最高法院的九位大法官中,有六位「保守派」是共和黨總統提名的,其中三人還是特朗普提名的,他們肯定會推翻科羅拉多州的裁決,允許特朗普參選。

我同意上述判斷,因為曾經採訪過2000年美國總統大選,當時的民主黨候選人戈爾與共和黨候選人小布殊(內地譯作小布什)因佛羅里達州重新點票的計算方法而產生法律糾紛,最終打到聯邦最高法院。共和黨總統提名的五位「保守派」大法官佔據了人數優勢,最終的裁決結果令小布殊得到了佛羅里達州的選舉人票,從而當選總統。如今的六比三讓特朗普打贏官司的機會更大,所以科羅拉多州高院的裁決應該算不上懸念。可以預料,這一屆總統大選將繼續由拜登與特朗普「唱主角」,其他幾位參選政客則僅僅是「陪跑員」,因為他們身強力壯,沒資格參加「長者的巔峰對決」,否則就太不講武德了。







【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯!► 立即訂閱