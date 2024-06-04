特朗普被定罪，反助其「狂吸」捐款

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美國前總統特朗普上周四（5月30日）被曼哈頓地方法院裁定有罪，但這不會影響共和黨提名他為總統候選人，他仍然可以在今年的大選中與民主黨總統拜登再決高下。在6個星期的審訊期間，特朗普一直抨擊這場「不公平的審判」，稱自己是冤案的受害者，而製造冤案的則是拜登和民主黨人。

這一史無前例的政治事件對大多數美國選民的投票意向並未產生影響，但客觀上給特朗普的籌款活動創造了一次難得的機會，讓他能順勢打「悲情牌」，動員憤怒的「鐵桿粉絲」向他捐款。特朗普在上周五（5月31日）的記者會上透露，法院的裁決公布之後不到10小時，他的籌款網站便收到3480萬美元捐款，其中很多是幾十美元的小額捐款，顯示出普通民眾對他的廣泛支持。由於捐款者太多，接收捐款的網站還曾出現短暫癱瘓。其後兩天內，捐款數額突破5300萬美元，超過今年1月和2月兩個月的總和，到星期天（2日）更多達7000多萬美元。

特朗普被裁定有罪，反激起更多粉絲向他捐款。(AP)

特朗普稱「為憲法而戰」，靠博同情吸納捐款

特朗普的「成功秘訣」是他堅持扮演「受害者」角色，強調自己在民主黨實力最強的選區接受審判（曼哈頓的選民超過八成支持民主黨），主審法官也偏向支持民主黨（曾在2020年大選時給拜登捐款15美元，且其女兒擔任民主黨政治顧問），因此這場審判不合法、不公平。他在記者會上說，「我是在維護憲法，遠不止是為特朗普一個人而戰」，「這樣的事不應發生在任何一位總統身上，絕不能允許這樣的事再次發生」。在陪審團裁定他有罪後，法官仍不准他公開發表評論，特朗普對此表示了極大的憤慨，強調歷史上沒有一位美國總統候選人要受這樣的限制。

扮演「殉道者」或「受害者」十分有效，新增的款項對特朗普來說非常重要，因為他籌集的競選經費少於拜登。由於沒有競爭對手，拜登在民主黨黨內初選中自然獲勝，省下了大筆競選經費。但特朗普為了贏得共和黨的黨內初選，在一些州花錢投放了抨擊競爭對手黑利等人的電視廣告，同時他還要支付四起官司的律師費用，導致一度競選經費捉襟見肘。近日的「井噴式」捐款浪潮，令他有能力擴大競選活動，在金錢上不輸給拜登。

裁決促進共和黨團結，國會領袖助籌款

對特朗普的有罪裁定，令共和黨政客瞬間團結起來，國會的共和黨籍議員紛紛發表講話，公開為特朗普辯護，猛烈抨擊拜登和民主黨人利用司法體制搞政治迫害。他們還在自己的官網上公步為特朗普捐款的鏈接，鼓勵自己選區的民眾向特朗普捐款。這種少見的舉動可能是出於個人利益的考量，有人想在特朗普獲勝後進入政府做官，也有議員被媒體稱為「副總統候選人的潛在人選」，還有一些議員相信，此時對特朗普「表現忠誠」，將會方便日後與特朗普打交道。

儘管特朗普聲稱他得到大量小額捐款，但其實不乏億萬富翁對他伸出援手。特朗普的兒子埃里克(Eric)周日在FOX News的電視節目中透露，幾十美元的小額捐款總共有7000多萬，但如果加上大額捐款，則超過2億美元。

金沙集團創辦人艾德森在生時，與妻子米里亞姆都是特朗普的支持者。(AP)

據媒體報道，這次的捐款大戶，包括已故美國猶太裔賭場大亨、金沙集團創辦人艾德森(Sheldon Adelson)的遺孀米里亞姆，她在特朗普被定罪後承諾捐款1億美元。2021年去世的艾德森，生前向共和黨政客提供過巨額捐款，僅2016年，他和米里亞姆就向共和黨捐款6500萬美元，其中2500萬美元捐給特朗普，支持他參加總統大選。艾德森夫婦強烈支持以色列，並利用一切手段為以色列謀利。特朗普上台後，將美國駐以色列大使館從特拉維夫遷往宗教聖城耶路撒冷，引起阿拉伯世界的強烈反對。此前的幾任美國總統曾說過要這樣做，但在任內都沒敢做，可見在特朗普任內，猶太裔對美國外交政策的影響力有所增強，這也證明他們對特朗普的大量捐款取得了預期的效果。

美國頂級投資公司黑石集團(Blackstone)總裁蘇世民(Stephen Schwazman)，也表示會全力支持共和黨參議院候選人和特朗普的競選活動，理由是對美國校園出現的反猶太情緒感到擔心，他認為拜登政府的經濟政策、移民政策及外交政策方向錯了。這類說辭其實都是套話，對富豪們最有吸引力的可能是特朗普的多次保證，即一旦重返白宮，他會加大減稅力度，為美國的富人謀取更多利益（受益人包括他自己及家人）。據美國電視台CNBC報道，由兩位風險投資家牽頭的籌款晚會，將於本周四（6日）在三藩市舉行，入場券5萬美元，最高捐款額限定30萬美元，夫婦兩人可捐50萬美元。這樣的晚會還將在洛杉磯和得克薩斯州的多個城市舉行，這對特朗普籌集選舉經費幫助極大。

金錢難買高人氣，變數眾多難估結果

雖然金錢能影響美國的政治選舉，但單靠金錢未必能買到高人氣，拜登的競選經費多過特朗普，但特朗普的人氣讓拜登望塵莫及。

特朗普上周六觀看終極格鬥冠軍賽時，拍攝短視頻放上TikTok。(AP)

在被定罪之後，特朗普的一連串動作吸引了媒體的高度關注，為他帶來難以估算的廣告效應。特朗普在任時曾下令封禁社交軟件TikTok，但未能成功，如今拜登政府要求中國公司字節跳動出售這軟件，否則就會將其封殺。上周六（1日）特朗普轉變立場，加入了TikTok，首次發布的短視頻是他在新澤西州觀看一場終極格鬥(UFC)的冠軍賽。兩天之內，他的粉絲數已達400多萬，瀏覽人次超過7000萬。相比之下，拜登加入TikTok多時，但粉絲人數只有大約34萬，還不及特朗普的十分之一。

除了特朗普被定罪，近日美國政壇的關注焦點還包括拜登兒子亨特．拜登涉嫌非法購買及擁有槍械的案件。這是首次有在任美國總統的子女受審，亨特被控買槍時作出虛假陳述，以及在使用成癮藥物時購買槍枝等三項罪名。在今後兩周的審訊期間，共和黨政客會眾口一詞借亨特的案件來抨擊拜登，民主黨政客肯定會全力反駁，稱這是共和黨的「政治獵巫」(political witch-hunt)。這場新「口水戰」，與特朗普受審期間的情況有相似之處，只不過希望從中獲利的雙方轉換了角色。民主黨政客將成為亨特的代言人，為他「遭受的不公」鳴冤；而共和黨政客則會利用「拜登家族腐敗的代表人物」大做文章，極力抹黑拜登本人。

亨特．拜登涉非法購買及擁有槍械，是首個受審的在任美國總統子女。(AP)

從現在到總統大選投票日還有整整5個月，很多突發事件都會產生連帶效果，並最終影響大選結果，而最有可能「立竿見影」的第一個重大事件將是本月27日的總統候選人電視辯論，屆時拜登和特朗普將有機會互相詰問、互相攻擊、互相抹黑。雖然一場辯論不太可能改變現有的競爭格局，但這場「長者互毆」應該是有不少看點的，而且拜登的表現可能成為轉勢的關鍵。







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