辯論慘敗，拜登被逼退選，民主黨猶疑不定

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在上周四舉行的美國總統大選首場電視辯論中，爭取連任的民主黨現任總統拜登表現奇差。他反應遲鈍、思路不連貫、口齒不清，似乎是自己也不知道在說甚麼。這令他的支持者倍感意外、極度傷心。當晚就有民主黨知名人士表示，拜登應該主動退選，讓黨內更有活力、更有能力的人出馬，以便順利擊退咄咄逼人的共和黨對手、前總統特朗普。

辯論時反應遲鈍，白費了「閉關操演」

在辯論中，拜登未能對特朗普的抹黑和造謠做出及時反擊。對特朗普胡編亂造的說法沒有舉例加以駁斥，例如特朗普聲稱「每一位美國人都支持將婦女合法墮胎的權力交由各州自行決定」，這明顯是毫無根據的編造，但拜登沒有立即質問特朗普，「你這樣說的依據是甚麼？」特朗普多次講出這類憑空捏造的虛假說法，拜登只是回應說，「他說的每件事都是謊言，他沒講真話。」但卻沒有補充事實真相，沒有當場戳穿特朗普的謊言。這種軟弱無力的回應無法改變特朗普的謊言給觀眾造成的印象，只會讓先入為主的錯誤印象留在觀眾腦子裏。

在辯論中，拜登未能對特朗普的抹黑和造謠做出及時反擊。(AP)

為準備這場辯論，拜登去總統度假地戴維營進行了一周的「閉關操演」，請顧問和助手幫他準備各種問題的答案，並進行了彩排，讓顧問扮演特朗普。拜登的工作非常細緻，競選團隊的顧問也都認為他準備得很好，完全有能力贏得這場辯論，並改變選民認為他「太老」的負面印象，從而令公眾恢復對他的信任。

可惜，「拼了老命」的拜登最終還是無法戰勝他自己，反而將其老態龍鍾、反應遲鈍的一面徹底展現在世人面前，令選民更難接受由這樣一位「智力上存在赤字」的長者今後四年繼續領導美國。

「定制的」辯論模式 竟然會「不堪一擊」

大多數人事前都預測，特朗普在辯論中會比較強勢，而經過長時間準備的拜登會做出一些反擊，因為幾個月前拜登在國會宣讀總統國情咨文時顯得中氣十足，充滿活力，當共和黨議員大聲喊叫時，拜登做出了及時回應，贏得很多人的讚賞，當時的熱烈氣氛讓一些民主黨人看到希望，他們高興地表示，「真正的拜登又回來了」。

此外，這次的電視辯論是按拜登陣營的要求進行的，沒有安排現場觀眾，而且還不允許候選人隨意插話打斷對手的發言。 這兩點都是為了限制特朗普，壓制特朗普的強項，等於是為拜登量身定制的，客觀上會幫拜登贏得這場辯論。

辯論主辦方CNN按拜登陣營的要求，沒有安排現場觀眾。(AP)

特朗普不喜歡這種辯論模式，但他慨然接受了，因為他相信無論在甚麼環境下他都可以勝出。主辦辯論的CNN電視網被特朗普視為「政治對手」，他在任職期間，多次與CNN記者發生矛盾，批評CNN散佈假新聞。他曾指著CNN記者說，你是假新聞 (you are fake news)。在白宮記者會上他不允許CNN記者追問。

為降低公眾的預期。特朗普在辯論前故意說，這場辯論不是一對一，而是一對三，是他一個人應對拜登和CN的兩位主持人。CNN為了維護自家的信譽，規定在辯論中不對辯論者發表的言論做出評論或追問，以免給人偏幫某一方的感覺。這等於是讓拜登自己去核查特朗普的謊言並及時予以揭露。可惜拜登沒有這樣做，在辯論開始後不久便「全線失守」，他一度迷失思路，不知道應該說甚麼。最終錯誤地說出「打敗國民健保」，被特朗普抓住機會嘲諷一番。這個場景後來被人剪輯成短視頻，在網上瘋傳，對拜登殺傷力極大。由於這個場面出現在辯論開始後的最初15分鐘內，導致一些觀眾認為，這樣一面倒的辯論不值得看了，於是就沒有再繼續看下去。儘管拜登後來的表現好了很多，但對這部分選民來說，拜登已經輸掉了這場辯論。

拜登在「主場」被特朗普「技術擊倒」讓人大跌眼鏡，而且他的缺點又不是短期內可以克服的，因此連民主黨高層也開始為他擔憂，一貫支持民主黨的《紐約時報》在社論中呼籲拜登主動退選，讓位給更有可能擊敗特朗普的候選人。民主黨內各路人馬都在尋找一個體面的台階，让拜登下台。

中途換馬難度高 形象轉差累黨友

時至今日，要換掉拜登也很困難，有可能會造成民主黨內部出現分裂，增加特朗普在大選中獲勝的機率。拜登已經在民主黨的黨內初選中贏得足夠的支持，如果現在退出競選，如何確定該黨的候選人將是個難題。按照民主黨的競選規則，到現在這個階段不可以再搞一次黨內初選，而且各州出席民主黨全國代表大會的代表在大會表決時可以自行決定由誰接替拜登參選。這就變成由黨內精英或積極分子來決定總統候選人的人選，而不是由民主黨的普通支持者來挑選。而且在8月19日至22日民主黨全國代表大會召開之前，民主黨可能沒有總統候選人，這對該黨的形象更加不利，並會動搖其支持者的信心，造成更多選票流失。

拜登在辯論中的表現，動搖其支持者的信心。(AP)

在大選年，政黨的總統候選人如果具有一定的號召力，往往可以幫助本黨戰友在參議員、眾議員或州長選舉中勝出，歷史上總統候選人為州長或議員候選人站台十分普遍，並且多數會成功。但拜登現在的老邁形象在選戰中已變成某種「累贅」。原計劃邀請他為自己站台的民主黨候選人現在對拜登不得不敬而遠之，不敢邀請他為自己助選。所以，拜登在電視辯論中的表現給民主黨帶來的負面影響不僅限於他本人的政治前途，還牽涉到民主黨其他候選人的職業生涯，他表現失準的後果可謂是害己又害人。

根據媒體的最新報導，拜登的家人堅決支持他繼續參選，相信他能夠扭轉乾坤，成功連任。看來民主黨內「倒拜」勢力還不夠強大，暫時無法逼拜登退選，但無論下一步會出現甚麼情況，這場選戰都將在美國歷史上留下新的一頁。若拜登年底贏得了大選，美國大學政治學課程的教科書恐怕有必要改寫，而我們所有人都將成為這段歷史的見證人。







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