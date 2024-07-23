賀錦麗接替拜登，特朗普自我神化，大選形勢更趨明朗

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美國總統拜登上周末終於在巨大的壓力之下宣布退出總統大選，不再競逐連任，並支持他的競選拍檔副總統賀錦麗(Kamala Harris)作為民主黨總統候選人，與共和黨總統候選人特朗普展開競爭。賀錦麗尚未獲得民主黨全國代表大會的正式提名，也未宣布提名誰做她的競選搭檔，民主黨的選情絕不樂觀。

迫拜登退選，以免連累其他民主黨政客

81歲的拜登近期承受了前所未有的壓力，民主黨高層和普通選民都敦促他退出競選，向年輕一代交棒。與此同時，他的身體也出現新狀況，繼2022年7月感染新冠病毒之後，他最近再次受感染，快測檢驗呈陽性，雖然沒發燒且症狀輕微，但仍要在特拉華州的家中自我隔離，不得不被迫暫停外出拉票活動。拜登前些天身體不舒服，咳嗽明顯加重，他自己和身邊的人都以為他是患了感冒。上周在接受電台採訪時他咳嗽得很厲害，於是在採訪結束後做了新冠快測，結果呈陽性，距離上次確診整整兩年。他遵照醫囑服用了新冠特效藥Paxlovid。然而那天他在採訪中，仍然只講年齡問題的一個方面，並拒絕退選。他說「伴隨著年齡而來的是智慧」，這話並非沒有道理，但他故意不談年紀增長帶來的負面效果。實際上，在6月27日的電視辯論之後，他的身體狀況令外人更加關注他是否適合繼續做總統，以及他能否戰勝特朗普。

拜登月中出席拉票活動時咳嗽明顯惡化，當時他以為自己只是患了感冒。(AP)

近期的多項民調顯示，一半以上的民主黨選民認為拜登應該主動退選，讓更有可能擊敗特朗普的人接棒。一些民主黨支持者日前在白宮外面集會，要求拜登「把火炬傳給下一代」，一位集會組織者表示，他們隨時準備支持新的民主黨總統候選人，繼續進行這場戰鬥。在場的人高喊口號「Thank you Joe. It’s time to go!（謝謝你，該退下來了！）」，Joe是拜登的名字。

推動拜登退選的還包括一批資深民主黨政客，有30多位民主黨籍國會議員先後公開表示希望拜登退選。眾議院前議長佩洛西、現任參議院多數黨領袖舒默和眾議院民主黨領袖杰弗里斯等黨內大佬，均已表明類似態度，連前總統奧巴馬都表示「拜登的勝選之路太難了」。但拜登團隊並不認同拜登的前景非常黯淡，據美國媒體報道，拜登團隊的人說：「2015年，奧巴馬、佩洛西、舒默把拜登推到一邊，支持希拉里．克林頓代表民主黨參加總統選舉，那時他們錯了，現在他們又錯了。」很顯然，拜登對自己當年做了8年副總統，卻沒得到奧巴馬和民主黨大佬們的支持去參加2016年總統大選，依然耿耿於懷。這其實也是整個拜登團隊的基本態度，因此這些跟了拜登很多年的助手，一直對民主黨高層的呼籲或要求拒不理睬，而外人則認為，拜登的親信未將真實情況告訴拜登，導致他一直認為自己有贏的機會。鑑於拜登獲勝的可能性愈來愈低，民主黨的金主不再「科水」，造成民主黨政客的整體選情出現危機。

眾議院前議長佩洛西等多位民主黨資深人物，早前均表明拜登應該退選。(AP)

據報道，7月拜登的競選籌款目標到上周只完成了25%，因為在6月27日的電視辯論之後，一些大金主已不再給他捐款，並要求民主黨更換總統候選人。目前拜登收到的經費也快用光了，若再堅持下去，今後幾個月的選戰不知道該怎麼打，這使民主黨內部陣腳大亂。而拜登宣布退選後，一天內民主黨陣營就收到5000萬美元的競選捐款，可見拜登退選是對民主黨有利的選擇。

導致拜登退選的另一個原因是，他若繼續選下去，恐怕會損害民主黨的整體利益。總統大選年的選票上，最頂端印的是所有總統和副總統候選人的名字，接下來是州長、聯邦參議員、聯邦眾議員候選人的名字以及其他地方民選官員候選人的名字。縱觀歷史，若某政黨選出一位高人氣的總統候選人，便可能拉高該黨選民的投票率，令名單上該黨的其他政客受益。換句話說，一位強勢的總統候選人，可以在自己勝選的同時，還幫本黨的其他候選人得到更多選票，令其所屬政黨有機會在國會和州一級選舉中獲勝。如果人氣很低的拜登堅持參選到底，很多不支持他參選的民主黨選民恐怕會不參加投票，從而推低民主黨選民的投票率，造成國會議員候選人等民主黨政客都失去一些選票，直接影響他們的前途，或令民主黨失去在參議院的微弱多數，並無法在眾議院贏得多數席位，杰弗里斯也將失去成為眾議院議長的機會，這亦意味著民主黨內大量黨務工作人員過去兩年的努力全都白費了。這是國會參眾兩院民主黨領導人最大的擔憂。

賀錦麗獲黨內提名仍未落實，前路崎嶇

過去十多年來，在黨內大佬的控制下，民主黨的「中生代」沒有哪位特別突出，具備全美知名度和足夠的選舉經驗，賀錦麗算是這批人中比較優秀的一位，曾經參加過總統大選的黨內初選，但她近期的處境也比較尷尬。一方面是拜登不退選，她的身份就是副總統參選人，她需要對拜登保持忠誠，積極去各州為拜登和她自己拉票，但同時她也需要為出馬競選總統做準備，以便在拜登退選時能站出來接棒。如今一切都清晰了，賀錦麗已宣布將全部接收拜登的競選團隊，但她並不能確定拜登團隊的助手們都會留下來幫她，因為那些人都是跟隨拜登多年的親信。為此，賀錦麗昨天第一次到位於拜登家鄉特拉華州的「拜登－賀錦麗競選總部」，與競選團隊進行深入交流，今後這裏將成為賀錦麗及其競選搭檔的競選總部。她還需要盡快挑選自己的競選搭檔（副總統參選人），因為總統候選人和副總統候選人都需要在下月召開的民主黨全國代表大會上獲得確認。

賀錦麗到「拜登－賀錦麗競選總部」與團隊交流，今後這裏將成為她及其搭檔的競選總部。(AP)

在民主黨黨內初選期間，拜登在多個州的勝利，為他贏得了足夠的民主黨代表票，令他成為該黨總統候選人，只差民主黨全國代表大會的最後確認。如今賀錦麗中途接手，同樣需要各州的黨代表確認她的候選人資格，但已沒有時間再搞一次黨內初選。民主黨高層透露，計劃在民主黨全國代表大會召開之前進行網上投票，各州的黨代表將宣布他們的投票結果，得票最多的人將成為民主黨的總統候選人和副總統候選人。這是歷史上傳統的總統候選人產生過程，進入21世紀，多數總統候選人在黨的全國代表大會召開之前已經得到了足夠的代表支持，令大會失去了決定性作用，如今有可能「恢復傳統」。所以，賀錦麗需要盡快接觸各州的民主黨領導人，爭取他們支持她成為民主黨總統候選人，於是她一天之內打了百多個電話，可見她還不是百分百可以穩獲黨內提名。在拜登宣布退選並支持她參選之後，她的回應也說明了這一點，在談及爭取總統候選人提名時用了earn和win這兩個詞，前者是讓人們覺得她的努力值得大家支持，也就是中文的「贏得」總統候選人提名；後者是指如果有人與她競爭提名，她會努力戰勝對手。

民主黨的全國代表大會將在芝加哥聯合中心(United Center)召開，聯合中心是北美職業籃球(NBA)公牛隊和職業冰球(NHL)黑鷹隊的主場。這是在1968年之後，民主黨再次選擇在芝加哥召開全國代表大會。當年正值反越南戰爭的高峰期，民主黨總統約翰遜(Lyndon B. Johnson)知道自己已經失去民眾的支持，在那一年3月31日宣布不爭取連任，導致民主黨總統候選人要在全國代表大會上產生。這次黨代表大會出現了前所未有的混亂，場內總統候選人「難產」，場外抗議人潮洶湧，最終大會選出副總統漢弗萊(Hubert Humphrey)為民主黨總統候選人，而漢弗萊在大選中敗給了共和黨對手、前副總統尼克遜(Richard Nixon)。50多年後的民主黨代表大會有沒有可能再度出現某種混亂，令類似1968年的場景重現？即使大會進行得很順利，賀錦麗及其競選搭檔順利獲得大會確認，要在大選中戰勝特朗普似乎仍是「難以完成的任務」，因為在特朗普遇刺中槍後，共和黨全國代表大會顯示出該黨內部空前團結，特朗普不僅控制了共和黨，而且真正成為「精神領袖」，並選定了一位年富力強的政客作為其MAGA（讓美國再次偉大）理念的傳承者——副總統候選人萬斯(J. D. Vance)。

特朗普中槍勢必拉高共和黨投票率，贏面大增

前總統特朗普在造勢大會上遇刺中槍之後，他右耳蓋著紗布，在共和黨全國代表大會上獲得提名，正式成為今年的美國總統候選人。他提名的39歲聯邦參議員萬斯也被確認為副總統候選人，萬斯和家人上周已開始受到美國特勤局(US Secret Service)特工的貼身保護。

右耳蓋著紗布的特朗普，在共和黨全國代表大會中受到熱烈支持。(AP)

特朗普在大會上接受提名時提到，遇刺時他雖然感覺受了傷，但知道自己是安全，因為「全能的主與我同在」。台下都是共和黨的鐵桿支持者，當中不乏篤信基督教的「紅州選民」，台上的特朗普則是他們的「精神領袖」。特朗普的這種自我神化，引發台下一陣驚嘆、呼聲、掌聲。很多與會的黨代表在右耳貼上一塊紗布，雖然外人看來滑稽可笑，但這恰恰說明他們對特朗普的崇拜到了何種程度。

如前所述，特朗普中槍後人氣高漲，必然會拉高共和黨的投票率，因此對接替拜登的賀錦麗十分不利。她比拜登有優勢的地方是年輕、反應快、代表少數族裔參政，有可能吸引更多青年人的選票。由她出面爭取婦女選票（強調婦女應享有合法墮胎權），也比拜登更為有利。少數族裔選民也許會更傾向於支持她，特別是考慮到特朗普的強硬反移民政策。她也得到了民主黨金主的支持，自拜登宣布退選後，民主黨已經收到8100萬美元競選捐款。民調顯示，她與特朗普的差距很小，這也好過拜登。共和黨如今有明確的理念，也有具體落實理念的政綱，把未來的願景描繪得很具體，而民主黨在這方面差得很遠。所以賀錦麗上場仍難以在民主黨選民中激發出極高的熱情，尚不足以抵消特朗普的優勢。由此可見，今年大選的形勢更趨明朗，除非再出現特別的情況，賀錦麗接替拜登有可能令民主黨減少損失，但不足以扭轉大局。







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