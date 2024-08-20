特朗普與賀錦麗都給選民「畫大餅」

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美國民主黨全國代表大會本周在芝加哥舉行，大會將正式確認現任副總統賀錦麗(Kamala Harris)為該黨總統候選人，接替不再尋求連任的總統拜登，此外還要確認沃爾茲(Tim Walz)的副總統候選人資格。大會的主要議程還包括多位民主黨知名政客為賀錦麗拉票的演講，包括兩位前總統克林頓、奧巴馬，以及曾經代表民主黨參加2016年總統大選的前國務卿希拉里．克林頓，而第一晚的主題演講人，則是上個月退出競選的拜登。

拜登在民主黨全國代表大會首晚發表演講，為賀錦麗拉票。(AP)

焦點轉向經濟政策，政客給選民「畫大餅」

9月2日（星期一）是美國的勞工節，按照傳統，勞工節標誌著暑假的結束，而且美國選民此時將開始認真考慮在大選中投票給哪位總統候選人，民主黨與共和黨兩大陣營也會動用大量經費做競選廣告。據美國廣播公司(ABC News)報道，賀錦麗的競選團隊披露，從勞工節到11月5日總統大選投票日，賀錦麗陣營預備投放的廣告經費達3.7億美元，其中計劃用1.7億美元在「戰場州」（兩黨實力接近的州，也叫「搖擺州」）做電視廣告，另外的2億美元則會用來在YouTube等網絡平台上做廣告，覆蓋全美各州，這還不包括在社交媒體上做廣告的開支。這一波廣告多數是用來攻擊對手，指責對手有人格缺陷或批評對手欺騙選民、言而無信，全是「攻擊性廣告」(Attack Ads)，其目的是令競爭對手的支持者失去熱情，從而阻止這些支持者參加投票。這類廣告有時效果很好，競爭對手在電視上被鋪天蓋地的政治廣告醜化抹黑，搞得負面新聞纏身，導致一些對事實真相了解不多的選民立場動搖。

攻擊性廣告雖然可以拉低競爭對手支持者的投票率，但要鼓勵自己的支持者出來投票，則必須向他們提供一個非常美好的願景，讓他們看到今後4年在自己領導下，國家將更加繁榮昌盛，民眾的生活會更美好，這才是最能打動選民的王牌。上月召開的共和黨全國代表大會，已經通過了該黨的政治綱領，也就是特朗普一旦當選，將會推動的政策主張，清單很長，常人記不住。本周的民主黨全國代表大會也有這個程序，屆時將詳細闡述賀錦麗政府未來的願景。在眾多議程中，經濟政策最為重要，因為這與所有選民的生活和未來息息相關，也最容易影響選民的投票意向。選民在勞工節之後將會認真研究兩黨候選人的政策主張，以便確定誰上台會對自己有利，從而決定投票意向，尤其是所謂的「未確定投票意向的選民」(Undecided Voters)。

正因如此，特朗普和賀錦麗最近都重點推銷各自的經濟政策，向不同社會階層的選民許願，如果用當下流行的網絡詞語來形容，就是給選民「畫大餅」。賀錦麗強調她的經濟政策重點是照顧中產階層，她上周在北卡羅來納州的演講中提到，中產階層是美國繁榮的基礎，她如果當選，將致力為中產階層創造「機會經濟」(Opportunity Economy)，向中產人士提供各種幫助，包括增建住房、維持全民醫療保健體系並限定某些藥品的價格、為養育兒童提供稅收等方面的優惠，總目標是讓中產階層能安居樂業，私人企業能發展壯大，年輕人不必為養育兒童的巨大經濟負擔而發愁，以便促進社會向上流動。她稱這一願景是「建立在拜登政府成功的經濟政策基礎之上」，同時也抨擊特朗普對所有進口商品徵收10%至20%關稅的計劃是非常錯誤，只會加重美國民眾的生活負擔，令通貨膨脹進一步上升，導致更多美國人度日艱難。賀錦麗提出的應對措施是發布聯邦政府禁令，在全國範圍內對食品和日常生活必需品實施限價，以防不良商人哄抬物價，避免給中低收入家庭增加生活負擔。

賀錦麗指其經濟政策的重點是照顧中產階層，並抨擊特朗普的關稅計劃。(AP)

賀錦麗畫的「大餅」很誘人，但很快就遭到經濟學家批評，因為這類控制物價的措施在美國難以實行。特朗普第二天給賀錦麗貼上「共產主義者」的標籤，在造勢大會上開玩笑稱賀錦麗是「卡米拉同志」(Comrade Kamala)，抨擊賀錦麗的主張是委內瑞拉總統馬杜羅的計劃、是前蘇聯的計劃，這種「社會主義的價格控制」被不同國家實驗過很多次，但從未成功，只會搞垮相關國家。

在賀錦麗上周的經濟政策演講之前，特朗普也給選民畫過大餅，但他的經濟政策相對簡單易懂，重點只有兩條：一是減稅，二是減少政府對企業的監管和限制。他主張調動私人企業投資的積極性來創造就業，而他的減稅計劃最受民主黨批評是因為「富人受惠最多」（特朗普要降低所得稅的稅率）。「減少政府干預」的受益對象包括石油和天然氣等傳統能源行業，以及與其相關的汽車行業，民主黨批評特朗普想為污染較大的行業鬆綁（拜登上台後加強了這方面的限制，政府的鼓勵措施和補貼均向新型能源和電動車傾斜，打擊了傳統能源行業）。其實，擅長搞民粹主義的特朗普還提出過多項減免稅主張，包括對退休金(Social Security)免徵稅，目的是爭取長者選票。

特朗普畫大餅的「神來之筆」，是在今年6月提出「廢除小費稅」 (No Tips Tax/No Tax on Tips），社會上對此反應比較正面。賀錦麗隨後也宣布，如果當選，她會促成聯邦政府廢除小費徵稅。其實這個建議是有針對性的，目的是爭取得到內華達州的選票。

特朗普提出多項減免稅主張，包括對退休金免徵稅及廢除小費稅。(AP)

聞名世界的賭城拉斯維加斯，是美國服務業行業最集中的城市。賭城位於內華達州，該州被視為兩黨必爭的戰場州，所以賀錦麗在提名沃爾茲為競選搭檔之後，兩人一起到拉斯維加斯拉票。賀錦麗在演說中重點打「廢除小費稅」這張牌，讓出席造勢大會的酒店、博彩及餐飲業工人非常興奮。根據美國媒體的報道，內華達州這類服務性行業員工 (Hospitality Employees)超過35萬，他們的投票意向能影響該州總統大選的結果。特朗普本周也要再次前往拉斯維加斯拜票，爭取服務行業選民的支持。

賀錦麗須防「禍從口出」，特朗普期盼「辯論絕殺」

最近的多項民調都顯示，賀錦麗已經與特朗普並駕齊驅，兩人在戰場州的民意支持度不相上下，而且賀錦麗還曾一度領先特朗普幾個百分點。在民意極度分化的美國，民主黨與共和黨總統候選人的支持度長期徘徊在45%至48%左右，剩下的就是前面提過的「未確定投票意向的中間選民」，而雙方要爭奪的，只是在幾個關鍵州的這部分選民。

由於拜登老態龍鍾、反應遲鈍，不僅中間選民不支持他連任，民主黨內部也有反對聲音，造成拜登得不到45%至48%「基本盤」的支持，所以能掌握基本盤的特朗普總是領先拜登幾個百分點。現在民主黨換上了年輕一些的賀錦麗參選，年齡和形象上不再處於劣勢，吸引基本盤內的選民迅速歸位，而且賀錦麗還得到一些中間選民的支持，這是前一段時間她在民調上開始領先的基本原因。最新民調顯示，特朗普已經追上了賀錦麗，甚至在部分州領先賀錦麗。

今後兩個半月，還可能發生很多事情。民主黨在芝加哥開大會，場外的示威活動存在引發暴力衝突的可能性。芝加哥市增調了幾百名警察去會場內外加強保安，500多名國民衛隊官兵也隨時待命，但仍有可能發生意外事件。場外的示威者中，很多是要求在加沙盡快實現停火的阿拉伯裔美國人，他們反對拜登政府無條件支持以色列的中東政策，要求立即停止以軍在加沙的軍事行動，緩解加沙的人道危機。拜登派國務卿布林肯去中東再次斡旋談判，爭取哈馬斯和以色列盡快達成停火協議，釋放人質，布林肯此行與減輕芝加哥會場外的壓力有直接關係。儘管抗議者會在指定的示威區抗議，但難保幾小時後不衝出來，並引發肢體衝突。如果出現這類意外，特朗普又會借題發揮，將民主黨的「事故」變成自己的「好牌」，民主黨陣營對此必須警惕。

在民主黨全國代表大會的會場外，有很多阿拉伯裔美國人要求盡快在加沙實現停火。(AP)

其實，民主黨的競選團隊和賀錦麗本人還須注意避免「小錯」，因為有時小錯可以壞大事，關於對全國食品和日常生活用品實施限價的提議便是一例。

有時，無意識地講錯話、讀錯講稿，也能引發風波。特朗普上周在造勢大會上說，賀錦麗前一天在講話中稱，自她當選副總統以來，美國物價上漲了50%以上。他一直在利用美國的高通脹來抨擊拜登－賀錦麗政府無能，因此一聽到這個說法，就認為寫這篇講話稿的人應該被炒掉（政客都是按照電子提示器上的文稿照讀出來，不可能思考後再讀）。隨後，他接著說，他的競選團隊把這段視頻剪輯成電視廣告，甫播放立即成為一周內最成功的廣告，特朗普講這個故事時非常得意。看完特朗普這段講話，我在網上尋找他說的那個廣告，但沒找到。如果確有其事，估計可能是賀錦麗在唸出電子提示器上的講話稿時出現口誤，也有可能特朗普是在編造故事，或他的競選團隊使用AI技術製作了一個廣告，藉此醜化賀錦麗。

其實，賀錦麗取得民主黨總統候選人資格時，已有資深政治評論員提到過一個情況，就是賀錦麗雖然反應快，而且是律師出身，伶牙俐齒，但她有時因掌握的信息不足或未做足夠的思考，在回答問題時詞不達意，甚至離題甚遠，容易給競選對手創造攻擊她的機會。因此，今後她需要在這方面更加謹慎，公開場合講話時不能太放鬆。特朗普希望盡快與賀錦麗進行電視辯論，就是想在辯論中抓住賀錦麗講錯話或表達不完整的機會對她狂轟濫炸，毀掉賀錦麗在選民中的正面形象，從而改變目前勢均力敵的選情，令自己再次明顯領先。因此，賀錦麗如能避免「禍從口出」，並同時利用特朗普的失誤來打擊對手，則有機會最終贏得這場大選。但這樣的預期需要很多因素配合才能變成現實，而這當中的變數依然很多，有些「高地」，賀錦麗從沒能「拿下」——民調顯示，多數美國選民仍認為，在管理國家經濟方面更信任特朗普。賀錦麗仍面臨重大挑戰，未來不容有任何閃失，否則將會前功盡棄。







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