大選意外不斷，特朗普又避過一劫

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美國大選意外不斷，共和黨總統候選人、前總統特朗普，日前第二次成為暗殺目標，只是由於保衛他的聯邦特勤局特工及時開槍，才令涉嫌行刺的槍手羅斯(Ryan Wesley Routh)未能得逞，這位憎恨特朗普的58歲白人已被警方逮捕。突發事件接連發生，給大選增加了不確定性，但特朗普未必會像兩個月前被刺客擊中右耳時那樣獲得大量選民的同情，並因遇刺而籌得巨額捐款，因為他的勝選機會已不如兩個月前，尤其上周在與民主黨對手、副總統賀錦麗的電視辯論表現差過外界預期，導致他的民意支持度略有下降，在某些關鍵州還落後於對手。這一變化，在籌款數量上也有所體現，賀錦麗接替拜登成為民主黨總統候選人之後，收穫大筆捐款，為民主黨的總統大選和國會議員選舉增加了動力。

涉嫌行刺特朗普的58歲槍手羅斯，被警方逮捕。(AP)

特朗普引不實傳言，公信力遭眾人質疑

特朗普的選情降溫，與他上周在電視辯論中的表現有直接關係，因為他在辯論中重提毫無根據的傳言，醜化非法移民，試圖令支持他的選民因不滿非法移民的增多而憎惡拜登/賀錦麗政府的移民政策，進而在大選中支持他及那些強烈反移民的共和黨政客。他在辯論時提到俄亥俄州小鎮斯普林菲爾德(Springfield)，聲稱非法移民吃了當地居民的寵物貓狗。這原本是一個失實的傳言，但在右翼團體和反移民人士的社交圈內廣為流傳。



據《經濟學人》的報道，斯普林菲爾德鎮2020年人口普查時僅有居民58000餘人，但從那時至今，估計有15000至20000海地人湧入，最初主要是因為當地有就業機會，後來隨著海地人小社群的壯大，吸引更多海地移民奔赴該鎮。由於人口暴增，當地的房價不斷上漲，社會福利資源也開始捉襟見肘，難以滿足需要，引起本地人的強烈不滿，於是斯普林菲爾德的故事就成為反移民政客常用的典型案例。特朗普挑選的副總統候選人萬斯，乃是俄亥俄州聯邦參議員，兩個月前他就開始講自己家鄉這個小鎮的故事，以刺激一部分選民的反移民情緒，而最終目標則是打擊賀錦麗，因為她在拜登政府內主管移民事務。



本欄曾預測過特朗普與賀錦麗的電視辯論中可能出現的熱點議題，其中包括移民政策，所以特朗普與賀錦麗就此展開對攻並不出乎意料，但特朗普把未經證實的傳言當作事實來肆意渲染則是犯了大忌，因為散播不實傳言損害了他的公信力。很多評論員和政界人士批評特朗普講述虛假故事，為了刺激部分選民的反移民情緒無所不用其極，抨擊他毫無道德底線。他的言論也引起更多少數族裔選民的反感，多項民調顯示，電視辯論對他並無幫助，他的民意支持度與賀錦麗不相上下，而賀錦麗已為更多中間選民所接受。

特朗普將有關海地非法移民的傳言當作事實來渲染，引起少數族裔選民的反感。(AP)



在月初的文章中我曾提到，走入總統大選後期，候選人最需要「穩」和「忍」，尤其是在辯論時不應為了打擊對手而「用力過猛」，但由於特朗普和賀錦麗都不太能忍，所以兩人很有可能因為某句話或者某件「小事」而「自己搞砸」。現在看來，特朗普就是因為「用力過猛」而「自己搞砸」，賀錦麗未出現明顯失誤，所以被視為「贏家」。



誠信受損影響選情，暗殺事件「再次洗牌」

美國總統大選每次都持續很長時間，至少超過一年，從黨內初選到全國代表大會，從挑選副總統候選人到組成拍檔聯袂登台拉票，每個階段都有其特點。在整個過程中的每個節點，都會出現一次「重新洗牌」，都會引入新的競選戰術。而且，這期間的每一個重大國內、國際事件也都會引發新一輪「洗牌」。在2024大選周期，兩黨的全國代表大會、兩位總統候選人的第一次電視辯論、特朗普遇刺受傷、拜登被迫退選、賀錦麗爭取民主黨高層支持並獲得提名，這些都是重要的節點，也都引發兩黨內部作出新的部署，為候選人塑造新的形象（人設），適時調整拉票對象及拉票方式等等。



如今，遇到特朗普再次成為暗殺目標這個新節點，共和黨陣營會繼續打「悲情牌」，塑造特朗普堅毅不屈的「硬漢」形象。共和黨領袖之一的國會眾議院議長約翰遜(Mike Johnson)與夫人一起前往佛羅里達州海湖莊園看望特朗普，讚揚他是「美國歷史上經歷了最多攻擊但仍保持強勁與韌性的領導人，他是不可阻擋的」。預料今後幾天，共和黨宣傳機器會再次大讚特朗普的鬥志，而特朗普本人則已在社交媒體上寫下「Fight, Fight, Fight!!!!!（戰鬥，戰鬥，戰鬥!!!!!）」，第一時間為粉絲，也為自己打氣。

特朗普再次成為暗殺目標，共和黨勢續打「悲情牌」鞏固其「硬漢」形象。(AP)



鞏固「基本盤」與「軍中無戲言」

雖然各種突發事件會干擾選情，令兩黨陣營必須事先準備各種預案，隨時調整競選策略，但大選的基本規律還是必須遵循的，包括確保自己的「基本盤」，即動員自己陣營的支持者出來投票。與爭取「中間派」選民或從對方陣營「撬票」相比，鞏固自己的「基本盤」相對容易。因此，在今後個半月時間裏，預料兩黨陣營都會強化自己一方的主要政綱，以鞏固傳統票源。



共和黨這邊會繼續打「反移民牌」，因為這是最能引起共和黨選民共鳴的。此前通貨膨脹和生活壓力對選民的投票意向影響最大，但如果美國聯儲局本周按各界預期降息，正式啟動減息周期，選民對經濟壓力的預期會有所緩和，利用高通脹來打擊拜登/賀錦麗政府的效果就不及前幾個月，因此「反移民牌」、「保美國工人的就業機會」將會成為特朗普的優選方案之一。



民主黨這邊預料會打「墮胎權牌」，因為特朗普提名的保守派大法官推翻了最高法院半個世紀之前的歷史性判決——Roe v. Wade，不再承認美國憲法保證婦女有合法墮胎的權利。賀錦麗在每次演講中都會提及Roe v. Wade，強調阻止特朗普再次當選可以維護婦女的合法權利，這關係到每一位婦女和她們的女兒、孫女、重孫女⋯⋯

賀錦麗常在公開場合力撐婦女有合法墮胎權，吸納了大量女性選民。(AP)



常言道，軍中無戲言，從某種意義上來講，這話在美國總統大選中可能也適用，因為「官場如戰場」。總統候選人不能隨意講話，必須言之有理，而且說出來的就要做到。假如當選後不兌現競選時作出的承諾，肯定會受到選民的懲罰。30多年前，老布殊(George H. W. Bush)因為當選後沒有兌現「絕不加稅」的承諾，在1992年競選連任時被選民拋棄，敗給了名不見經傳的民主黨州長克林頓。



在總統大選這種政壇激烈交鋒中，雙方都必須注意言辭，否則可能因小失大。特朗普污名化非法移民已經吃了苦頭，今後若再打「反移民牌」，就需要避免重蹈覆轍。民主黨這邊也不宜在「捍衛民主」這個熱點話題上對特朗普展開人身攻擊，否則也可能弄巧成拙，事與願違。現在已經有保守派評論員發聲，稱拜登、賀錦麗等民主黨政客經常說，「特朗普是對美國民主（制度）的最大威脅」，客觀上煽動一些人剷除特朗普。而他們舉出的例子，就是兩次試圖暗殺特朗普的人，尤其是最近這次的殺手羅斯。如果能把特朗普遭遇未遂刺殺的兩次事件與賀錦麗等民主黨政客這方面的言論聯繫到一起，那就對特朗普非常有利了，肯定會令他的支持者憎惡賀錦麗，從而成功達到維護基本盤的效果。所以，今後這段時間，雙方既要「集中炮火，猛攻對方軟肋」，同時還必須謹言慎行，避免出錯，否則可能會不知不覺「躺槍」，遭受無法彌補的損失（沒時間喇）。畢竟，離11月5日大選投票日愈來愈來近了。







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