總統交接前，美國兩個權力中心「鬥法」

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特朗普雖然再次當選美國總統，但要到明年1月20日才可以重返白宮橢圓形辦公室，正式行使總統的權力。如今他只是當選總統，依然住在佛羅里達州南部的豪宅海湖莊園內，但他似乎已經提前接管了美國的外交事務，並把海湖莊園當作「南部白宮」，在那裏接待前來道賀的外國領袖，同時還不停地發布政策預告，嚇唬美國聯邦政府的公務員和外國領導人。而現任總統拜登則失去了總統的光環，雖然依舊住在白宮，但卻只在出現負面新聞時才被媒體追著報道，例如他對兒子亨特予以全面特赦。

拜登堅持要支持烏克蘭把俄烏戰爭打到底，特朗普聲稱一上任就能讓俄烏戰爭停止，這導致無論是美國人還是外國人都不得不做兩手準備，因為美國的兩個權力中心發出了立場相左的不同訊號。候任總統挑戰在任總統，兩個權力中心公開「鬥法」，這在美國歷史上非常罕見，而且今天的兩位當事人均為80歲上下的高齡長者。這再次證明，高齡人士往往比較任性，不太顧及傳統道德倫理，也不在乎自己的言行會給國家和民眾帶來衝擊。

美國的兩個權力中心立場不同，令外國領導人不得不做兩手準備。(AP)

特朗普提前接管，拜登無奈

與以往的當選總統不同，特朗普好像沒有候任期。從上月確認勝選之後，他一直在用各種方式闡述其宏圖大志和治國理政的具體目標，吸引外國領導人迅速將注意力從華盛頓的權力走廊轉移到佛羅里達南部。第一位前往海湖莊園拜訪特朗普的是阿根廷總統米萊，他與特朗普理念接近，兩人見面有說有笑。之後是印尼新總統普拉博沃，他上月訪美時，在會見拜登之前，主動打電話給特朗普，表示「不管你在哪裏，我都想去拜訪你」，這讓拜登情何以堪。

幾天前，特朗普公開表示，上任後要對墨西哥和加拿大輸往美國的商品徵收25%的進口關稅，直至墨西哥和加拿大成功阻止毒品及非法移民進入美國。特朗普一亮出這張牌，北邊鄰國的人就坐不住了。加拿大總理杜魯多立即南下，對美國進行了一次未預先宣布的臨時訪問，火急火燎地趕到海湖莊園去拜見特朗普，阻止他對加拿大「下重手」。

加拿大總理杜魯多急南下會晤特朗普，希望他上任後不要對加拿大商品徵收25%進口關稅。(AP)

外國領導人對特朗普的一舉一動都迅速作出反應，令拜登非常尷尬。他們或者前去拜訪，或者與特朗普電話溝通，但對這位依然坐在白宮橢圓形辦公室的美國總統反應冷淡。與此同時，很有可能被特朗普打爛重組的聯邦調查局 (FBI)和美國司法部等各安保單位，還不得不投入巨大的人力物力來加強對特朗普的人身保護，因為他曾兩次險被暗殺。拜登和下屬無論如何都不能在總統就職之前讓特朗普再次遇到生命危險，否則特朗普的支持者會懷疑，政府安保部門的人因為對特朗普不滿，才故意不做足防範措施。

爭相為家人謀利，暗中鬥法

鑑於美國在世界上的影響力，很多外國領導人會主動尋求與美國當選總統直接接觸，目的是了解新總統的對外政策，並爭取為領導人日後建立私人友情鋪路。這其實是一種傳統做法，雙方均從本國利益出發。但與以往不同的是，特朗普並非「新人」，他有過擔任總統的經驗，而且全世界都知道，他的政策走向帶有很大的隨意性，往往「不按常理出牌」，因此才促使一些外國領導人急於和他直接溝通，這並不意味著他們所代表的國家故意討好特朗普，有意疏遠拜登。讓拜登比較尷尬的是，特朗普隨口說一句話，都可能引起國內外很大震盪，而拜登作為總統，卻沒有這樣的影響力。

特朗普任人唯親，以忠誠度劃線，重視照顧家人利益。在其第一個任期內，他特赦了有姻親關係的地產商人查爾斯．庫什納(Charles Kushner)，只因為庫什納的兒子傑瑞德．庫什納娶了特朗普的長女伊萬卡，並在白宮給他做顧問。老庫什納曾因逃稅和違反競選經費法經聯邦法院定罪，被判入獄兩年，特朗普的特赦令為老庫什納洗掉了案底。上周，特朗普提名老庫什納出任美國駐法國大使，這自然遭到很多人的抨擊，因為老庫什納毫無外交工作經驗，而且曾經被聯邦法院定罪（他自己也認罪），由這種背景的人出任美國大使，簡直是美國外交界的恥辱。

特朗普在上個任期特赦了有姻親關係的老庫什納，剛剛更提名他出任美國駐法國大使。(AP)

拜登原本希望連任總統，青史留名，但今年7月他被迫退選，如今還在為民主黨的慘敗而遭受黨友責備。顯而易見，他已不可能留下甚麼值得驕傲的政治遺產。於是拜登改變思路，開始考慮「做他該做的事」，包括赦免兒子亨特。前天（1日）拜登簽署總統命令，全面赦免亨特過去10年間因逃稅、非法購槍持槍等行為被法院判定的罪行，其理由是亨特遭到了不公平的對待，屬於政治迫害，對亨特的起訴完全是因為「他是我的兒子」。

過去很長一段時間，拜登本人和他的白宮發言人都一直強調，不會運用總統的權力特赦亨特。拜登曾經批評特朗普不尊重美國的司法制度，並強調他自己對司法部秉公執法很有信心。但他的特赦決定完全是180度的立場大轉彎，而且特赦不僅包括亨特已經承認且被陪審團裁定的罪行，還包括過去10年間「其他違反美國法律的判決」，這等於是保證亨特不會因任何違法行為而再次被法院審判。這樣的「全面保護」，自然導致美國輿論一片嘩然。

立場親民主黨的《紐約時報》發表了一篇報道，引用多位接觸到拜登及夫人的匿名人士的話，為拜登這一決定作出「合理解釋」。這篇報道提到很有意思的一點—— 特朗普組閣給拜登帶來的恐懼。文章說，拜登見到特朗普提名的司法官員都和特朗普一樣有「報仇之心」，並已做好準備，上台後撤換司法部的主要官員，方便他們對民主黨主要人物展開全面復仇。他擔心這股「政治復仇浪潮」會再次針對亨特，而且審理亨特案件的法官預計在本月底將宣布亨特的刑期（亨特因兩項定罪，分別有可能被判入獄最多17年和25年），使得事情變得更加緊迫。儘管拜登在特赦令中說，亨特已經悔過自新，有5年半時間沒有吸毒，但據拜登下屬披露，拜登擔心隨著法官宣布刑期，亨特可能承受不住心理壓力，有可能再次吸毒。而支持拜登做特赦的主要是拜登的家人，他上周六在白宮與家人和律師一起探討了有關特赦的決定和具體步驟，沒有邀請白宮助手參加。第二天，他把特赦令交給下屬，指示對外公布。

拜登簽署總統命令，全面赦免兒子亨特過去10年間被法院判定的罪行。(AP)

這段描述講了一個有意思的情況，即拜登的特赦令與特朗普組閣的動作有關。拜登上月13日邀請特朗普到白宮，特朗普在兩人聊天時提到他對司法部的不滿，並對司法部給拜登一家帶來的麻煩表示同情。特朗普的話讓拜登覺得非常不妙，可能他認為這是潛在的威脅，所以他急忙在法官宣布刑期之前發出特赦令，一勞永逸讓亨特不會再受法院或司法部的懲處、調查。由此看來，拜登與特朗普的鬥法（互相極限施壓）一直都在暗中進行著，只不過外人無法知道。

特朗普與拜登兩個權力中心還會存在個半月，佔上風的特朗普會繼續在海湖莊園籌劃未來，呼風喚雨，享受權力帶來的刺激；拜登的存在感會愈來愈弱，直到下月20日正式離開白宮。儘管如此，民主黨與共和黨的「鬥法」不會停息，因為兩大陣營都有人開始為下屆總統大選做準備。其實，這種周而復始的政壇馬拉松賽，在上月6日總統大選投票那天就已經開始起跑了，而終點則將是2028年的總統大選投票日。







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