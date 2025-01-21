中美之間有可能做成「大刁」嗎？

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特朗普再度成為美國總統，世界各國都關注他的一舉一動。歐洲人想看他能否令烏克蘭戰場立即停火、是否會從丹麥搶走世界第一大島格陵蘭島；美洲人民在看美國是否會用暴力奪取巴拿馬運河。第二次世界大戰以來的國際秩序，正面臨一次毀滅性的破壞。中國人最關心特朗普如何對中國加徵高額關稅、如何加速美國與中國脫勾，進而繼續衝擊中國經濟。

特朗普上周與中國國家主席習近平通了電話，談及雙邊關係中的很多問題，雙方都對這次談話作出積極的評價。中國國家副主席韓正應邀前往華盛頓出席特朗普的第二次就職典禮，這也打破了以往的慣例。雙方都展示出對另一方的尊重，希望中美關係有一個較為積極的重啟。

中國國家副主席韓正（左）應邀到華盛頓出席特朗普第二次總統就職典禮。(AP)

特朗普想要掌聲但無耐性

特朗普去年11月當選後，很多人預期他可能會在國際關係領域，與中國、俄羅斯等國達成一些宏大的交易(grand deal)，商界俗稱「大刁」。但最近兩周，特朗普關於「拿下」格陵蘭島和「讓加拿大成為美國第51個州」的講法，顯示出他可能不滿足於做幾宗交易，而是想在美國歷史上留下永久的政治遺產，這涉及他的人生理念和愈來愈膨脹的野心。以吞併格陵蘭島為例，他5年前就提過，那時說是「買下」，如今可能已經變成了他的心病。

人們作出達成大刁的預期，主要是因為商人出身的特朗普喜歡誇耀自己的談判能力，經常稱自己是最會做交易的人。外界一般認為，他對各國發出的威脅，都是為了日後在談判中能夠佔據主動，但有些可能會堅持到底，如為減少貿易逆差而加徵高額進口關稅，這與他的理念有關。但在另外一些方面，他可能願意與對手做成交易，例如改變處理TikTok的方式（在美國企業入股TikTok之後，允許該平台繼續在美國運營）。至於中美之間能否達成大刁，目前尚難確定，因為涉及的因素眾多。

從特朗普的個性和他第一個任期內的做法來看，他的要求是，與外國達成的任何協議，都必須讓外界覺得由於他的參與才達成交易，要顯示出外國領導人都給他面子。他總想得到掌聲，但對於落實雙邊協議卻未必有足夠的耐性。如果遇到困難，他可能會產生新念頭，把未能落實協議的責任推給外國，打擊跨境販毒便是一例。

商人出身的特朗普，總希望外界對其談判能力予以肯定。 (AP)

美國跨境毒品問題的根源在於美國有大量吸毒人口，而美國執法部門未能守護好邊境，阻止毒品進入美國，特朗普反而把責任推給墨西哥和加拿大，將打擊跨境販毒不力作為向加拿大和墨西哥加徵關稅的理由之一，並因美國人濫用合成毒品芬太尼(Fantenyl)而指摘中國禁毒不力。眾所周知，美國人濫用的芬太尼，多數是販毒集團在墨西哥製作的，使用從國際市場購買的化工原料，當中有一部分為中國製造。按照中美領導人達成的共識，中國多年來嚴格管理並限制相關化工原料的出口，防止化工行業所需的正當原材料落入不法分子手中。特朗普不理美國自己在禁毒領域的失敗，反而推卸責任，這完全是毫無道理。

另一方面，特朗普喜歡挑戰他人的權威，以顯示他的強勢，這是他製作真人秀《飛黃騰達》(The Apprentice)時表現出的風格，即使是國會通過的法律，他也會想辦法拒絕執行，比如讓TikTok暫不停止運作。《美聯社》最新的報道稱，特朗普喜歡TikTok是因為他在TikTok有1500萬粉絲，TikTok幫他贏得許多青年選民的選票，該報道還同時配發了TikTok的CEO周受資參加特朗普就職典禮的照片。贏得大量青年選民的選票，是共和黨總統候選人以往從未做到的，特朗普為此感到非常自豪，也因此對TikTok另眼相待。他公開提出讓美國企業與TikTok的母公司字節跳動組成合資公司，共同管理這一熱門平台在美國的運營。因此他宣布上任第一天就簽署行政命令，暫停執行禁止字節跳動在美國運營的法律，允許該公司在90天內完成轉型。

TikTok CEO周受資亦獲邀參加特朗普就職典禮 (AP)

此事給人的啟示是，在有些問題上，北京高層可以與特朗普展開談判，例如貿易與投資，如能達成交易，可以避免中美關係繼續下滑；但在一些重大問題上，雙方的立場存在較大差距，美方對中國的定位是「戰略競爭對手」，因此不允許中國繼續強大，中國官方稱之為「美國對華的錯誤認知」，所以在中國應有的發展空間、台灣問題等涉及中國核心利益的領域，兩國恐怕難以做成大刁。

特朗普是最終決策人，但在他拍板之前，誰將作為處理對華政策的「欽差大臣」與中國高層展開談判？美方團隊會如何組成？這同樣是各界都希望盡早知道的。

新政府內部運作效率難估

無論是做過州長還是國會議員，美國總統上任前往往都有自己的班底，因此很早就培養了一個以黨派為基礎的團隊（加州幫、德州幫等等），並且可以讓本黨儲備的一批資深官僚擔任內閣部長。但特朗普初次競選總統時，遇到共和黨傳統勢力的排擠，基本上就是靠他自己的人氣來拉票，並沒有一個成熟的團隊。因此，他第一次掌權後，內閣成員來自不同領域，很多人與他理念不合，或者不喜歡他的作風，多位部長一屆都沒做滿就被他炒魷魚或主動掛冠而去，有些人還寫書爆內幕。因此他再次當選後，提名一群粉絲出任部長，以確保內閣成員的忠誠度，對那些批評過他的人，不論是否有能力，一律不再用。

另一方面，特朗普第一任期時的財經團隊內部很不團結。根據英美媒體後來的報道，在特朗普挑起美中貿易戰之後，一些參與美中貿易談判的美方官員各有主張，在與中方談判時口徑不一，甚至將一些內部分歧暴露出來。從參與談判的人向媒體揭內幕這一點，就可以看出團隊內鬥到了甚麼程度。

特朗普指派馬斯克負責精簡聯邦政府架構，效果如何仍是未知數。(AP)

第二屆特朗普內閣在這方面應該會有明顯改進，但卻存在一個新變數。特朗普指定馬斯克負責精簡聯邦政府架構，削減政府冗員，未來能否保持，甚至提高政府部門的運作效率？對此誰也說不準，畢竟政府不是一家私人企業。

此外，特朗普身邊有很多富人，他們都有自己的利益，而且都會不斷將自己的主張推銷給特朗普，以維護自身利益。已經有人說，對新政府最有影響力的可能是以馬斯克為代表的「矽谷幫」（高科技網絡公司），這與第一屆特朗普政府有明顯不同，客觀上對外交談判也可能會產生影響（各大公司在不同國家有自己的利益），甚至令新政府制定政策的過程更加複雜化。從歷史上看，領導國務院的國務卿和身在白宮的總統國家安全顧問，經常是競爭對手，兩人及其團隊都希望影響總統的外交政策走向。新任國務卿盧比奧(Marco Rubio)與國家安全顧問沃爾茲(Mike Waltz)是否有良好的工作關係，也可能影響新政府在外交領域的執行能力。沃爾茲1月19日對CNN說，如果採取措施確保美國用戶的數據受到保護並存儲在美國，特朗普不會排除中國人繼續擁有TikTok。現在特朗普明確表示，美國要控制TikTok百分之五十才可以允許其在美國繼續生存，這可能又體現了「商人的思維方式」。特朗普與沃爾茲的說法有一點出入，但基本立場一致。由此看來，今後幾天對TikTok的處理方式，可能會為外界提供更多了解美國新政府運作的切入點。

美國新任國家安全顧問沃爾茲（圖）與新任國務卿盧比奧能否好好合作，將影響新政府的外交執行力。(AP)

新環境做交易困難重重

就中美貿易談判而言，美方消息稱，特朗普可能會要求中國完成在他第一個任期內雙方達成的中方採購美國商品承諾，即第一階段(Phase One)的採購額（當時因新冠疫情爆發，部分貿易無法完成）。

在貿易以外的領域，中美雙方有無可能做成交易呢？特朗普曾經公開說過，中美兩國可以解決世界上的所有問題。對這句話，不同的人有不同的理解，但這至少表明，特朗普希望與中國領導人展開對話。有媒體報道稱，特朗普期待在上任100天內訪問中國。

訪問中國是否可以做成大刁？特朗普上次以總統身份訪問中國時，受到中方超乎常規的款待，但這並沒阻止他隨後向中國發動貿易戰。如今，美國已將中國列為戰略競爭對手，打壓中國已經變成新的華盛頓共識，共和黨又控制了國會，連最高法院也是共和黨總統提名的大法官人數佔優。憑藉其在國內的強勢，特朗普肯定不會放棄對中國極限施壓，因此訪問中國令兩國關係產生根本性轉變的機會微乎其微，也毋須期待特朗普像當年的尼克遜總統那樣令中美關係出現歷史性改變，因為世界早已改變。

中國擴大開放與世界接軌，能為與美國做成大刁創造條件。(Shutterstock)

中國確實需要與特朗普政府展開戰略溝通，透過特朗普身邊的人來影響特朗普的決策，也可能會產生一些積極影響。但若要特朗普本人和美國新政府尊重中國的核心利益，最重要的是中國必須擴大開放、吸引外資、提振經濟、改善管理，讓中國人更多接觸外邊世界，與世界潮流接軌，並能向國際社會提供小紅書之類外國人喜愛或者願意接受的公共產品。這會有助於中國改善形象，在國際上有更多朋友，從而逐步破解美國對中國的圍堵，並用自己的實力地位和國際影響力，為與特朗普政府在4年之內達成穩定中美關係的大刁創造條件。







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