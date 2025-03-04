英國欲借美烏失和重塑影響力

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上周五（2月28日）發生在白宮橢圓形辦公室的一幕震驚世界，美國領導人在面對記者的公開場合教訓來訪的外國元首，而且樂在其中，難免讓人猜想，閉門談判時可能會出現甚麼場面？經社交媒體廣泛傳播，無數人看到，美國總統特朗普和副總統萬斯對烏克蘭戰時總統澤連斯基毫不留情，輪流訓斥他。特朗普稱澤連斯基對美國缺乏尊重，萬斯批評他對特朗普不知報恩；澤連斯基想把自己的意思說清楚，但屢次被特朗普打斷，他問特朗普：「能不能讓我回答？」特朗普的反應是「不行，不行。你已經講得很多了，你的國家如今遇到很大麻煩」。

特朗普和萬斯輪流在傳媒前訓斥澤連斯基，毫不留情。(AP)

的確，經歷了3年的殘酷戰爭，烏克蘭各項設施因俄羅斯的頻繁轟炸而損毀嚴重，同時兵員不足，想對俄軍展開反攻但力不從心，這一切令澤連斯基處境艱難，不得不忍辱負重。明知澤連斯基處於劣勢，到白宮是來尋求援助，特朗普和萬斯卻抓住烏方的弱點，反複貶損烏克蘭和澤連斯基本人，似乎是想「痛打落水狗」。他們嘴上說想幫烏克蘭實現停火，但在態度上卻是站在烏克蘭的對立面，只想與烏克蘭簽礦產協議，爭取經濟上的利益。這種缺少正義感與同情心的虛偽態度，無法不令國際社會一片嘩然。

然而，特朗普達到了目的，因為他想讓美國公眾看到：「我一心要實現停火，但澤連斯基已成為主要障礙」，這一方面可以為他沒能兌現總統大選時的承諾找到藉口，同時也是在製造氣氛，迫澤連斯基盡快下台。特朗普自導自演的這場鬧劇，在歐洲引起激烈反彈，歐洲國家領導人用歡迎、擁抱澤連斯基來表達他們的立場，其中最突出的當屬英國。

英國主辦峰會，展現積極主動

美烏領導人一拍兩散，特朗普叫停了原本計劃簽署的「稀土換和平協議」，澤連斯基也被特朗普的下屬不客氣地提前請出白宮。但在48小時內，澤連斯基飛赴倫敦，應邀出席英國首相施紀賢(Kier Starmer)主持的歐洲峰會，商討一旦實現停火，各國如何向烏克蘭提供安全保證。他在英國期間，還與英國國王查理斯三世會面，並得到歐洲多國領導人的鼓勵與支持。

澤連斯基離開美國後即飛赴倫敦，會晤施紀賢及英王查理斯三世。(AP)

星期天（3月2日）在倫敦進行的這場峰會，顯示出英國正重新扮演歐洲軍事大國的角色，更加積極地參與歐洲事務。十幾個歐洲國家及歐盟的領導人和加拿大總理杜魯多應邀到場，這是英國脫歐之後非常少見的主動之舉，與英國工黨對歐洲的新政策吻合。此前執政多年的保守黨主張堅定脫歐，去年7月上台的工黨則希望與歐洲保持更多聯繫與溝通。

談及制訂未來的烏克蘭和平協議，施紀賢在峰會後表示，「歐洲必須承擔重任」，並且需要美國的支持，而且還要讓俄羅斯參與，但不能由莫斯科定調。馮德萊恩和歐洲多國領導人都提出，歐洲國家必須增加國防開支，承擔起應盡的責任，為烏克蘭提供安全保證。施紀賢宣布，英國將提供16億英鎊（約20億美元）的出口信貸，供烏克蘭購買5000枚在英國製造的防空導彈。

美英特殊關係，英國引以為傲

英國這次「主動出擊」，既是其一貫原則立場的體現，也是想增加在歐洲的話語權。正式脫歐之後，英國人日益專注本國事務，對歐盟的興趣減退，對歐洲經濟與政治的影響力不如以前。這令英國在歐洲乃至世界的存在感下降，令英國很難在美國與歐洲之間扮演特殊的「協調員」角色，削弱了英國領導人的話語權。

小布殊在任內以武力推翻伊拉克的薩達姆．侯賽因政權，貝理雅是其堅定的支持者。(AP)

英美兩國理念相同，立場一致，具有獨一無二的特殊關係，英國領導人長期以此為傲，也得到美國領導人的認可。美國前總統小布殊(George W. Bush)在其回憶錄《決策時刻》中提到，2001年1月他就任總統後，2月就邀請英國首相貝理雅(Tony Blair)和夫人訪問美國。貝理雅是美國新政府上台後第一位來訪的外國領導人，充分體現了美英兩國的特殊關係。在小布殊8年總統任期內，貝理雅到訪美國30餘次，出席各種會議和談判，足見兩國及兩國領導人之間的良好關係。2003年，美國決定以武力推翻伊拉克的薩達姆．侯賽因政權，貝理雅是堅定的支持者，他在歐洲幫助推銷白宮的軍事計劃，而法國總統希拉克則反對採取軍事行動。另外一些歐洲國家也不支持進攻伊拉克，批評美國的軍事計劃缺乏足夠理據，英國的堅定立場幫美國減輕了壓力。同時，英國借助美國的影響力，也增加了自己在歐洲的話語權。

如今，這種特殊關係已不復存在，美國領導人對脫歐之後的英國不再客氣。施紀賢上月訪美，萬斯在白宮對他說，英國有損害言論自由的情況，間接影響到美國企業和美國人。對此，施紀賢當場予以否認，強調英國的言論自由已有很長歷史，並會長期延續下去。幸好雙方點到為止，沒有繼續爭論下去。

及時採取行動，改善英國形象

英國既要改善英美關係，爭取恢復以往的彼此信任，同時也想在歐洲增加話語權、重塑影響力，因此抓住時機召開歐洲峰會是一個有效手段。作為東道主，施紀賢在會後表示，會議達成四點共識，一是繼續向烏克蘭提供軍事援助，並繼續對俄羅斯實施經濟制裁；二是任何長久和平計劃必須確保烏克蘭的主權和安全，而且烏克蘭必須參與和平談判；三是如果能達成和平協議，必須向烏克蘭提供防禦能力，以便之後能阻止任何入侵；四是建立一個「願者聯盟」(Coalition of the Willing)，來確保在烏克蘭的和平協議得到執行，並為持久和平提供擔保。

歐洲峰會達成四點共識，包括建立「願者聯盟」來確保在烏克蘭的和平協議獲執行。(AP)

雖然歐洲國家普遍對特朗普和萬斯教訓澤連斯基感到不滿，但並非所有國家都願意捲入在烏克蘭的軍事行動，施紀賢強調英國會提供實實在在的支持，即派遣軍隊前往烏克蘭維持和平，做到「地上有士兵，天上有軍機」。但施紀賢並未透露究竟有哪些志同道合的國家會加入由英國和法國主導的「願者聯盟」，有媒體報道稱，德國、西班牙、波蘭未同意參加。其實，美國的承諾和實際支持，是達成任何一個和平協議必需的條件，但從華盛頓傳出的最新消息是，特朗普昨天下令暫停向烏克蘭提供軍事援助。在如此動盪的環境下，英國近日的連番努力能否收到預期效果？有無可能重塑其在歐洲的影響力？目前還真無法確定，因為不可預估的變數實在太多。







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