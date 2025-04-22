特朗普雙線作戰，欲建「黑手黨國家」

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美國總統特朗普近日幾度發聲，揚言要炒掉聯儲局主席鮑威爾，因為鮑威爾領導的聯儲局不按他的要求減息。他對鮑威爾的攻擊，在美國財經領域引發震盪，經濟界學者和華爾街金融專家一致認為，特朗普的行為不僅會改變聯儲局的獨立性和政治中立的一貫立場，而且將動搖美元作為國際儲備貨幣的地位，從而給美國經濟帶來不可挽回的負面影響。因此，美國股市、債市、美匯指數昨天同時大跌，這是全球投資者關注的焦點。

另一方面，在美國國內，吸引公眾注意力的還有另一個重要事件，這就是哈佛大學正式對特朗普政府提出訴訟，在馬薩諸塞州聯邦法院控告聯邦政府兩項違法行為。一是聯邦政府凍結對哈佛的科研撥款屬於非法；二是政府試圖控制大學的學術決策（包括教學內容和招收學生的標準等），並用切斷撥款來達到這一目的，明顯侵犯了大學言論自由的權利，因此屬於違憲。在特朗普政府對全美多所知名高校發出威脅後，有些學校與政府達成妥協，向政府的要求讓步，但哈佛無懼政府施壓，用最強硬的方式予以回應，此舉可能會令特朗普與美國名校的博弈進入「持久戰」狀態。

特朗普第二屆政府上台未滿100天，已經因為發動關稅戰令全球經濟動盪，引起金融界的強烈不滿。現在特朗普又開闢第二條戰線，與知識界爭奪對大學的控制權，顯示出他的強烈控制慾，因為經濟與教育領域均有較高的專業門檻，也都享有較大的自主權，一般日常運作不受政府機構的直接管控。明知經濟界普遍認為降息將會引發通貨膨脹，而且在歷史上有足夠的例證，特朗普依舊要聯儲局按他的政治需要加快降息，並且用「你不降息，我就炒你」來威脅鮑威爾，這不僅是置個人利益於國家利益之上，而且是違法之舉，因為法律規定，總統不能隨意撤換聯儲局主席。

特朗普除向聯儲局主席鮑威爾施壓，同時將魔爪伸向學術界。(AP)

特朗普圍剿大學，圖改變校園文化

在與一眾名校的較量中，特朗普高舉的大旗是「消除反猶太活動」和「加強國家安全」，但他實際上卻是想利用聯邦政府的巨額撥款作為要脅手段，對大學的日常運作加以監控，要求大學制度化地限制師生的社會活動，減少國際學生數量，取消涉及多元化、平等和包容性（DEI政策）的各種措施，從而改變學術自由的校園文化和寬鬆開放的人文環境。

美國教育部不久前向哈佛等知名大學發信，提出了上述具體要求，並且還要求各大學就相關的人事招聘和課程設置向教育部匯報。而國土安全部部長諾姆(Kristi Noem)則發信給哈佛，稱特朗普已經簽署14188號總統行政命令，嚴厲打擊反猶太主義的言行，因此要求提供該校每一位持學生或學者簽證的人是否有違法行為（包括威脅他人的言行），並且填寫一份表格，由相關聯絡人簽字。這等於是要求教職員擔任監督外國學生的「密探」，並按照國土安全部的要求隨時匯報被監視人的言行。與教育部的所謂「整改」要求相比，這樣的做法更離譜，簡直是把大學當作國土安全部的無償外展服務商。

哈佛現有大約一萬名外國留學生，要滿足國土安全部的要求，至少要指定幾千名教職員做相關的工作，這對哈佛來說是難以想象的。而且更重要的是，這明顯屬於政府用行政權力干預私立大學的運作，同時也侵犯了外國留學生的人權，讓他們成為被監控的對象。（另據美國媒體報道，給哈佛發信的這位受聯邦特勤人員保護的女部長，前天在華盛頓一家漢堡店用餐時，被人偷了價值600美元的LV手袋，裏面不僅有她的護照、駕照、國土安全部證件，還有私人支票和大約3000美元現金，目前竊賊尚在逃。）

哈佛師生反對侵犯外國留學生人權的政策，並要求繼續享有撐巴勒斯坦人的言論自由。(AP)

遇哈佛頑強抵抗 ，特朗普威脅收稅

哈佛拒絕了政府的要求，令從不認輸的特朗普十分惱火，迅速採取更極端的行動，表示要讓美國國稅局對哈佛查帳，以便取消哈佛的免稅待遇。按照美國的法律，教育機構享受免稅待遇，這有利於學校將收到的學費、私人捐款等收入做各種投資，確保學校的可持續發展。如果取消哈佛的免稅待遇，哈佛的投資收益就必須依法繳稅，而且捐贈人新的贈款也可能不再被視為慈善捐款，不能合法抵稅，這會直接打擊捐贈人的捐款意願，令哈佛得到的捐款減少。

哈佛不僅是美國最老的大學，而且也是最富有的大學。這所大學的建校時間比美國建國還要早140年，目前據報有532億美元的經費儲備(endowment)，真是「富可敵國」（《紐約時報》說，這筆錢多過世界上100個國家的GDP）。教育部在哈佛拒絕接受「整改」要求後，凍結了20億美元撥款，對該校而言，這雖然是一個打擊，但並未造成無法挽回的深遠影響。這筆錢原本應該被用於哈佛醫學院各附屬醫院的運營和科研，包括馬薩諸塞州總醫院、波士頓兒童醫院等等。缺少了這筆資金，哈佛就不得不動用儲備。

但哈佛如果失去了免稅地位，不僅今後獲得的捐款可能減少，而且還要為投資取得的收益繳稅，那樣就損失太大了，難免影響哈佛的科研活動。所以，特朗普若真的用這一招，哈佛就別無選擇，只能和特朗普「法庭見」。有人提出「忍四年」，熬到特朗普下台再撥亂反正，惟這恐怕是誤判形勢，因為特朗普以掌控一切為樂趣，只會繼續干預大學，不大可能就此收手。同屬常春藤的哥倫比亞大學，不久前向特朗普作出讓步，但並未能要回應得的聯邦撥款。

哈佛建校時間比美國建國早140年，而且據報擁高達532億美元的經費儲備。(AP)

曾任哈佛大學校長的美國前財政部長薩默斯(Lawrence Summers)表示，「用稅收體系選擇性迫害政治對手是獨裁者的行為」。他認為這是不可思議的，也是非常錯誤的，但這代表著特朗普對大學的立場和把稅收部門當工具的態度。

阻止步向「黑手黨」，哈佛官司意義大

美國一些自由派評論員認為，哈佛強硬反擊特朗普具有重要意義，因為特朗普希望建立的是一個趨向專制的集權社會，國家大事都由他一個人說了算。《紐約時報》一篇評論的標題是「特朗普在建立一個黑手黨國家(Trump Is Building a Mafia State)」，文章指出， 特朗普希望由他掌握一切資源，就像黑手黨大佬一樣，權力高度集中，由他一個人在內部分配金錢和權力（已有民主黨人士提出，特朗普利用宣布暫緩關稅90天，讓家人和朋友在股市賺錢，就有操控市場從事內幕交易的嫌疑，政府相關部門應該展開調查）。如果有哈佛這種具備智力、資源和財力的獨立實體存在，就可能阻礙他取得絕對主導地位，所以他一定會封殺這類機構。

我們如果從這個角度來看，哈佛硬頂特朗普的確具有特殊意義。因為哈佛的財力比較強，站出來和特朗普政府打官司可以給其他大學帶來希望，避免被特朗普的壓力各個擊破（聯想到面對特朗普的無理關稅，中國迅速推出反制措施，可能也有類似的考慮）。

哈佛校園內有司機舉牌，要求將特朗普關進監獄及精神病院。(AP)

現在這場官司已經開打，其結果不僅影響哈佛等美國名校，而且有可能決定美國社會未來的走向，因為一旦大學失去了學術獨立，變成政府監控學生的工具，毫無疑問會傷及培養人才和學術研究，並損害美國的創造力，而嚐到好處的特朗普則會繼續追求其「黑手黨式」統治，這樣的前景難免讓美國人感到悲觀甚至沮喪。







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