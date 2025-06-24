因核而戰，為何速決？

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以色列襲擊伊朗核設施引發的中東危機目前呈現緩和跡象，有可能在較短時間內實現停火，未必會出現此前一些人預料的長久僵持局面。本月13日以色列空軍突襲伊朗多處核設施，並採取「定點清除式」精準打擊，炸死伊朗多位高級將領和資深核科學家。面對以色列侵犯其主權，伊朗在可能的範圍內予以回擊，連續多日用導彈和無人機襲擊以色列特拉維夫等地。但以色列總理內塔尼亞胡宣稱，以色列空軍已經掌握了制空權，可以隨意進出伊朗領空。此時，美國總統特朗普公開要求伊朗徹底投降，與美國達成協議，放棄核計劃，否則將會遭受前所未有的打擊。

伊朗對特朗普的回應是，以色列必須停止對伊朗的轟炸，伊朗不會在美國與以色列的軍事壓力下進行談判。隨後，特朗普下令美軍對伊朗三處核濃縮設施展開定點轟炸。伊朗當地時間22日凌晨，美軍B2隱形轟炸機採用14枚GBU-57重型「鑽地炸彈」，對福爾多、納坦茲、伊斯法罕的核設施進行反復轟炸。特朗普聲稱美軍已經清除了伊朗的核濃縮設施，但美國政府高官和以色列方面則態度略為保守，表示需要一段時間來確認伊朗在這方面是否仍有能力。

特朗普聲稱美軍已經清除了伊朗的核濃縮設施 (AP)

伊朗對此的回應非常迅速，昨天（23日）向位於卡塔爾首都多哈附近的美軍基地發動了導彈攻擊，這裏是美軍在中東地區的指揮中心，特朗普今年5月訪問中東多國期間曾到這裏視察美軍。美國和卡塔爾官方表示，伊朗的十多枚導彈只有一枚落地爆炸，其餘均被中途攔截，落入海裏。特朗普透過其社交媒體帳號，感謝伊朗事先通知了卡塔爾，避免了人員傷亡。他還同時宣稱，伊朗已經與以色列達成停火協議。伊朗官方隨即否認有這方面的協議，稱這類說法是美國的有意誤導。

美以轟炸達到目的，伊朗不想衝突升級

從目前的形勢來看，美國和以色列的轟炸行動已經圓滿完成任務，即使伊朗仍有核研究的專家，但其製造濃縮鈾的基礎設施已所剩無幾，要繼續這方面的研究並將濃縮鈾武器化也非易事。因此，美以兩國下一步可能會盡力控制局面，只要伊朗沒有對駐紮在中東的美軍展開實質性打擊，沒有造成美軍傷亡，便不會再對伊朗實施新一輪轟炸。

另一方面，伊朗也深知自己的軍事實力不足以硬撼美國和以色列，如果用導彈襲擊等方式進一步打擊美國在中東的軍事力量，只會促使美國藉機加大力度攻擊伊朗的軍事和政治設施，甚至對伊朗領導人的生命安全構成威脅。對於伊朗領導人來說，這是必須避免的。因此，伊朗現在也不想令衝突升級，所以才會在對美軍基地發動導彈襲擊之前預先告知卡塔爾領導人，讓對方和美軍官兵做好準備，避免傷亡。這種象徵意義大於實質傷害的有限反擊，明顯是為了表明立場，對國內民眾有所交代。

伊朗政府明白若進一步打擊美國在中東的軍事力量，領導人的生命安全將受威脅；圖為伊朗最高領袖哈梅內伊。(AP)

以色列和美國先後以不同藉口對伊朗肆意轟炸，侵犯了伊朗的主權，但尚無他國站出來向伊朗提供有效的軍事援助，這也是伊朗不想令衝突進一步升級的原因之一，因為軍事實力懸殊太大，愈打伊朗愈吃虧。另一方面，海灣地區的阿拉伯國家與伊朗的關係比較特殊，沙特阿拉伯、卡塔爾、巴林等國在安全和經貿領域與美國有更多共同利益，並允許美軍在其境內駐紮。而與伊朗保持友好關係的其他大國不在這一區域，難以在關鍵領域發揮影響力，更無法為伊朗提供有效的保護，這是伊朗難以克服的短板。

缺少軍隊正面交手，較易實現見好就收

目前這場衝突還有另一個特點：美國和以色列只對伊朗實施轟炸，充分利用自己在制空權上的優勢，沒有發動地面攻擊的計劃，這與美國當年出兵伊拉克完全不同。在掌握了制空權的情況下，美國在發動攻擊時基本上可以避免損失，不會在國內引發激烈的民意反彈，即使是反對黨政客也難以煽動民意，打擊特朗普的民望。在美國轟炸伊朗核設施之後，民主黨議員主要批評特朗普未經國會授權便採取軍事行動，但社會上並沒出現廿多年前伊拉克戰爭期間全國各地的反政府大示威。但如果不斷有美軍官兵在戰鬥中陣亡，情況可能就會大不一樣。這恰恰是特朗普政府果斷介入，幫以色列完成「臨門一腳」時需要考慮的，不會影響特朗普繼續扮演「和平總統」。他經常說，如果4年前他是總統，就不會爆發俄烏戰爭，以此批評前總統拜登無能。

從美國的利益來分析，盡快結束這場衝突對美國有利。一是避免戰火擴大令海灣地區出現更複雜的局面。特朗普正在努力推進《亞伯拉罕協議》，促成阿拉伯國家與以色列實現關係正常化。他上月訪問中東時，在沙特首都利雅得會晤了敘利亞過渡總統艾哈邁德．沙拉，宣布美國將解除對敘利亞的制裁，而敘利亞將會簽署《亞伯拉罕協議》。若能盡快結束目前的衝突，有利於避免節外生枝，防止中東民意出現不利於美國的變化。

二是防止衝突持續，令海灣產油國的石油和天然氣輸出遇到阻礙，因為這會造成供應短缺，油價飆升，引發通貨膨脹。通脹是影響美國聯儲局加息減息的重要指標，通脹升高會阻礙減息，這是特朗普最不願意見到的。

如果衝突持續下去，伊朗的導彈或不敷應用。(AP)

從伊朗的角度來看，如果衝突持續下去，伊朗的導彈可能會不夠用，那時如果以色列繼續轟炸伊朗，德黑蘭要做反擊就比較困難，想維持目前的「對等還擊」都做不到，必然有損伊朗的地區軍事強國形象。所以，伊朗對卡塔爾美軍基地的「報復措施」是「適度的」，或者說是「點到為止」。

鑑於雙方都有盡快結束衝突的意願，因此比較容易實現見好就收。預料短期內再次出現大規模互轟的機會比較小，國際油價幾天內由升到降似乎證明了這一發展趨勢。

伊朗不會放棄研核，如何操作有待觀察

但美國用最強的武器來打擊伊朗核設施，未必能令伊朗放棄核研究，也不一定能阻止伊朗日後擁有核武器，因為伊朗領導人可能早已下定決心，為了捍衛國家主權必須擁有核武。儘管官方對外始終強調，伊朗的核研究是為了和平利用核能，但這一說法並沒有被國際社會普遍接受。在經歷了美國的毀滅性打擊之後，伊朗是否仍有能力進行核研究是外界關注的焦點。伊朗官方稱，已濃縮的核燃料在美軍實施轟炸之前已經被轉移，這是否屬實也是一個謎。

伊朗官方對外強調，核研究是為了和平利用核能。(AP)

如果伊朗繼續開展這方面的研究，會在哪裏進行？如何進行？沒有國際原子能機構的監督，是否會令伊朗加快提煉濃縮鈾的步伐？這些問題均很重要，必然會成為停火之後各界關注的焦點。







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