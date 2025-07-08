特朗普的關稅戰談判意在脫中

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美國總統特朗普昨天簽署行政命令，將擬向美國主要貿易夥伴徵收「對等關稅」的時間延長到8月1日，令各國有時間與美國達成貿易協議。這是特朗普再次延後執行所謂的對等關稅，客觀上會令全球經濟繼續動盪，因為國際商界和投資界殷切期待一個可預測的國際環境，否則將難以作出商業上的重大決策。

回顧幾個月來關稅戰的戰況，很容易看到特朗普的談判策略效果不彰。4月2日特朗普在白宮宣布針對各國的對等關稅稅率，並將這一天稱為「解放日(Liberation Day)」，但實際上美國並沒有像他所說的那樣獲得「解放」，因為所謂的對等關稅並未立即生效。4月9日他又宣布，上述關稅將在90天後（7月9日）生效，以便各國有更多時間可以與美國達成貿易協議，避免被美國徵收高關稅。類似的話他昨天又重複一次。

在這90天內，特朗普曾多次得意地說，各國都急不可待地希望與美國簽協議，他接到很多外國領導人打來的電話，但實際上至今只有英國和越南兩個國家與美國達成了貿易協議，中國等少數幾個國家與美國達成了框架協議，但尚未公布具體細節條款。美國與世界上大多數國家的貿易談判都毫無結果，對死要面子的特朗普來說，這可不是小事。於是他再次高舉關稅大棒，對各國發出威脅，若不在8月1日之前與美國簽訂貿易協定，就要被徵收高額關稅。

特朗普在這幾個月的貿易談判成果不彰，於是再對各國發出威脅。(AP)

美越協議寫明脫中條款

從美國與越南最近簽訂的貿易協議來看，美國不僅要求越南對美國商品開放市場（零關稅），而美國可以對越南保持20%關稅，並且對「第三國的轉口產品(Transshipment)」 規定了40%的高關稅。這一特別規定的主要目的是阻止越南「幫助中國產品中轉輸美」，變相要求越南：不要為了擴大工業產能和提升產品檔次而與中國企業開展合作。若僅僅是為了解決美越雙邊貿易不平衡，美國幾個月前就可以與越南達成協議，因為越南當時提出的「投降條件」就是：越南對美國產品實施零關稅。

儘管歷史上有過「越南戰爭」，但越南近年已成為美國的重要貿易夥伴，向美國大量出口紡織服裝和輕工產品，這與中國的經濟發展有直接關係。隨著中國製造業升級、勞動力成本逐漸上升，中國企業透過各種方式將勞動力密集型製造業從中國內地遷往越南，以充分利用當地的勞動力資源。這種產業轉移極大地提高了越南的工業產能，促進了越南的就業和經濟增長。其實，這幾乎是在複製幾十年前中國東南沿海開始工業化時的那段經歷，客觀上給越南和中國帶來雙贏。與此同時，越南製造的產品在價格上具有很強的競爭力，出口到美國能滿足當地市場的需求，讓美國消費者受益。但是，越南製造這些產品需要進口很多組件或零部件，其中不少來自中國，因為越南自己並不生產這些原材料或零部件，這就給了特朗普「卡住越南脖子」的機會，導致越南為了更大的利益只好接受這種不公平條款。此外，認定一件產品是否屬於第三國產品的權利在美國海關手中，因此當雙邊協議付諸實施時，可能還會出現新的問題，這對越南的出口企業始終構成一種威脅，令她們難以放開手腳拓展生意，因為不知哪天自己的產品可能因為被美國海關認定為第三國產品而被迫交40%關稅。

越南向美國大量出口紡織服裝和輕工產品，近年已成為美國的重要貿易夥伴。(AP)

特朗普二次上台後，想用關稅在非雙邊貿易領域達到遏制中國的目的，但這個意思可能最初沒法公開表達出來，現在有了越南這個樣板，其他貿易夥伴也逐漸明白了，其實白宮希望的是各國不要繼續與中國做生意。這對很多國家的經濟會造成傷害，尤其東南亞國家。

今天開始在馬來西亞首都吉隆坡舉行的東盟外長會議，預料將會討論東盟與美國、東盟與中國之間的貿易關係問題，包括如何應對特朗普的關稅大棒。根據新聞媒體的報道，美國國務卿魯比奧將前往吉隆坡，利用此次機會與東盟國家的外長分別舉行多場雙邊會晤。當地人士普遍相信，貿易問題會是雙邊會談的重點之一。泰國、印尼、柬埔寨等國近年與中國的貿易都有顯著增長，如果美國要對各國採取類似越南的做法，必然會影響相關國家的經濟發展和就業形勢。白宮強推「脫中條款」，會損害美國在東南亞的形象，但特朗普可能不會在意，因為他想得到的是操控更多國家在經濟上圍堵中國，拖慢中國的發展，以便「讓美國再次偉大」。

強制脫中以利經濟圍堵

美國將對停靠美國港口的中國製商船徵收額外的大額停靠費，令一些造船訂單從中國流向韓國。(AP)

美國利用與越南的貿易協定中對第三國產品加徵高額關稅的條款，打擊越南與中國之間的經貿合作，並有意將這個模式複製到美國與東盟其他國家的貿易協議之中，但對美國一些盟友與中國的經貿往來，則可能會採取其他方式。例如，日本、韓國、歐盟國家向美國出口的產品，可能不容易被美國海關認定為第三國產品，白宮在與這些國家打交道時，可能會有另一套做法，用其他方式令這些國家減少與中國的經貿交往或者限制中國產品對這些國家的出口，變相致這些國家逐漸脫中，從而配合美國的經濟圍堵。在美國宣布將對中國製造的商船停靠美國港口徵收額外的大額停靠費後，一些國家已經開始將原計劃由中國船廠製造的商船（集裝箱貨輪或天然氣運輸專用船）交給韓國船廠製造，令這些數千萬美元、過億美元的大訂單從中企流向韓企。特朗普政府打壓中國不擇手段，類似港口停靠費的措施可能還會繼續推出，值得密切關注。

從特朗普兩次延期落實對等關稅的做法可以看出，他希望透過貿易談判向外國政府施壓，以達到貿易領域以外的其他利益，包括地緣政治利益。他的這一態度愈來愈明顯，他前天（美國時間）在社交媒體帳號上發文，表示要對「支持金磚國家反美立場」的國家徵收額外10%關稅，無一例外。這種威脅不再局限於進出口貿易，而是以關稅大棒來打擊他眼中的反美國家。在他看來，金磚機制代表著反美立場，因為古巴是金磚成員國之一，而且由於金磚國家的總人口佔世界人口一半以上，其中包括美國的競爭對手中國以及俄羅斯等國，金磚機制的發展對美國的影響力和美元的霸權地位可能會構成威脅，因此特朗普忍不住放出狠話，美國官方也有可能在近期採取進一步行動。

在特朗普眼中，金磚機制代表著反美立場。(AP)

8月1日之前究竟會有多少個國家與美國達成貿易協議？除了加入第三國轉口貨物之類限制條款，美國還會用哪些手段來限制中國企業與外國夥伴做生意？特朗普會推出甚麼新招來加速各國的脫中進程？哪些有可能像前面提到的停靠費那樣對中國的某個重要行業帶來實質影響？這些問題的答案可能會在今後這廿幾天內浮出水面。







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