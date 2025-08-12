特朗普為何對莫迪「恨之入骨」？

加入最愛專欄 收藏文章

今天，中美關稅戰又進入一個新階段。美國總統特朗普昨天簽署了行政命令，將美國暫緩執行對華「對等關稅」的期限，再次延長90天，即延長到11月上旬。這一宣布並不出人意料，大多數經濟學家和市場人士對延長「暫緩期」早有預判，因為今年5月開始，中美高級官員在日內瓦、倫敦、斯德哥爾摩舉行了三輪磋商，就關稅和貿易與投資等一系列問題進行深入探討，特朗普隨後宣布暫緩實施「對等關稅」，與此同時，美國上周宣布了對一些國家的終極版「對等關稅」標準，其中包括對印度和巴西分別徵收50%的關稅。

中國、印度和巴西均為代表「全球南方」(Global South)的大國，同時也都是金磚組織的創始成員。特朗普對上述三國的態度明顯不同，首先是因為中國的經濟實力非常強大，手中握有「稀土牌」，可以在高科技與國防領域制約美國。其次是中國與特朗普政府打交道的方式，和印度、巴西等國不同，比較照顧特朗普的面子，因此在關稅問題上，美國對中國的態度顯得比較「溫和」。這一點經常被人忽略，但實際上影響非常大，所以值得在這裏細談。

懲罰印度購俄石油，惹印度輿論反彈

特朗普提出對印度徵收高額關稅的公開「理由」是，印度幾十年來一直對進口商品設置障礙，令美國產品包括農產品難以進入世界上人口最多的國家；印度還大量進口俄羅斯石油，等於變相支持俄羅斯經濟，讓俄羅斯有能力繼續在烏克蘭展開軍事行動。

特朗普指印度大量進口俄羅斯石油，變相支持俄羅斯經濟。(AP)

這些的確都是事實，但印度人對特朗普極度不滿的原因之一是，中國也從俄羅斯進口能源產品，為甚麼美國對中國那麼「遷就」？眾所周知，印度多年來一直在暗中和中國較勁，一些高傲的印度人認為，印度的國際地位應當高於中國。他們強調的是，印度在人口上已經超過中國，成為世界上人口最多的國家；同時，印度的國民生產總值也超過了日本，令印度成為世界第四大經濟體，2030年有望超過德國，成為世界第三；而且印度還是西方認可的「全球最大民主國家」（以人口來計算），在國際事務中與美國、日本、澳洲等國站在一邊。如今中國可以不理美國的要求，繼續購買俄羅斯石油和天然氣，為甚麼美國不以同樣的理由懲罰中國？

印度電視台記者在報道中發出這類詰問，同時還批評歐盟國家購買大量俄羅斯天然氣，甚至利用鋪設在烏克蘭的天然氣管道，其交易總額達250億美元，比提供給烏克蘭的軍事援助（210億美元）還多，這是對俄羅斯更有力的支援。美國並未因此懲罰歐盟國家，反而藉印度購買俄羅斯能源產品對印度徵收高額關稅，這非常不公平。

特朗普的50%關稅在印度引發了強烈反彈，因為它直接影響各類企業，首當其衝是傳統的紡織品和皮革類（皮鞋、皮帶、皮包等產品）企業、仿製藥企業及部分食品行業，同時也衝擊了蘋果公司等跨國企業近年從中國遷往當地的組裝廠。印度輿論認為，美國如果想全面禁止俄羅斯出售能源產品，應當考慮促使聯合國安理會通過相關的制裁決議。印度官方則強調，印度的對外貿易以印度的國家利益為出發點，完全在合法範圍內進行。

特朗普對印度徵收50%關稅，首當其衝是當地的皮革類企業。(AP)

未讓特朗普邀功，莫迪「太不給面子」

其實，特朗普如此「特別關照」印度，與另外一個因素有關，那就是印度太不給他面子。特朗普好大喜功，總喜歡吹噓自己才智超人，對給他面子的人就表示友好，如果不給面子就立即翻臉。

今年2月中，特朗普第二次就任總統不到一個月，印度總理莫迪就以工作訪問的形式前往華盛頓，意在討好特朗普，希望推動雙邊關係，並爭取美國在制定「對等關稅」時不要為難印度。雖然不是國事訪問，沒有大型歡迎儀式和隆重的國宴（莫迪以往訪問華盛頓時享受過的待遇），但莫迪表現得非常好，似乎很享受這次外訪。美印雙方都對莫迪的華盛頓之行給予積極評價，令印度民間和官方都對關稅的前景感到樂觀。

莫迪今年2月中以工作訪問形式前往華盛頓，旨在討好特朗普，當時兩國都對此行給予積極評價。(AP)

然而，世事難料。幾個月後，印度和巴基斯坦因一宗恐怖襲擊事件互相指摘，導致兩國對立加劇，最終釀成5月初兩軍在空中交手，導彈呼嘯，戰機墜地。事後雙方均稱「完勝對手，實現目標」，但國際社會自有公論。兩國交戰期間，一些國家和國際組織呼籲停火，並積極透過外交渠道展開斡旋。

5月10日，美國總統特朗普透過社交媒體宣布，在美國的調解之下，印巴兩國同意立即停火。巴基斯坦和印度的外交官員隨後證實了相關的停火協議，而且兩國官員的立場和表述影響了華盛頓的態度。巴基斯坦官員提到，國際社會希望盡早停火，避免事態升級，感謝美國、沙特阿拉伯、中國、英國及聯合國為此作出的努力。

但印度官方始終不認可美國的調解作用，這是有原因的，主要是滿足國內政治的需要，而這種政治現實在很多國家都存在，很多戰爭就是因此而發生。根據印度媒體的報道，印度國大黨等在野黨議員在議會辯論中，質疑為何美國總統率先宣布印度和巴基斯坦達成了停火協議，批評莫迪在外交事務上放棄了自主權，有損國家尊嚴。面對反對黨這樣扣帽子，莫迪不得不堅決回擊，否則可能會形象受損，甚至被在野黨整下台。所以，他在議會回應質詢時，反複強調印度在印巴衝突問題上絕不會受外國壓力的影響，還透露美國副總統萬斯打電話向他提供軍事情報，涉及巴基斯坦準備採取的軍事行動。他告訴萬斯，他們將會付出代價，印度將用導彈對付子彈。

印度官方並不認可美國在印巴衝突的調解作用 (AP)

莫迪用強硬表態封住了在野黨的嘴，但對特朗普的個性作出了誤判，也不知道特朗普非要爭這份「榮譽」的目的是甚麼。他還怕美方繼續吹噓華盛頓在調解衝突中的作用，給他帶來新的麻煩，特意在6月17日給特朗普打了個電話，歷時35分鐘。他重申了印度對印巴「四日衝突」達成停火協議的表述，強調印度在印巴衝突問題上絕不會接受第三者的調停，等於是直接告訴特朗普，「我不承認達成停火協議是美國調解的成果」。據美國媒體的報道，特朗普認真聽了莫迪的話（算是忍住沒發脾氣），但對於不讓他邀功有些憤怒。該報道稱，印度官員發現，此後美國對印度的態度有轉變，特朗普對莫迪的批評也隨之增多，再後來就有了對印度實施50%關稅的結果。

外交戰線動作頻繁，劍指諾貝爾和平獎

莫迪不知道他拒絕讓特朗普攬功，是犯了大忌，因為特朗普想憑「調解國際衝突，避免兩個擁核國家之間爆發一場核戰」來爭取諾貝爾和平獎。而且莫迪從國內政治角度考慮自己的形象，屢次不給特朗普面子，讓特朗普記恨在心。

莫迪給特朗普打電話時，正在加拿大出席今年的七國集團(G7)會議，當時他收到情報，白宮將在次日舉行午宴，招待到訪的巴基斯坦陸軍司令穆尼爾(Asim Munir)，這位陸軍元帥是巴基斯坦的實權人物。美方邀請莫迪從加拿大返回印度途中順訪白宮，在華盛頓停一下。莫迪擔心白宮有意安排他在白宮午宴上與穆尼爾見面，這樣的同框照片有可能會給他在國內帶來麻煩，於是藉口要趕著去訪問克羅地亞，婉拒了白宮的邀請。

知道美國將接待巴基斯坦陸軍司令穆尼爾（圖），莫迪藉詞婉拒順訪白宮的邀請。(AP)

確實，白宮可能就是想要一張這樣的照片。為甚麼？因為特朗普真的想得到諾貝爾和平獎。在諾獎官網上，2025年獲提名人資料中，有不久前離世的天主教教宗方濟各，也有特朗普，提名他的人有好幾位，包括以色列總理內塔尼亞胡和以色列政府、柬埔寨總理洪瑪奈和柬埔寨政府，以及巴基斯坦元帥穆尼爾及巴基斯坦政府。在獲提名理由一欄，穆尼爾提到的正是特朗普為調解印巴衝突、維護和平所作出的努力。

對於特朗普的性格和他的夢想，全世界的媒體已經報道了很多很多，但莫迪和他的班子似乎一致沒有掌握最核心的部分。奧巴馬就任總統第一年就獲得了諾貝爾和平獎（2009年10月），但在那之前他並沒有做出明顯的貢獻，諾獎委員會也只強調他對消除核武器和促進國際合作的遠見和願景。如今特朗普已經參與了國際事務並且發揮很大影響，可能很多人會首先想到關稅戰帶來的麻煩和痛苦，碰巧有印巴衝突，能讓他藉機製造一個「和平締造者」的形象，這令他似乎與諾貝爾獎又近了一步。對比莫迪與巴基斯坦的態度，怎麼可能不讓特朗普對莫迪「恨之入骨」？

特朗普欲為自己製造「和平締造者」的形象，以獲取諾貝爾和平獎。(AP)

如今這「豐功偉業」沒能記在他的功勞簿上，特朗普只得繼續努力，趕在10月公布諾獎之前，在加沙結束戰事，或者在烏克蘭促成停火。不管有誰不買賬，80歲的人都要為一世功名而奮力進取，只爭朝夕。







