特朗普復仇與公務員被炒

美國聯邦政府司法部指控聯邦調查局(FBI)前局長科米(James Comey)向國會做偽證及妨礙司法公正，聯邦大陪審團日前正式起訴科米。科米透過視頻表示他是清白的，不會向政治打壓屈服。科米是美國總統特朗普「政敵名單」上的一位重要人物，記者問特朗普，名單上的下一位將是誰，特朗普否認有這樣的名單，但表示可能還有其他人會被起訴。各界普遍猜測，下一位會是科米的繼任人基斯杜化．雷(Christopher A. Wray)，因為特朗普向媒體表示，他相信司法部已經對雷展開調查。雷是特朗普任命的FBI局長，當時媒體爆出，2017年特朗普上台後，私下里要求科米對他效忠，被科米拒絕，這導致特朗普後來炒掉科米，提名雷接任。但特朗普近日在社交媒體上發文，稱2021年1月6日國會山發生騷亂時，雷派遣FBI便衣探員混入鬧事的人群，推波助瀾。特朗普後來因他本人在那場騷亂中的煽動性角色，而被國會第二次開啟彈劾程序，他視此為奇恥大辱。

今年重返白宮後，掌握大權的特朗普立即著手報復他眼中的所有政敵，重點是在兩次彈劾案和其他案件中對他「實施政治打壓」的策劃者和參與者，包括司法界人士（當時聯邦執法機構的主要官員、刑事律師）和一些國會議員。

特朗普稱相信司法部已對FBI前局長基斯杜化．雷（圖）展開調查 (AFP)

為復仇起訴政敵，司法界人心惶惶

特朗普認為，司法部、FBI、聯邦檢察官辦公室等聯邦司法機構「非常腐敗」，內部有很多人是他的政敵，因此不僅需要重點懲處那些高層官員，而且還必須將那些對他不買帳的專業法律人士統統掃地出門，簡單來講就是對聯邦司法體系從上到下「大換血」。他今年1月上台後採取的手段簡單而粗暴，首先是任人唯親，安插自己的親信出任司法部、FBI和聯邦檢察官辦公室的領導人，司法部長邦迪(Pam Bondi)曾任特朗普的私人律師，FBI局長帕特爾(Kash Patel)曾幫特朗普造勢，起訴科米的起訴書是由弗吉尼亞州東區聯邦檢察官林茜．霍利根(Lindsey Halligan)簽署的，這位36歲的檢察官此前從未有任何起訴經驗。她本來是佛羅里達州的一位保險業律師，前幾年在特朗普的海湖莊園高爾夫球場結識了特朗普，後來加入特朗普的律師團隊，主要參與應對特朗普被FBI調查、涉嫌違法處理政府機密文件的案件。她隨後一直留在特朗普的團隊內，今年隨特朗普進入白宮。當弗吉尼亞州東區聯邦檢察官認為起訴科米的證據不足，拒絕簽署起訴書之後，特朗普將其撤掉，提名霍利根接任，於是順利起訴科米。

特朗普先讓特斯拉電動車老闆馬斯克領導的政府效率部藉口提高效率，大規模辭退一批中層職業律師，同時籌劃如何起訴擔任公職的知名人士，如科米、雷及民主黨籍國會議員。特朗普曾經兩次被國會啟動彈劾程序，第一次是因為2019年7月25日特朗普在白宮與烏克蘭總統澤連斯基通電話時，以凍結美國對烏克蘭的軍事援助作為槓桿，請求澤連斯基幫助調查前副總統拜登的兒子在烏克蘭做生意的事，目的是蒐集拜登的黑材料，用於打擊拜登的聲譽，因為拜登那時已準備代表民主黨參加2020年總統大選，是特朗普競選連任的潛在對手。國會內的民主黨議員指控特朗普濫用總統權力，以權謀私，並且拒絕接受國會的質詢。特朗普第二次險些被彈劾，是因為其在2021年1月6日國會山騷亂中的角色，這也是國會首次對前總統啟動彈劾程序，令特朗普在歷史上留下不光彩的一頁，讓他對其政敵恨之入骨。前不久，他的支持者查理．柯克(Charlie Kirk)被槍殺，在追悼儀式上，他對柯克的遺孀說，柯克並不恨他的對手，這一點他與柯克不同，「我恨我的對手，我不想讓他們過好日子」。這是特朗普人格的一次公開暴露，也解釋了他為甚麼一直不擇手段地追剿政敵。

特朗普在查理．柯克的追悼儀式上公開表示，他恨他的對手，不想讓他們過好日子。(AFP)

特朗普這幾年涉及多宗案件，除彈劾案之外，還有他離任後違法處理白宮機密文件的案件等，參與這些案件的大量聯邦司法人員，分散在不同部門。據美國媒體報道，他們以往的工作主要是代表政府起訴違法分子，維護公眾利益。離開了政府體系，能用上他們多年專業經歷的職位較為有限，所以這些專業精英跳槽的空間並不大，與商業律師、民事律師不太一樣，他們要找到對口的合適工作並不容易。由於特朗普要打擊的政敵太多，所以不僅仍在聯邦體制內的人擔心隨時被炒魷魚，連已辭去公職轉到私人律師行的一些知名律師，也擔心自己未必能逃出特朗普的打擊範圍。

借聯邦政府停擺，將異己「合理剷除」

最近的一則消息又讓很多人擔心。美國國會至今未能通過新一份財政預算，民主黨與共和黨議員為了各自利益，堅持寸步不讓。美國時間今晚（9月30日）午夜過後，如果國會不能通過預算，聯邦政府運營資金用盡，一些部門將停止運作。要通過預算，參議員需要60位議員投票贊成，但共和黨目前只有53票，需要民主黨議員倒戈才能達到60票。但民主黨領袖提出，必須保證對普通美國人尤其是低收入者的醫保補貼（原來的補貼在今年年底到期，需要新預算將其延期），不能在減稅導致政府收入減少時，用減少對低收入人士的醫保補貼來縮小政府赤字。犧牲低收入者的利益，來填補給富人減稅造成的赤字，這是劫貧濟富，太不公平。特朗普已邀請參眾兩院民主黨領導人今天到白宮，試圖說服他們緩和立場，但看起來機會甚微。民主黨參議院領袖舒默已經表態，如果特朗普只是想對他們發出抱怨，而不為修改預算認真進行談判，民主黨議員絕不會支持通過預算。

民主黨的議員要求特朗普，不能因減稅而以削減低收入者醫保補貼來填數。(AFP)

依照慣例，一旦政府停擺，會導致一部分「非緊急工作人員」放無薪假，待財政預算通過後再恢復上班。與以往不同的是，有消息稱，特朗普政府正打算利用這次政府停擺，有選擇地將放無薪假的員工直接解聘，理由是節約政府開支。據媒體報道，一些公務員對前景非常悲觀，一方面擔心自己因政治立場或過往的工作而被特朗普的代理人藉機「合理裁員」，同時也憂慮，即使能保住職位，日後也會因有其他同事被炒，而需要一個人做兩個人的工作。在馬斯克的政府效率部幾個月前「揮起斧頭」之後，已經有一些部門因裁員而人力不足，令留下的公務員不得不付出額外的時間和精力來完成工作。如果再次裁員，只會令政府的公共服務大打折扣，而在司法領域，這可能意味著政府未必有足夠的人力來調查各種案件，將危害社會的犯罪分子繩之以法。這對美國社會將產生非常不利的影響，不僅直接影響司法界公務員的士氣，而且可能會更加動搖美國民眾對司法公正的信心。

打官司公器私用，整對手浪費公帑

所謂裁減司法機構「冗員」是為了節省政府開支的說法，也是個虛偽的藉口，因為多個政府部門正在為幫特朗普打擊政敵而投入大量人力物力，耗費大量政府開支，要起訴兩任FBI局長就不是件容易的事。這對司法機構的士氣影響也不小，客觀上難免降低部門的工作效率。很多國會議員也是特朗普復仇的目標，有的此前已被他整到落選，例如共和黨籍前副總統切尼的女兒利茲．切尼(Liz Cheney)，另外一些仍在國會擔任議員，如加州的民主黨籍參議員亞當．希夫(Adam Schiff)曾經是眾議院情報委員會主席，領導過對特朗普的第一次彈劾，他可能是特朗普下一個重點打擊的目標。

加州的民主黨籍參議員亞當．希夫曾領導過對特朗普的第一次彈劾，他或是特朗普下個重點打擊目標。(AFP)

《紐約時報》的報道指出，到今年年底，聯邦僱員總數會比一年前減少大約30萬，這涉及幾十萬個家庭。如果政府停擺，特朗普安插在政府裏的主管官員會藉機再裁減一批公務員，更多的家庭會受到難以承受的衝擊。一方面高喊削減開支、縮小赤字，另一方面卻公器私用、浪費公帑、打擊自己的政治對手，這充分暴露出特朗普的人格：不僅虛偽，而且心狠手辣。







