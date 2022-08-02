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看到此文標題，讀者應該會一頭霧水，認為怎麼會有人叫做「林治肩」這樣怪異的名字。不過在寶島台灣，最近此人絕對是熱話焦點。其實他本名叫做林智堅，原本是民進黨前途無量的明日之星，不過撇除帥氣外表、精美包裝和好運氣，草包內涵委實禁不起檢驗。在接受民進黨徵召參選桃園市長之後，接連出包，而且是核彈級的大包。現在敵對陣營幾乎把他視為救星，外界認為很可能光靠著林智堅闖的禍，就足以拖垮民進黨11月的選情，因此頗為值得引介這號人物給港澳讀者認識一下。

林智堅因論文抄襲風波影響選情。

林智堅是眾所周知的所謂「小英男孩」之一。民進黨主席蔡英文專寵的中生代以及新生代兩個年齡層的男性政壇人物，被統稱為「小英男孩」。人稱「新竹花美男」的林智堅，是30到40多歲的新生代當中的代表人物，受到全力培養。風頭甚健的林智堅，從新竹市議員當選新竹市長，還連任成功，深受蔡英文呵護青睞，扶植的程度被比喻為直接讓他乘坐噴射客機，不論資歷就可一飛沖天。之前為他量身打造大新竹合併升格，但是宣告失敗，乾脆徵召林智堅跨區參選桃園市長，期許他更上層樓。

沒想到辭去新竹市長，升級挑戰桃園市長之後，爆出了精彩的論文抄襲連環爆。林智堅原本只有高中學歷，多年後才考進中華大學，還唸到碩士。此大學的地位和評價，不多贅言，簡言之就是台灣錯誤的廣設大學政策後，才升格的野雞大學。當然這樣上進也是值得嘉勉，然而他要更上層樓，又進入台灣首屈一指的台灣大學深造，不過是被輿論稱為「洗學歷」的國家發展研究所，簡稱國發所。台大碩士名號好聽好用，但是稍有常識的人其實都知道國發所早已淪為洗學歷的工具。

政治人物要洗學歷，提升形象，台灣學術界放下風骨，全力配合，演出了這場鬧劇。林智堅從中華大學的論文到台大國發所的論文，都被發現嚴重抄襲，內容重複度超過八成。專家指出，學術界用來判斷「實質相似」的方式是「共同錯誤」，林智堅和跟他台大論文相似度極高的余正煌，至少有四個地方錯誤是相同的，就連涉及自己是「準碩士」的內容都有誤，因為當時林智堅已經在中華大學取得碩士學位了，也就是抄襲完連看都懶得再看一遍更正。

林智堅死不認錯，不斷提油救火。所公布的論文電子檔，不但被比對出並非原版，當中還竟然出現一個段落被紅色字標註「請智堅自我發揮一下」！ 論文理應要自己動手寫，不可能出現這樣的字句，顯見其他部分都是別人出馬的，只有這段拜託他自己出點力。還拿出來當作自己寫的證據，真是太搞笑，也可見他草包的層級還真是不同凡響。論文門越演越烈，當事人越解釋越不清楚，種種細節不斷浮現，都是擺明的不利於林智堅。

不過蔡英文目前還是堅持要全黨救一人，集結民進黨的強大力量，力圖挽救。林智堅台大國發所的指導教授陳明通是現任「國家安全局」長，出面力挺愛徒。但為了保林智堅，不惜犧牲同樣是自己學生的余正煌，顛倒黑白，被抄襲的變成抄襲者，引發一片譁然。最新發展是地位崇高的台大社科院第一任院長許介鱗，看到社科院名聲被搞臭，都忍不住跳出來呼籲「勿當廉價御用學者！」，「絕不能與當權派妥協」，期盼教授們拿出學術良知，要求社科院勇敢處理論文案。老教授的沈重呼籲，令人沈痛。

至於標題的綽號「林治肩」，則是林智堅在新竹市長任內拿來大書特書的政績新竹棒球場，耗費新台幣12億巨資，卻一開幕就導致多位球員受傷。蔡英文當時為寵信的小英男孩，親自出席球場開幕，大讚特讚，期許球場帶給市民滿滿感動。其實當初職棒球員工會早已指出，草皮不平整又太硬，有一大堆石頭，紅土材質不良不扎實，容易有彈跳球。動線不及格，燈光有問題……但是新竹市府根本沒改善就急著開幕，果真害慘球員。另外還包括休息室有水溝害人跌倒，以及最低級錯誤的廁所門鎖裝反。傷勢最嚴重的富邦悍將隊外野手林哲瑄，是台灣非常有名的選手，撲接飛球造成左肩關節唇破裂合併部分旋轉肌撕裂傷，約需8個月恢復，職業生涯甚至有可能報銷。這也是「林治肩」綽號的由來。

撇開這一切，我本來就不齒林智堅，起因是2018年初，新竹市政府印贈的農民曆。封面竟然是象徵日本軍國主義的旭日旗，生肖對照表加註日本年號，真不知道存心何在。新竹市府的月曆封面，用了身著和服的日本人和日本警察，交通安全宣導品是標示「警視廳」的東京都警車、日本廣域消防車、日本JR東北巴士、日本森田公司的消防救護車。當時國民黨大表不滿，要求道歉，但是新竹市政府卻以「尊重專業設計師的創作」輕輕帶過。

林智堅掀起的這場熱鬧，高潮迭起，而且越搞越臭。現在民進黨內部已經掀起「換堅」的呼聲，如果這樣的人還能當選桃園市長，也只能敬佩民進黨支持者的死忠度和無腦度了。







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