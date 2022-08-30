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民主選舉的精髓在於透過百家爭鳴的政見，爭取選民支持。但今年底即將登場的台式選舉，卻在過往千奇百怪現象的基礎更上層樓，展現另類養眼風潮。有本錢的候選人打出美女牌、不惜穿著火辣清涼、突顯凹凸有致身材。以曝光率和話題性而言，果真比費盡口舌說明政見來得有效，成為一股奇特的競選潮流。

台灣年底將要舉行的「九合一選舉」本周開放參選人登記，但大部分選民似乎並不太關心候選人政見。

對比上一屆「九合一選舉」，雖然競選開始時平淡乏味，後來因為國民黨高雄市長候選人韓國瑜異軍突起，形成所謂強大「韓流」旋風，成為藍綠兩大黨選戰攻防主軸。而這次選舉本來靠著高度爭議的民進黨桃園市候選人林智堅碩士論文抄襲事件，引發兩黨激烈攻防，炒高熱度。但隨著台灣大學和中華大學先後認定論文抄襲，撤銷林智堅碩士學位，灰頭土臉的林智堅也被迫宣布退選，兩黨選戰主軸頓時失去著力點。幸好這時出現了新的救世主。

台灣民眾黨桃園市議員曾妍潔，最近以「擺拍」教學方式宣傳政見，異軍突起。自稱曾擔任「腿模模特兒」和「車展皇后」的她，在臉書公布影片，教網友擺出「貓姿」和「欠扁臉」。從影片看到她把短褲捲到接近走光位置，還大方露出「北半球」和「事業線」吸睛。而在影片後段不忘以嬌聲喊出政見「世界發生甚麼事都不關你的事」，「跟著妍潔一起愛平鎮、愛台灣」！

台灣民眾黨桃園市議員候選人曾妍潔清涼競選照片，在互聯網吸引不少點閱率。





曾妍潔視頻教網友擺「貓姿」同樣成為話題。

身高177公分，在民眾黨內有「桃園平鎮林志玲」之稱的曾妍潔，雖然頂著台灣大學環境工程學博士光環，並提出不少政見，但似乎都無法引起大家注意。不過犧牲色相的影片一出，傳媒馬上競相報導，效果更勝在傳統管道花錢做競選廣告。

影片更被網友瘋傳到對岸引發論戰，大陸網友留言不表認同：「我這內心真是覺得台灣悲哀」、「以前政治娛樂化，現在政治色情化嗎」、「駕輕就熟的樣子一定是本色出演」、「不管怎麼說，搞色情比搞詐騙要好一些」。

當然，以民風相對保守的台灣來看，這種選舉方式的確引起爭論。甚至連她代表的台灣民眾黨黨主席柯文哲也表示，「有跟她講說反差不要弄這麼大，但政治也有世俗的一面，要引人注意」。

在這股風潮下，女性只要在社交網站發文標示參選和刊出清涼照片，就能順利吸引大批網友關注。在IG上擁有2萬多名粉絲的江溫蒂，在社交網站貼出清涼的比堅尼泳衣照並發表參選感言，「我相信青春活力美少女就是改變世界的力量！」、「我決定從參選里長開始，用可愛與閃亮亮的神祕力量改變世界！懇請支持！江溫蒂！」

江溫蒂的另類參選里長宣言。

貼文乍看之下是參選宣言，但文末卻寫著「還沒當老師之前想要選里長是真的，但這次要參選是假的……四年後再去角逐全台最美里長這個稱號吧」，竟然只是搭選舉順風車提高自身知名度。

這次「九合一選舉」女性參選人不少，而且隨著參政者年輕化，可謂美女如雲，例如與江溫蒂同屬台中市的西區公民里里長林京玲，2014年以24歲當選全台最年輕里長。這次選舉更被好事網友選為全台5大美女候選人之一。至於其他4大美女，分別是新北市永和區永福里里長候選人陳紫渝、南投縣草屯鎮敦和里里長候選人洪佩琦、新北市第8區議員候選人高乃芸，以及新竹市東區議員候選人宋品瑩。

選舉變選美，後面恐怕還會有挑戰更高尺度的脫序演出。喜歡看養眼美女其實是人的天性，不只台灣，兩岸三地等著看熱鬧的人著實不少。









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