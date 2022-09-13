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斷章取義加上意識形態的仇視敵對，可以不顧一切的操作到怎樣的境界呢？最近台灣的政府和綠色媒體以及網軍聯合出擊，做了令人歎為觀止的完整示範。

在大陸節目上講「吃海鮮是奢侈的」讓楊丞琳受到來自台灣當局和綠媒的霸凌。

台灣女星楊丞琳在大陸節目上，表示自己因為家境不好，在那時候對她家來說「吃海鮮是奢侈的」。而綠色媒體斷章取義，變成楊丞琳說「在台灣吃海鮮是奢侈的」。無腦酸民（或是俗稱塔綠班的綠營網軍？）跟進恥笑，一片罵聲。最糟糕的部分來自台灣官方的「內政部」，跟進在社群網路發梗圖，在用造句「笑死」搭配離譜內容的方式宣導反詐騙資訊的環節，加進一句「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」，在楊丞琳事件落井下石，火上加油。

「內政部」官網以「笑死」圖梗諷刺楊丞琳說「吃海鮮是奢侈的」。

以政府之力介入斷章取義的風波，跟進霸凌受害者，不妥到了極點。沒想到堂堂「內政部」長徐國勇第一時間，竟然出面毫不隱藏的力撐到底。但因為真相就是站不住腳，輿論炸鍋，不久後內政部摸摸鼻子默默刪去爭議的造句。大砲型的台北市長柯文哲就諷刺內政部和徐國勇，「所以現在就真的是笑死了」。

順帶一提，徐國勇在擔任行政院發言人期間，曾經誤食台灣人都知道不能吃的姑婆芋中毒，受到大眾嘲笑。現在這個事件鬧出來，看他不順眼的網友開始有樣學樣造句，反諷徐國勇「笑死，『內政部』長竟然吃姑婆芋吃到中毒」。「笑死，竟然有人吃了姑婆芋就得出這種神邏輯」雖然嚴格來說，徐國勇不是在「內政部」長任內中毒的，但並沒有顛倒黑白，也算是以其人之道還治其人之身。

不久前，鬧出論文抄襲風波的綠營政治人物林智堅，因為受到蔡英文寵愛，下令全黨無腦力挺。後來撐不住了，自己打臉。「內政部」帶頭嘲笑民眾又收回，彷彿自賞巴掌成癮。但是也有比較有風骨的綠營人物仗義執言。行政院政務委員張景森兩度逆風發文撐楊丞琳，指有一大堆網路盲流跟風，「把霸凌當有趣，這讓我不寒而慄。」自己人都看不下去，顯見有多難看。

楊丞琳說自己小時候家境不好，吃海鮮是奢侈，此話完全合乎邏輯。生猛海鮮向來比一般肉類昂貴，而且她是說自己的經歷，並不是說台灣。我認為楊丞琳之所以遭到綠營狙擊，重點還是因為她既是外省後代，血統不夠純正，而且毫不隱瞞這個背景，甚至還稱因為父母都是廣東人，所以會說家鄉話粵語。雪上加霜讓綠營看不順眼的，也包括她嫁給大陸歌手李榮浩，成了大陸媳婦。各種「罪狀」加在一起，導致綠營逮到機會就捨不得不抹黑這號人物。

綠營從教育著手，從根做起培養「天然獨」的意識形態非常成功，年輕人幾乎都是天然獨，絕少會提起祖籍，或有任何認同。而且畢竟跟祖父母隔了一代，不像受到父母直接的影響。但是以楊丞琳的年紀，當時台灣社會提及自己的祖籍，是非常普通的。我的台灣妻子，就會說自己是生在台灣的上海人。朋友當中，有人過年時會做家傳臘肉分享，也會提及父母是湖南人，所以儘管沒有回過老家，卻在台灣傳承了家鄉手藝。我們經常光顧住家附近的乾烙韭菜盒，年約40的女店家會自豪地說起父母來自大陸北方，所以讓她能夠靠麵食維生。這些例子不勝枚舉，但是以年齡為界，顯示綠營執政後的基礎教育的確成功了。而完全不用思考的逢中必反，也成了主流。

台灣淪為意識形態不論是非的鬥爭場，明明一大堆民生政事需要處理，大家卻忙著一窩蜂的操作似是而非的事件，欺負斷章取義的受害者。對於涉入其中的媒體，花費力氣挖出這樣一句話加以瘋狂跟風炒作淪為亂源，深感不屑。

接力的還有各種爆料，彷彿楊丞琳在演藝圈惡名昭彰，人人喊打。一位爆料者冠上「名導演」頭銜，但其實知名度等於零。蹭熱度，各種醜態畢露。一場示範斷章取義的事件，凸顯了台灣社會的刻薄和可悲的意識形態凌駕一切的現實。







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