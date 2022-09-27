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台灣年底選舉最受矚目的當然是台北市長選戰。而每逢選舉，就會看到各種沒有底線的齷齪招數，每次都看得我目瞪口呆，自覺想像力貧乏，這回當然也不例外。負責主攻的名嘴，最近在台灣引發軒然大波，不過因為招數太過極端，被綠營自家人都忍不住批評為「跨越文明底線」而招致反感，有可能反而拖累綠營候選人陳時中的選情。

國民黨台北市長候選人蔣萬安身為蔣家後代的身份備受矚目，不過蔣經國當年的情婦章亞若的確男女關係複雜，這位名嘴質疑蔣萬安的蔣家血統雖然無聊而且非新鮮事，但倒也不算過分。何況身為蔣家後代，在現今的台灣是資產還是負債很難說。但是真正過分的是挖糞，而且挖的是蔣萬安父親蔣孝嚴的糞，遑論還是23年前老掉牙的陳年舊糞。

蔣萬安參選台北市長父親20幾年前外遇事件被綠營作為抹黑材料。

蔣孝嚴當年的確發生外遇的醜事，鬧得全台皆知，但是蔣孝嚴的妻子和子女應該算是受害者，怎麼會把老爸搞小三的帳算到無辜的兒子頭上？用這個不通到極點的邏輯來抹黑，還真是奇招。

網民的回應相當有趣，有人說「高雄市長他爸爸貪污都可以選了」，指的是高雄市長陳其邁的父親陳哲男曾經因為貪污被判刑定讞一事。也有人說「五姨太生的小孩都能當總統了，這有甚麼關係」，指的是蔡英文的母親是小老婆。不論如何，攻擊別人祖宗十八代不但無聊，而且低級。

最可笑的是這位女性名嘴，忘了自己也曾鬧過轟動全台的緋聞。當時宋楚瑜手下的親信大將黃義交，時任台灣省政府新聞處長，以已婚身份周旋於眾多名女人之間，非常搶手，這位名嘴就是他的小三。轉捩點是躲在衣櫃偷聽黃義交和小四的對話，聽到黃義交在小四的誘導下，不屑的稱名嘴小姐為「那個沙皮狗啊」，氣到衝出衣櫃大吵。最後男主角離婚跟小四在一起，名嘴黯然落敗。如今使出這種低級招數，讓自己的醜事再度浮上枱面，供台灣民眾重溫一遍，真是不划算。何況因為蔣孝嚴的緋聞對象起碼都頗為美貌，名嘴小姐外在條件吃了一大虧，尖酸刻薄的網民說：「她想表達甚麼？蔣孝嚴品味遠勝黃義交嗎？」真是自取其辱，自揭瘡疤。

連比較理性的綠營支持者都普遍認為，現在出來選舉的是蔣萬安，應該聚焦政見才是正道，牽扯他父親的陳年舊事，既不道德也太無聊。前立委黃國昌在臉書直言抨擊，這種打法太下流。而名嘴之前幫綠營攻擊台灣最大的佛教團體慈濟，已經引發反彈，如今再出一招，以為可以靠著株連九族協助主子，沒想到害得民進黨台北市長候選人陳時中民調持續下跌，看好度創下新低。看到這個反應，讓我覺得台灣社會還有一點救，人心裏還是有公道的。

綠營打出這招七傷拳，不知有沒有損及敵人，但自家已先受傷。民進黨大力養出來的名嘴，是否將成為壓垮民進黨選情的豬隊友，還真的頗令人好奇。







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