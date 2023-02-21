加入最愛專欄 收藏文章

受新冠肺炎疫情影響，台灣對外地遊客封關三年，周一（20日）終於開放港澳居民來台自由行，算是頗具意義的一大步。然而受疫情打擊，不少知名餐廳和食品店紛紛倒閉，各地夜市攤檔也顯著減少，若要尋覓之前喜愛的店家，務必先確認是否還存在以免撲空。疫後遊台玩法和疫情前將有很大差別，為了旅遊的順暢，來台前建議先做功課。

台灣自2月20日起重新開放港澳居民自由行。

台灣當局2月20日上午9時起恢復港人自由行申請，當天全台防疫措施亦同步放寬。包括：室內外一律免戴口罩（乘搭大眾交通工具、進醫院除外）、取消搭機前PCR報告、取消隔離令，改為0＋7自主防疫、取消來台前必須打滿3針疫苗，以及進入各室內場地強制量體溫等。

當局這三年也陸續強化旅遊設施，因應開放外地遊客來台，並規劃多條深度旅遊路線，改變過去以購物為主的旅遊方式。例如：新北市東北海岸風景區增設「東北角沙丘藝域」，強化福隆沙灘廊道的動線與友善設施，結合周邊「星空藝素村」的塑造，給予旅客全新的感受。並強化沿線單車道，以鐵馬廊道觀景平台作為中繼點，遠眺龜山島風景，更可以直接踏單車到宜蘭。

過往港人最愛景點之一的日月潭，則推出「山中明珠日月潭」深度旅遊，規劃多條以原住民特色為主題的觀光路線。「星動阿里山」增加了生態導覽及茶文化體驗遊程，中途的奮起湖山城打造出完整的環村步道，方便遊客徜徉於筆直聳立之杉木林之中。

各地方政府也積極推出優惠和宣傳，吸引港澳遊客。其中從香港出發，飛航時間最短的高雄市，針對港人過往最喜歡的旅遊景點，加強周邊設施和餐飲服務。港人最愛的高雄十大景點都舉辦活動，吸引遊客。這十大景點包括：田寮月世界、蓮池潭風景區、佛光山、駁二藝術特區、旗津彩虹教堂、西子灣、崗山之眼、澄清湖及美濃民俗村、高雄流行音樂中心。

屬於歷史古蹟的「高雄燈塔」開放夜間參觀。

高雄美食在台灣非常有名，當地有高達39間米芝蓮評級店家，市政府更彙整了60間知名酒吧及餐酒館、超過100間50年以上老味店家資訊，幫助遊客迅速找到美食。

著名的鳳梨酥店外開始出現排隊人龍。

港人遊台買手信，是行程中重要一環，其中又以鳳梨酥最受歡迎。過往靠網路聲量專做遊客生意的的店家，受疫情打擊大量倒閉，剩下的反而是靠台灣人三年來日常購買生存下來，品質有一定保證。受港人歡迎的微熱山丘、佳德等，已逐漸開始恢復疫情前榮景，店外出現排隊人龍。

一場新冠肺炎疫情，改變的事物太多，但還是有很多並未改變，例如著名的鼎泰豐，台北市信義路上的總店，就是真的比任何其他地方的分店更好吃。過年期間排隊等候一小時品嚐，仍覺得值回代價。我偏愛的寧夏夜市和饒河街夜市，食物品質也還是十分突出。

與港澳鄰近的台灣疫後依舊值得一遊，對於已經造訪台灣多次的旅人來說，除了吃喝購物，若能選擇一兩條深度旅遊路線，將會帶來更值得回味的體驗。

