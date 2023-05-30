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台灣的詐騙產業興盛，從台灣詐騙到全世界，所以詐騙不算大新聞。但是最近台灣最熱門的一起話題，揭發出詐騙集團幕後強大的政商關係，離譜的程度還是讓人看傻了眼。包二奶不稀奇，詐騙集團包養議員和高官，這才厲害。

金額達25億新台幣（約6.33億港幣）、近5千人受害的「im.B詐騙案」，傳媒挖出民進黨立委、官員受詐騙集團「包養」。最早傳出被「包養」的是民進黨立委陳歐珀，在野黨人士發現他全家長期接受im.B詐騙案主嫌贊助，包括：陳歐珀競選時免費使用詐騙主嫌曾國緯的房子作為競選總部、女兒和曾國緯女友合資投資房地產、太太主持、長期協助民進黨從事婦女工作的「宜蘭縣進步婦女聯盟」，會址也登記在im.B同地址內，甚至陳家用的私家車都是im.B提供的，真的是不折不扣的幕後大金主。







im.B免費提供給陳歐珀的競選服務處，在陳歐珀當選後又讓另一民進黨參選人免費使用。

除了陳歐珀及其他大小官員外，時任總統府秘書長蘇嘉全、警政署長陳家欽也傳出受邀和詐騙主嫌曾國緯餐敘。最離譜的是，曾國緯那時因槍擊案被通緝，三度改名逃避追查，時任警政署長竟然受邀為座上賓，跟通緝犯同桌吃飯，離譜之至，也讓外界質疑這些政客和高官其實和詐騙集團關係匪淺，根本是一夥的。

距離總統和立委選舉投票不到8個月，綠營民代和官員受詐騙集團「包養」的醜事曝光，勢必嚴對選情產生影響。不過，民進黨以大事化小的方式粉飾太平，陳歐珀宣布退出立委選舉，至於民進黨只以「警告」方式處理，並未停止黨權或開除黨籍，輕輕帶過。

最新發展是金管會、經濟部皆被點名是詐欺幫兇。國民黨立委王鴻薇爆出，im.B竟參加由金管會指導、金融研訓院主辦的「FinTech Taipei 2022台北金融科技展」，等於是取得官方背書，因此更加受到民眾信賴。金管會想要完全撇清責任恐怕很難。



這起事件正在如滾雪球般越滾越大，又傳出行政院前政務顧問陳振坤名下的豪宅裡面，收藏主嫌曾國緯（本名曾耀鋒）的大量名牌手袋、高級洋酒，讓檢警懷疑兩人關係深厚。陳振坤當然宣稱不知道曾國緯是通緝犯，自己也被蒙在鼓裡。







陳歐珀（圖左）是賴清德（圖中）競選總統宜蘭地區的重要「樁腳」。

民進黨總統候選人、黨主席賴清德表面上唱高調，宣稱「堅持改革黑金，要用最高標準回應社會」，但話鋒一轉又批評「正常社交活動不因選舉攻防扭曲人性」，將「包養」事件轉移為政治追殺。

有外國傳媒曾將民主選舉制度比喻為「燒錢遊戲」，台式選舉制度更進一步將「燒錢遊戲」發揚光大，殘酷現實就是沒錢根本選不動。因此多年來不管那一黨執政，大選前一兩年就開始以政策炒股票籌錢，或是半強迫的逼迫企業做不樂之捐籌集銀彈，使出各種遊走法律邊緣的行徑。不過綠營民意代表和高官爭相投靠人人喊打的詐騙集團，還是開啟了另一個境界的道德淪喪。









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