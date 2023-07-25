加入最愛專欄 收藏文章

台灣向來親美，但是近幾年台灣從官場到民間興起的親美熱潮，呈現一面倒的不理性思維，彷彿認定美國就是台灣最牢靠的守護者。然而曾經是多數台灣人最愛的美國前總統特朗普，最近的一席真心話，終於把台灣人從美夢中驚醒。

特朗普批評台灣搶走美國晶片製造業生意，民進黨當局沒人敢還擊。

特朗普日前接受美國傳媒專訪時，發表不少對台灣而言十分刺耳的言論。包括：被問及如果台灣必須要跟中國大陸有軍事衝突，美國是否會保衛台灣時，他回應，如果是總統，他不會這麼說。而最令台灣震驚的，是特朗普批評台灣搶走美國晶片製造業的生意：「他們搶走了我們的事業（they took our business away）」，接著再稱美國早該阻止台灣，向台灣課稅，並對他們建立起貿易壁壘。

蔡英文2016年花重金和剛當選的特朗普通話，效應似乎已經消失。

特朗普當選總統未就任時，民進黨就花重金安排蔡英文打電話致賀，加上特朗普後來一連串反中親台發言，讓他在台灣圈粉無數。甚至第二任競選連任失敗時，不少台灣人還相信特朗普還有神機妙算，必定會扭轉局面變為當選。當時部分台灣民眾投入美國大選程度，比看待自己的大選不相上下。

然而，近期美國進入總統大選前哨戰之後，無論是拜登抑或特朗普，都拿台灣作為爭取選票的工具。拜登近年逼迫台灣當局，讓高科技的晶片製造商例如台積電等前往美國設廠，為了選票，在台積電無塵室還未完工前，要求台積電美國廠辦了一場移機典禮作為選舉造勢，並高喊「美國製造回了，工會回來了」。

這兩位老人家的發言，在台灣互聯網引發激烈討論，批評美國迫台積電去設廠還不夠，竟然把台灣作祭品拉票。不過，一向支持特朗普的民進黨政府，從官員到立委卻沉默多日，沒有人發聲批評，被網友譏為「連屁都不敢放」。

套用美國股神巴菲特（Warren Edward Buffett）的名言，「海水退潮就知道誰沒穿褲子游泳」，意思是很多事情結束後，才知道政治人物講的是大砲還是嘴炮，美國前後任總統近年對台灣的言論，明顯要歸類為後者。

平心而論，造就台積電和韓國及日本等大廠，包辦美國高階晶片製造產能的始作俑者，根本是源自美國本身領導層的錯誤政策。因為工資高和聘請技術員不易，美國短視近利，放棄當時認為不賺錢的半導體製造，美商英特爾又技不如人，才導致美國半導體製造業式微，根本不能說成台灣半導體業奪走美國製造業的工作。而且台灣晶片製造業已形成生態鏈，從台積電、聯電等專攻晶元代工，到後面的日月光等公司的封測，才讓高通、超微和輝達等公司能推出一系列高階晶片稱霸。

不過老美心態就是自己最大，利益永遠最優先。指望這種思維根深柢固的美國，會保衛台灣和關注台灣利益，真是癡人說夢。







etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加