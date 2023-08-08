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過去台灣各種選舉一向是藍綠陣營競爭捉對廝殺，總統選舉當選人更是非藍即綠。不過，明年一月的總統大選出現嶄新現象，藍營候選人目前看來已經形同出局。大勢變成綠營的賴清德和以白色為代表的民眾黨主席柯文哲兩強局面，柯文哲被看好有可能打破藍綠傳統，成為台灣領導人。

但是從另一個角度來看，其實柯文哲當選也不算打破傳統。台灣開始直選產生四位領導人以來，其中三人：李登輝、陳水扁、馬英九都擔任過台北市長，民間因此傳言，台北市政府的大門正對著仁愛路，一直走到盡頭就是總統府，被喻為通往總統府之路。以柯文哲擔任過兩任台北市長來看，明年當選總統也符合這個傳言。

而另一個有趣的現象是，李登輝、陳水扁、馬英九和蔡英文都是台灣大學畢業，今次總統選舉民調一直墊底的國民黨候選人侯友宜，警察大學畢業。賴清德雖然是台大復健系物理治療組，但醫生執照是靠在成功大學的學士後醫學系學位取得。至於柯文哲則是正宗台大醫學院畢業，從政前更是台大醫院的外科醫生。若以台大校友當選的慣例來看，柯文哲顯然更有優勢。

柯文哲民調一直緊咬民進黨候選人賴清德。

當選要靠實力，從各家民調來看，沒有分裂的綠營，民進黨候選人賴清德始終平穩領先，柯文哲則是穩居第二，侯友宜支持度從來未衝破二成。以上週兩岸圓桌論壇協會的民調來看，賴清德獲百分之35.4支持、柯文哲33.3緊追在後、侯友宜則只有百分之18。2016年總統大選前，國民黨提名洪秀柱出馬角逐，遇到民調支持度只有百分之15慘況。國民黨因此在2015年10舉行臨時黨代表大會，廢止洪秀柱提名，改為徵召時任新北市市長兼國民黨主席的朱立倫參選總統，被稱為「換柱風波」。洪秀柱當年獲提名90天後被換掉，而侯友宜獲提名後，民調一直離所謂「換柱」紅線只有百分之2到3之間徘徊，黨內「換侯」聲音不斷。

賴清德在年輕人支持度上輸給柯文哲。

台灣選舉另一個有趣現象稱為「棄保效應」，就是在藍綠對決時，雙方都看不得另一陣營候選人當選，但如果己方候選人不爭氣，民調大幅落後當選無望，選民就會自動將選票集中，投給另一有可能勝選候選人，防止最討厭的人當選。因此多位民調專家認為，以侯友宜落後柯文哲超過10個百分點，而柯文哲跟賴清德支持度如此接近時，「棄保效應」很有可能發生並讓柯文哲當選。

民意如流水，選舉情勢也瞬息萬變，大選還有半年，變數仍多。對藍營而言，鴻海集團創辦人郭台銘是否加入戰局，而且是獨立參選，或是取代侯友宜成為國民黨更有競爭力的候選人，都是值得關切的後續發展。







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