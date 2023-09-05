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台灣的總統選舉奇特之處，在於表面上是島內民眾以選票決定候選人，但其實背後中國大陸和美國也會不斷祭出左右選舉結果的殺手鐧，操控大局走向。美國如果說誰的兩岸政策可能為台海帶來危險，這位候選人的支持度瞬間崩跌。相反的，如果北京盛讚某人，在島內會被解讀為「中共同路人」，中間選票也將流失。

郭台銘宣布參選震撼在野陣營。

鴻海集團創辦人郭台銘宣布參選的記者會，外國傳媒關注：如果他當選，中國大陸會不會以鴻海在中國大陸的投資和資產作為威脅，甚至沒收資產。顯見郭台銘和北京的關係，逃不了成為綠營大做文章的材料。不過，當天有香港傳媒就引述北京消息，批評郭台銘參選破壞藍營團結，第二天大陸傳媒更加碼抨擊。這些批評被島內傳媒解讀為，北京支持國民黨候選人侯友宜，或者是希望民眾黨候選人柯文哲和藍營聯手。不過有趣的是，郭台銘因為大陸的表態，馬上擺脫了「中共同路人」、「親中，賣台」等紅帽。所以大陸真正的目的，是否其實是在幫助郭台銘或者表示中立，見仁見智。

國民黨候選人侯友宜選情持續低迷，讓不少藍營支持者心灰意冷宣告放棄。

美國在幾個月前就公開表明，不會支持特定候選人，讓各黨派候選人前往美國「面試」時，目標設定在美國「不反對」而不是爭取支持。民進黨候選人賴清德過境美國，行程與過往同級人士相比極度低調，就是不讓美國認為他是麻煩製造者。要知道美國如果透過傳媒，放出某人當選對台海有危險時，將帶來極大殺傷力。像蔡英文競選2012年總統前訪美，拜會國安會官員後，美方馬上透露給倫敦的《金融時報》，美國質疑蔡英文是否有能力穩定兩岸關係，這樣的報道一傳回台灣之後，對蔡英文的選情就是一個重擊，讓她民望瞬間暴跌。因為民眾在意的是，民進黨是不是會繼續沿用之前陳水扁那一套，用台獨這種路線來刺激中國，引發台海危機。

從中美對幾個獨立事件的反應，顯示雙方到目前為止都未公開插手今次大選，剩下來的就要看民眾的投票意向。根據港媒在郭台銘當天引述台灣《美麗島電子報》過往民調，以郭台銘參選情況下，賴清德支持度為34.8%，侯友宜、柯文哲則相同支持率18.9%，郭台銘則僅有12.9%墊底。

然而根據《美麗島電子報》最新民調，在四人參選情況下，賴清德的支持度上升至40.1％，柯文哲、侯友宜、郭台銘滑同步下滑，柯文哲比7月少了4.1％剩16.6%、侯友宜少了1.7％跌至15.6%，第4名的郭台銘也少了0.8％，支持度12%。假設在野這三位候選人最後整合成功，變成一組人馬，柯、侯、郭3人的支持度相加也僅44.2％，只比賴清德高了4.1％。根據過往經驗，選舉並非候選人合作民調就會加乘，有些選民不喜歡組合中某人，就會轉為不支持，所以即使3人能夠整合，勝選希望仍相當渺茫。

藍營或在野陷入選情低迷困局，我認為肇因於國民黨內初選民調機制不公開透明，被郭台銘陣營支持者認為「做票」，嚥不下這口氣而反彈。加上侯友宜只是地方首長出身，沒有高級官員的行政歷練，個人魅力也不足以成為藍營共主，民調在三人競爭組合中一直穩定倒數第一。至於柯文哲在郭台銘參戰前，一直維持老二局面，民調甚至曾追到跟賴清德只差幾個百分點，讓不少淺藍認為有機會出現「棄保效應」而打敗民進黨候選人。所謂「棄保效應」是台灣選舉獨有的文化，即當自己陣營候選人沒機會打敗對手時，選民會集中選票投給第二「討厭」候選人，阻止最「討厭」的人當選。從這些角度觀察，其實不管郭台銘參不參選，國民黨都休想奢望贏得這次大選。選舉未到，藍營支持者已經一片心灰意冷，宣告放棄。







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