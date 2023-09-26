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雞蛋，在全世界應該都算是基本的民生需求，但是台灣民眾，近期內卻接連陷入一種蛋蛋的哀傷甚至升級到憤怒當中。

先是爆發缺蛋危機搞到一蛋難求，接著爆發進口蛋各種弊端和爭議，最新甚至出動網軍威脅踢爆政府黑暗面的人，真是搞到比黃金時段的戲劇還要高潮迭起，黑箱內幕遠超乎想像，而且堪稱沒有最黑暗，只有更黑暗。

台北市議員到農業部抗議雞蛋危機。

說是戲劇，當然要有具備表演天份的官員領銜演出。台灣剛剛丟官的農業部長陳吉仲，就是一名被當官耽誤的戲精，而且最擅長哽咽煽情的哭戲。

台灣領導人蔡英文有一群鍾愛的男性官員，被稱作「小英男孩」，保證仕途順遂，出包也有人罩，陳吉仲就是眾所周知備受寵愛的小英男孩之一。在他的任內，台灣原本引以為傲的農牧漁業，各方面都爆發嚴重問題。而這名小英男孩除了哭戲，最強的就是搞民粹，卻不思考從基本面解決困境，最愛利用農漁產品搞「抗中保台」。甚麼「保台石斑」、「自由釋迦」、「民主鳳梨」、「進步蓮霧」、「愛台文旦」、「抗中蘭花」，真虧他想得出來這麼多花招和名目。再不行，就砸錢補助，用人民的納稅血汗錢堵民眾的嘴。

「小英男孩」陳吉仲拖累民進黨和蔡英文聲望被迫下台。

當年國民黨執政時期，陳吉仲參與農運熱血激昂的反美牛美豬，並且以學者之姿，引經據典表述進口美豬美牛，對本土農業以及食安的危害。但是綠營執政，陳吉仲當了官立刻換了顆腦袋跟人格，從「打死也要擋萊豬」轉變成「萊豬過關內心充滿感激與感動」，誓死為主子小英的政策護航，委實令人嘆為觀止。

說回台灣缺蛋，只好開放進口蛋應急，但顯然有人趁機發國難財（缺蛋對升斗小民而言，困擾程度真的逼近國難等級），其中問題連環爆的主力都是巴西雞蛋。一個資本額只有50萬新台幣（約港幣12萬）的「一人公司」超思，沒有倉儲，連辦公室都省了，就用一處民宅的地址，進口8千萬顆巴西雞蛋，竟然取得農業部1.75億新台幣（約港幣4233萬）的高額補助。陳吉仲還空口說白話，試圖為業者解套，宣稱超思資金雄厚，代墊新台幣6億多，結果陳吉仲自己公布與超思的合約裏，清楚載明畜產會（甲方）先付款給超思（乙方），超思「代收轉付」給巴西方面，這種穩賺不賠，連本都不用準備的生意，誰不愛做？若要說裏面沒有勾結，實在說服不了悠悠眾口。

有農業專長的KOL「Lin bay 好油」版主林裕紘，有條有理的踢爆一連串生產和有效期限的不合理處，業者無可推託認錯，進口蛋變成台灣人人避之唯恐不及的地雷。更有業者將巴西、澳洲、土耳其進口的雞蛋包裝成為盒蛋，打上「台農蛋品」和「冠軍蛋品」的品牌，假冒台灣蛋流入市面。更可惡的是還被藍營執政的桃園和台中市接連發現，把巴西問題蛋製成液蛋，產地卻標示台灣，缺蛋危機升高為食安危機，而且液蛋用作烘焙和加工，一般民眾簡直防不勝防。

民進黨政府被雞蛋危機搞到雞飛狗跳，終於按耐不住使出綠色恐怖手段，也就是動員所謂的「塔綠班」網軍，追殺恐嚇憑著專業知識讓政府無法辯駁謬誤的林裕紘，甚至波及家人，讓他心生畏懼閉嘴。

雞蛋危機讓蔡英文聲望一個月內暴跌10.4個百分點，民進黨支持度下跌6個百分點，相對國民黨也因此得利上升了同樣的支持度，重回台灣第二大政黨位置。事件如果繼續擴大，勢必波及明年一月總統和立委選舉形勢。在綠營派系連環逼宮下，蔡英文才鬆手讓這位小英男孩下台，成為最短命的農業部長。

雞蛋危機並未因為陳吉仲下台落幕，被指驗出「氟甲磺氯黴素」恐致血癌的巴西蛋，當局雖然聲稱全部下架，但專家藍營民代卻查出，有8萬顆下落不明，讓島內民眾近期談蛋色變。











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