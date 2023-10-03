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台灣總統選舉前都充斥著各式民調，但各機構或有政黨色彩或負責人有特定政治傾向，導致最終結果差異極大。不少民眾想提早知道自己支持的候選人是否有機會獲勝，就會靠著打聽外圍賭博賠率，以及所謂「魔咒」的分析尋求解答。

總統選舉外圍賭博，可說是另類以錢為基準而不是政黨認同的民調。因為沒有人會跟錢過不去，所以下注民眾必定會先努力打聽周遭親朋好友普遍支持哪位候選人才下注，等於另一種民調。因為輸贏直接影響自己的荷包，賭盤賠率有時比民調更準。

以警方上月破獲一個中台灣外圍投注站為例，民進黨賴清德開出讓對手245萬票，也就是賴清德除了贏還要比對手多出超過245萬，在這個條件下仍有1:2賠率。至於其他參選人分別為台灣民眾黨柯文哲1:2.2、國民黨侯友宜1:2.4、鴻海集團創辦人郭台銘1:3.3，以賠率來看賴清德絕對大幅領先。這個外圍投注站總收投注數，賴清德5980注、柯文哲1275注、侯友宜1299，郭台銘最冷門只有122注。

不過，所謂十賭九騙，當大家都相信賭盤比民調更準時，候選人或政黨操縱賠率，也可達到以錢欺騙選民投給特定候選人。例如某政黨或候選人財力雄厚，可以大量下注給自己造成賠率一面倒，下注的人往往為了贏錢而背棄自己支持的政黨。因此另一類民眾會以所謂「魔咒」推測誰可能當選。

台灣總統大選有所謂「玉山魔咒」，即當選人都未爬上過這座東亞第一高峰。

台灣大選「魔咒」五花八門，最有名的包括玉山魔咒、副總統魔咒、閣揆魔咒等。最多人提及的玉山魔咒，是指爬過東北亞第一高峰玉山的人，都不會當上總統。卸任的李登輝、陳水扁、馬英九和蔡英文在競選時都未爬上過玉山，只有馬英九卸任後以一天來回的「單攻」方式登頂，不過據說他爬到山頂就腳軟，最後是靠隨扈攙扶下山，十分狼狽。至於爬過玉山而選不上的是前台灣省長宋楚瑜，他1998年登上玉山，並以衛星電話向夫人陳萬水示愛，成為當年熱門新聞。

我多年前爬上玉山，過了靠近主峰住宿點排雲山莊後，領隊指著一片空地說，這就是宋楚瑜當年坐直升機爬玉山的停機坪，所以他的登玉山根本是作弊的，但畢竟上了玉山，所以還是中了落選魔咒。至於今屆總統候選人，侯友宜在2007年10月擔任警政署長期間，率領高階警官組隊爬上玉山主峰。柯文哲則是在2012年7月，與凱達格蘭學校國策班同學登頂，當時柯文哲還因脫下身上保暖衣給失溫的同學穿，而登上過媒體版面。如果這兩位候選人最終都沒有當選，玉山魔咒將更深入民心。

總統大選另外兩個魔咒「閣揆魔咒」、「副總統魔咒」，做過這兩個職務的賴清德能否打破？

至於閣揆魔咒和副總統魔咒，則是指擔任過行政院長和副總統的連戰，兩度參選都輸給陳水扁。賴清德剛好也先後擔任過這兩個職務，不少人好奇這個魔咒對他的殺傷力如何。

如果以當選過總統的人過往經歷來看，其實還有一個「市長魔咒」。包括李登輝、陳水扁、馬英九連續三任總統，都曾擔任過台北市長，有堪輿學家曾解釋，因為台北市政府正門面對仁愛路，這條路的另一個盡頭就是總統府大門，被解釋為通往總統府之路。今次四位候選人當中，柯文哲和前面幾位領導人一樣，都擔任過兩屆台北市長，所以最後結果，將可以看出市長魔咒是否真有其事。