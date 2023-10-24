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新冠肺炎疫情後，台灣開放外地旅客入境，港澳遊客迅速衝上台灣最大客源。雖然那麼多港人鍾意台灣，但其實本地人卻寧願到外國旅遊，主因就是價格不合理，尤其是住宿費太過離譜，感覺在台旅遊，就是任人宰割的冤大頭。

民進黨當局這個月高調宣布，今年1到9月，港澳旅客來台觀光人數超過80萬人次，成為來台觀光旅客首位，人數比第二名多出近一倍。有趣的是台灣人反向而行，同期前往日本旅客260萬人次，中國大陸亦有100萬人次；其中中秋節和雙十節連續假期，就有162萬人到外國旅遊。當然港澳人口本來就遠比台灣少，數字上比較看不出差異，但從近期重要連續假期酒店訂房率來看，就能發現島內觀光業的慘況。

據當地觀光署統計，今年從農曆新年、二二八、清明節、端午節一連串假期的訂房率都只有55%左右，比2019年9月疫情結束前的60.3%住房率還低。最近的中秋連假訂房率更跌破5成，創全年最低紀錄；至於雙十節連假也只有55%。

大批台灣民眾嫌當地旅遊消費高得不合理，而選擇到外國觀光。

最近一群國際旅遊經驗豐富的朋友聚會，談起台灣瘋狂的住宿價格，都一致認為，留在台灣旅遊還不如去外國玩。

互聯網群組的熱門話題當中，不少網民拿台灣和日本、泰國旅遊比較，發覺台灣旅店的房價簡直是暴利。在日本，新台幣2000元（約港幣480元）就能住到精華區很不錯的飯店，如果花到新台幣5000元（港幣1200元），已經可以住到很豪華的飯店；在泰國，新台幣1萬元可以住到海邊Villa，台灣同級飯店索價2、3萬以上，而且通常交通非常不方便。

某連鎖飯店在東部重要風景區的旅店，一晚要價新台幣2萬元。最讓我生氣的是著名的南投日月潭，原本的蔣介石行館，變身一家老字號的旅館，坐落在居高臨下俯瞰湖面的絕佳位置，房間寬敞而且收費合理，多年前是我們家族的最愛。我從最早的新台幣450元房價住到750元之後，轉由財團經營，變身所謂的精品旅館，從此再也住不起了。原本定價就很誇張，多年來還不斷漲價，偏偏就有冤大頭（或是錢已經多到滿出來的人）踴躍捧場。剛剛查詢最新價格，庭園雙人別墅，一晚開價3萬！絕非我這種一般人能夠負擔得起。最南端的度假勝地墾丁，也是以天價房價聞名，某家時尚Villa，一口價3.5萬，套句台灣人自嘲的流行語：「貧窮限制了我的想像」。或者該說，台灣貧富差距太大，花得起的富人則夠撐起這些精品奢華住宿的市場吧。

台灣觀光酒店收費高昂，引發民眾和傳媒批評。

除了這些頂級高端例子，一般稍微好一點的旅館，也都貴到嚇人。日月潭其他飯店，隨便一查動輒1.3萬、1.8萬。

網友另一討論焦點，是當局經常拿來推廣觀光的夜市。在台灣人看來，不少夜市雖然看起來人山人海，但細看攤檔賣的食物或商品重複率非常高，看不出特色，而且經常發生「宰客」事件。像台北市士林夜市，曾經賣過一盒比市價貴5、6倍的切好水果。我一位朋友也買過一杯要價新台幣600元的剝好釋迦，獅子大開口，宰殺這輩子再也不會來的觀光客。

當然港人愛台灣旅遊，玩的方式可能和本地人不同，這可能是文化上的新鮮感吧！







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