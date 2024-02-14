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每到過年，台灣媒體都會請經濟和政治學家，分析並預測當年景氣和兩岸關係，對一般民眾而言，同樣具有參考價值的還包括各大廟宇在農曆新年求出的「國運籤」。今年適逢民進黨的賴清德即將在5月就任，然而部分廟宇竟然求出下下籤，引發民眾擔憂。

台灣廟宇農曆新年求「國運籤」是多年來的民間習俗，民眾之所以特別關注籤文內容，起源於2015年總統大選前一年，位於綠營支持者大本營的台南南鯤鯓代天府，求出上上籤「武則天坐天」，被解讀為將選出女總統。次年果真籤文應驗，蔡英文宣告當選，南部綠營支持者更為之鼓舞，認為蔡英文上應天命，南鯤鯓代天府預言神準。

賴清德在上月總統大選勝出，今年各大廟宇求出甚麼「國運籤」引發關注，尤其賴清德家鄉台南市的南鯤鯓代天府更成為焦點，在萬眾矚目下求出第34「丙午」籤，掛首「潘必正進士及第」，籤文內容為：「不須作福不須求，用盡心機總未休；陽世不知陰世事，官法如爐不自由。」

民俗學者認為台南南鯤鯓代天府今年的「國運籤」並不吉利。

廟方解讀籤詩，指出主事者必須心正行善、不欺暗室，對外宣稱為中上籤，不過諸神意旨總是語帶玄機，「由各方解讀」。南鯤鯓代天府之所以不解讀籤文真正內容，是由於2015年求出「武則天坐天」後，連續三年「國運籤」都是下下籤，被曾盛讚預言神準的綠營支持者批評為唱衰台灣，廟方開始對非上上籤都以低調方式處理。就連高高在上的神明，都擺脫不了政治壓力，令人啼笑皆非。

有別於廟方有政治壓力，相對民俗學者在這方面就可以毫無顧忌地暢所欲言。例如臉書「興趣使然的解籤師」就表示，看到這張籤心裏揪了一下，因為這是60甲子籤詩這個系統裏，最兇最可怕的一支籤，這支籤最廣為流傳的籤詩故事是「李世民遊地府」。有別於廟方顧及壓力，強調籤中的「潘必正進士及第」，解籤師認為，「李世民遊地府」故事重點在於「陰騭有損，因果報應」，並直言新政府可能在「美中台三邊關係」，以及島內政局之上都遇到瓶頸，甚至成為犧牲品而不自知。而籤文中的「官法如爐不自由」，就好比政局形勢是一個燒得極燙的火爐，執政者只要一碰手就會燙傷。

無獨有偶，新北市著名廟宇三重先嗇宮及蘆洲湧蓮寺，求出的「國運籤」也是下下籤。當然在唱衰台灣的大帽子下，廟方不約而同都以樂觀方向低調解籤。

預料賴清德5月上任後，台海不會平靜。

賴清德曾以「務實台獨工作者」自居，上任後兩岸關係緊張，的確是可以預期的意料中事，加上今年是美國總統大選年，相信美國政客基於政治利益，必定大打特打台灣牌。在這個情況下，台海情勢要平靜也有難度，很可能應了南鯤鯓代天府的籤文。只是忠言逆耳，就算出自神明，也照樣聽不進去吧。