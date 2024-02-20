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台灣的一位「網紅」，最近登上多間外國傳媒版面，但不是做了什麼豐功偉業，而是因為這位直播主「晚安小雞」在柬埔寨拍攝所謂在詐騙園區慘遭襲擊的假影片，而且被抓包之後就算跪地求饒都沒用，柬埔寨極為明快的速審速決，火速判刑兩年，被島內傳媒形容為「丟臉丟到全世界」。

台灣網紅「晚安小雞」（圖左）和同夥被捕後下跪道歉。（柬中時報照片）

社會現象其實就是人民習性和集體行為的反應，近年來台灣年輕人腦殘的現象愈來愈多，這起事件鬧上國際舞台，終於把這種亂象拉上檯面，一併檢討。

「網紅」是近年台灣年輕人夢寐以求的職業，工作看似輕鬆卻能名利雙收，也因此不少人為博取網路流量，不惜昧著良心造假或是發表譁眾取寵言論，甚至私闖民宅、拍攝猥褻影片等脫序行為。而這些「網紅」們的底氣，來自於台灣的法律過度寬鬆，以及可利用「民主」當擋箭牌，不論什麼都可以硬拗變成政治迫害。就算最後被踢爆，法院依舊輕判，至於過程中已賺飽流量，甚至因此成為圈內名人，代價很划算。

不過這回不是在台灣，而是跑到別人的地盤造假，果真踢到鐵板，付出慘痛代價。「晚安小雞」與同夥「阿鬧」到柬埔寨，上週宣稱深入凱博園區，直播人口販運、凌虐、性侵和器官交易等情況，但直播不久，宣稱疑遭突襲毆打斷訊，晚安小雞老婆還在臉書貼文聯繫不上對方。第二天下午「晚安小雞」重開直播表示已逃出，因為破綻太多，當時台灣部份評論已懷疑係自導自演。

柬埔寨警方記者會公布「晚安小雞」造假影片道具。（柬中時報照片）

柬埔寨14日逮捕晚安小雞及阿鬧，以涉嫌散佈不實訊息帶回調查，法院兩天內以觸犯刑法煽動製造社會動亂罪，判處兩年有期徒刑，每人罰款400萬瑞爾（約12萬港幣）。

台灣雖然強調人權、自由、民主和法治，但事件反而被島內傳媒評論為有效率，連一向親綠營的網路論壇，也幾乎看不到什麼批評。重點在於兩名網紅的確做出誹謗和唱衰柬埔寨的行為，罪證確鑿，無可辯駁。最重要的是凸顯出台灣的輕放輕判，已經到縱容犯罪的地步，整起事件如果發生在台灣，兩人根本得不到應有懲罰。

不少台灣律師以當地法律比較，指出兩地犯了同樣的罪行，法律條文都最高判處兩年徒刑，但處理方式則有天淵之別。例如律師呂秋遠就假設事件發生在台灣發文指出，影片當然先是會火紅，接著警方會出面澄清並無此事。如果小雞與阿鬧哭訴「一切都是真的，人都被打成這樣了，怎麼可能拿自己的生命開玩笑？」大批無腦網友會不分青紅皂白的反批是台灣警方粉飾太平，台灣治安已經到了無可救藥的地步。跟著網路上會分裂成兩個陣營，有人支持小雞，認為台灣就是爛；另一派比較有腦的會開始抽絲剝繭，認為場景不對、情節不合理。

就算檢察官介入偵辦，歷經半年後，小雞與阿鬧可能被起訴「不指定犯人誣告」罪。在過程中與律師、議員、立委一起開了幾次的記者會，不斷抨擊政府限制言論自由，風向逐漸有些改變，認為這就是網友的惡作劇而已，為什麼要拿大砲打小雞？起訴後，眾人抱屈，兩人抱流量，再度賺了一波。台灣社會又付出了龐大的社會成本，資源也再度遭到濫用。

台灣縱容養出的天兵，自導自演整齣鬧劇，罪證明確，柬埔寨速審速決，大快人心。







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