台灣貧富差距超陸趕港

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貧富差距問題在香港爭論了好些年，每次發布新的統計數據，都被台灣傳媒大肆報道，連帶也影射大陸的貧富差距嚴重。不過，台灣的「主計處」睽違30年再度公布的「家庭財富分配統計」顯示，台灣的貧富差距竟然「超陸趕港」遙遙領先，跌破當地民眾和傳媒眼鏡。

台灣貧富差距的嚴重程度，超出島內民眾想象。

據主計處公布的調查數據，截至2021年底，前20%家庭的資產淨值有5133萬新台幣（約港幣1231萬），後20%的家庭財富只有77萬元（約港幣18.47萬），相差66.9倍。與30年前的調查相比，當時台灣貧富差距只有16.8倍。

台灣之所以時隔長達30年才公布家庭財富分配統計，當局解釋是因為財富分配統計背後的個資成分非常高，就算政府部門調查，也要克服很多難關。以這個觀點來看香港，雖然今年年初有民間組織公布貧富差距數據，但筆者覺得還是以港府的數字和台灣比較才有意義。

國際上判斷貧富差距是否嚴重，大多採用堅尼系數作為標準，堅尼系數0.4以內算合理，0.5以上有貧富差距，數字愈大差距愈懸殊。香港貧富問題引起關注，是因為港府2001年公布堅尼系數達0.525，2011年上升至0.537，2016年更高達0.539。不過，去年港府公布的堅尼系數是0.397，而大陸的亦只是0.47，比台灣的0.606低很多。

台灣執政當局雖然誠實公布了堅尼系數，但在比較上卻避重就輕，沒拿慣常嘲笑的對岸做比較，反而以日本、法國、英國、南韓等高堅尼系數經濟體相比，強調台灣和這些國家比起來，貧富懸殊問題沒想象中嚴重。

身邊很多朋友看到主計處公布調查結果的新聞後都非常震驚，沒想到台灣的貧富問題，竟然比認知中狀況應該更惡劣的香港嚴重那麼多。不過，仔細觀察台灣的社會結構，就發現為何港人感受激烈那麼多。

台灣大部分地區都市化程度沒有香港高，居住環境面積大，年輕一代長大畢業出外謀生，可以選擇仍與家人一起居住，甚至結婚仍不會搬出去，省了租屋或買樓付房貸的壓力。雖然台灣薪水普遍比香港低非常多，但因為無居住的「後顧之憂」，即使薪水能用的部分增加不了，仍對「貧窮」的感覺相對較低。

對於造成貧富差距嚴重的原因，外地人看台灣都會認為，是當地高科技行業發達，從業人士收入比一般人高出幾十倍所致。但根據統計，島內從事高科技行業人數百分比相當低，不至於拉大財富差距。官員在發布調查結果時，亦將責任推給窮人不會理財。

主計處舉例，多年前住在南部的年輕人畢業後，選擇不同，未來財富累積程度一定不同。留在南部工作、買樓，好處是居住空間舒服，維持一定生活品質；前往台北工作的人，雖然花較高價錢買面積較小的住宅，但以樓價升值幅度來算，後者高出留在南部的人幾倍甚至十幾倍，財富差距遂愈來愈大。

台灣貧窮人口急增，台北車站成為遊民露宿熱門地點。（網上圖片）

另一原因是近幾年台灣和國際股市行情非常好，有錢的人會善用資金投資，錢滾錢之後，距離拉得更大，從去年富比士富豪榜可以發現，真正有錢人財富增加的比例更高。不少先進國家都想辦法降低貧富差距，例如美國總統拜登上任後，推出徵收富人稅。

不過，台灣經濟結構不同，富人稅並不可行。島內很多高所得民眾收入，不是來自經營的企業就是投資股市。問題是公司投資獲利後，這些人都將所得隱藏在公司內，讓本人收入看起來很低，根本課不到稅。至於投資股市的獲利，亦因為台灣沒有資本利得稅，不隨便將股票變成現金的話，政府亦無法課稅。

南部向來是綠營的大票倉，從公元2000年以來，因南部民眾全力支持而當選的領導人，包括台南出身的陳水扁、聲稱屏東為故鄉的蔡英文，再加上即將上任、曾任台南市長的賴清德。在今次家庭財富分配統計才發現，生活在綠營票倉的結果，竟然等同於選擇貧窮，不知道加起來執政16年的陳水扁和蔡英文，是否感到愧對鄉親？







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