520後，大陸經貿軍事兩面施壓

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賴清德520就職演說提出所謂「新兩國論」，引發北京激烈反應乃是意料之中，只是島內政客沒料到除了「聯合利劍—2024A」軍演外，經貿反擊那麼快就上場。大陸財政部在演習後，隨即宣布終止《海峽兩岸經濟合作框架協議》(ECFA)134個原產於台灣進口商品的關稅減讓。

大陸方面繼去年12月，以台灣違反ECFA規定，宣布今年元旦起，向原產自台灣的丙烯、對二甲苯等12個稅目進口產品，終止適用協定稅率後，上周五再度出手，宣布終止包括潤滑油基礎油、競賽型自行車、部分紡織品等產品關稅減讓。

這次終止關稅減讓影響出口金額約98億美元，不過親綠傳媒和學者的說法都是堅稱影響不大，理由是蔡英文執政期間，已逐步將大陸市場分散至其他國家，例如，對外投資方面，大陸從高峰時佔83.8%，降到去年的11.4%；而貿易方面，大陸雖然仍是台灣最大出口地，但比例已從45%降到今年前兩季的30%以下。

大陸終止《海峽兩岸經濟合作框架協議》134個進口商品關稅減讓，對台造成約98億美元影響。

島內部分學者也預估，基於北京兩岸「融合發展」的基調沒有改變，終止ECFA部分產品關稅減讓只是經貿手段，不會完全廢止ECFA。因為中斷兩岸經貿交流、令兩岸經貿脫勾，不符合中共總書記習近平3月重申的「共同推進祖國和平統一進程」。

雖然一般預料北京不會廢止ECFA，但對岸逐步終止傳統產業的關稅優惠，除了對出口雪上加霜之外，亦會引發一輪傳統產業出走潮，台灣經濟面臨空洞化，出口產業結構受到打擊，最後很可能只剩就業人數不多的高科技產業獨挑大樑。

至於所謂蔡英文時期的分散市場，將面臨台灣沒法加入的《區域全面經濟夥伴協定》(RCEP)，因會員國已達成協議，未來10年內會員國之間90%以上產品，關稅都會降到零，令台灣出口失去競爭力。據統計，RCEP 15個會員國佔台灣出口比率高達近62%。所謂的分散市場，如果過不了這關卡，根本是一場空。

除了經貿手段之外，520之後，北京的軍事施壓亦未停止過，例如從5月29日上午6時起至30日上午6時為止，有三架蘇愷-30戰機進入台灣北部應變區，最近距基隆39浬，距台北市更只有20幾浬，台灣空軍完全沒有反應的時間。

兩岸關係緊張，解放軍蘇愷-30戰機一度距台北僅20幾浬；圖為俄羅斯的蘇愷-30戰機。

有趣的是，在北京宣布「聯合利劍—2024A」軍演後，美軍第七艦隊卻公布列根號航母離開橫須賀港，返回美國維修，接班的華盛頓號航母當時才開始航向亞洲。聲稱撐台灣的美軍這時候竟公開鬧空城計，是怕兩軍靠近擦槍走火引發戰爭，抑或美國老大哥也在藉此對賴清德台獨演說表示不滿，讓人有無限想象空間。







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