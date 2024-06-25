大陸會否劍指台灣離島？

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中菲在南海仁愛暗沙的衝突，讓雙方緊張關係再度升級，本以為美國會唯恐天下不亂，參一腳趁機攪局，最後卻只以動口不動手方式，來個沒有威嚇力的口頭聲援。看到這種情況最失望的，莫過於想推行改變現狀後，期待一旦因此發生台海戰爭美國老大哥會出手相助的「台獨」人士。

美國在菲律賓有多達九個軍事基地，雙方更簽署無限期的《美菲共同防禦條約》，重點是：在太平洋海域對任一方領土與對其在太平洋的軍隊、船舶或飛機的武裝攻擊，兩國將依約採取行動，對付共同危險。

中菲在南海衝突的場面，會否在台灣離島發生，引起關注。

在這次衝突，菲律賓出動的是海軍，但大陸方面是以海警船處理，因此依照《國際法》，屬於兩國內政而非武裝攻擊，美軍師出無名。不過說到底，如果符合美國利益，其實依照美國一貫的強悍作風，根本不會管《國際法》的認定，要出兵照樣出兵。追根究柢，美國沒有採取實際軍事行動幫助盟邦菲律賓的主要原因，還是和即將來到的美國總統大選有關。

這次選舉，特朗普在對外關係上的言論比拜登激進得多，亦因此加分不少，吸引美國保守派選票。如果美軍因這次衝突出兵「調解」，不管達到甚麼效果，特朗普最後只要說出更激進的做法，必定為選舉加分，這也是拜登維持出口不出手的關鍵之一。

其實「台獨」人士應該更警惕的是，大陸下一個目標會不會是台灣聲稱擁有的南沙太平島和東沙島。北京長期以來，都沒有對這兩個歷史上屬於中國的領土採取行動，原因在於大陸領導層認為，反正這些都屬「中國人」的管控範圍。但賴清德上台明目張膽提出所謂「新兩國論」，切斷兩岸同屬中華民族的淵源，太平島和東沙島就變成被「台獨」分子掌握，而非中國人。而且南沙太平島距離高雄達1600公里，飛機需要4小時航程，補給困難，一旦受到攻擊，後勤支援鞭長莫及。

台灣佔領的東沙島，也在爭議海域範圍內。

再從大陸方面在仁愛暗沙的行動，是以維護領土主權作為出發點來看，原本同屬於福建省的金門、馬祖和澎湖列嶼，似乎已開始列入北京維護領土主權的範圍。從今年2月大陸快艇金門翻船後，大陸海警編隊進入金門所謂「禁限水域」近20次，已達到常態化程度，根本目的當然是從法律及實質上，否定台灣的管轄權以及不承認所謂存在有海峽中線。

儘管菲律賓和美國有正式的共同防禦條約，美國在政治利益優先考量下，也只肯口頭相助，口惠而實不惠。反觀台灣，雙方的共同防禦條約早在1970年代就廢止，也就是如果台灣受武裝攻擊，美國在法律上沒有義務出兵協防或幫助台灣，剩下的只有所謂政治承諾，以及取決於事發當時美國領導人維護本身利益為優先的政治盤算。

台灣的最前線金門和馬祖，民進黨當局一向認為是靠近大陸的邊緣地帶，就算發生衝突，也並不會很快直接威脅到本島，反而是位於海峽中央的澎湖能監控通過船隻，深具軍事價值。台灣每年都在此舉行大規模反登陸演習，防範對岸攻擊。萬一兩岸在澎湖列嶼發生衝突，真正威脅到台灣島安全時，或許才可望測試出美國對台灣安全的口頭承諾，是否終究只淪於口惠。







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