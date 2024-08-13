面對大陸軍事施壓，賴清德龜縮

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為因應島內「台獨」聲浪日益高漲，解放軍戰機近年頻頻越過海峽中線，甚至繞島飛行施壓，而台灣當局則採取童話故事《狼來了》的策略，以為每天公布對岸軍機靠近台灣路線圖，可讓民眾提高警覺和敵對意識。不過，大陸軍機近日被指已飛抵島內「領空」，「狼」真的來了，軍方側翼卻說那是「無害的」。

為應對「台獨」聲浪，解放軍戰機越過海峽中線靠近台灣次數愈來愈頻繁。

根據軍方所公布本月6至7日解放軍戰機進入台海周邊空域示意圖，6日有五架次解放軍戰機、直升機靠近距南方鵝鑾鼻33浬（約61公里）。退役海軍艦長張競參考領海基線圖與領海基點地理位置資訊，判斷對岸軍機飛航路徑，會經過領海基線與台灣本島陸地之間，領海基線向陸地內側就是「內水」（英語：Internal Waters）。根據1982年《聯合國海洋法公約》內容，「內水」是「領土」的一部分，而「領土」陸地、「內水」與「領海」上空，就是所謂「領空」。

台灣軍方前將領判斷，解放軍8月6日已飛抵「內水」。

台灣軍方則以大玩文字遊戲來避重就輕地回應，指每天公布的示意圖，目的為顯示大陸軍機活動態樣，意思是所謂示意圖未必精確，並重申對方軍機未進入台方24浬範圍。

軍方更透過親綠學者辯解，指台方所宣稱的領海基線，以國際法角度是有彈性的，可參考外國做法讓外地船艦通過。不過，這段回應其實就間接承認了，對岸軍機的確進入台方「內水」，他所依據的國際法角度，其實是指「內水」亦包含公海，因而判斷對岸軍機是「無害通過」。

台軍的對岸軍機動態示意圖，源自於2019年4月，當時蔡英文要求軍方每天公布，讓民眾了解對岸軍事脅迫台灣，目的當然是煽動島內民眾對大陸的敵意。不過，隨著民進黨當局「台獨」步伐加速，解放軍戰機越過海峽中線次數愈來愈多，飛向台灣本島距離愈來愈近，反而讓民眾習以為常，大部分人都已經不覺得是威脅。部分軍方前將領多次譏笑蔡英文想搞「狼來了」，最後變成被對岸溫水煮青蛙，島內的青蛙們泡在一天比一天熱的溫水中習慣了，一點都不知即將大難臨頭。

蔡英文下令每天公布「解放軍戰機進入台海周邊空域示意圖」後，反而讓民眾對大陸軍機靠近台灣習以為常。

隨著被稱為「務實台獨工作者」的賴清德上台，「台獨」愈講愈大聲，但對應大陸的軍事施壓，卻讓人感到正在不斷龜縮。在蔡英文執政期間，時任「國防部長」邱國正曾修改了對大陸開放的「第一擊」定義，亦即只要對岸實體航空器進入台灣的「領空」，就將立即開火，而不是過往大陸軍方開火後，台軍才會還擊。依照邱國正的修正，對岸軍機本月6日的飛航路線，已兩度進入「內水」，軍方在第一次警告後已符合開火條件，卻對外宣稱其實解放軍戰機沒有靠那麼近。這不是承認自2019年以來，每天公布的所謂動態根本是在唬嚇民眾，遂行綠營政府的政治目的？

從特朗普擔任美國總統開始，民進黨當局甘願成為中美對抗下美方的馬前卒，從而在軍事上完全乖乖聽命於美方。在這個情況下，無論解放軍戰機飛得多近，甚至飛越台灣島上空，沒有美國老大哥的命令，不要說第一擊，相信連吭聲都不敢。







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