商家坑殺遊客，致台旅業蕭條

加入最愛專欄 收藏文章

台灣向來是香港人熱門旅遊地點，今年港人更躍居外來旅客第二位。不過，島內居民卻反其道而行，到外國旅遊的台灣人比來訪旅客多出一倍以上，主因是覺得就算加上機票，到其他國家玩都比本土划算。

近年島內傳媒不時會報道，一些旅遊點食物貴得離譜，甚至到坑人地步，例如墾丁遊客抱怨一碟滷味要價近1000元新台幣（約港幣250元），台北市士林夜市一包水果賣過千元。而住房更不時被拿來和日本比較，也是十分誇張。台灣觀光區的二、三星酒店，普遍比日本五星級酒店還貴，導致台灣民眾寧願搭飛機去沖繩或附近國家，都不在本島旅遊。

台灣人到外國旅遊人數，比來訪旅客多出一倍以上。

以香港遊客常去的墾丁為例，暑假是旺季，本來一房難求，但因酒店和食物價格太驚人，嚇走大部分本地人，已連續3年跌出十大觀光景點。今年暑假以來，各酒店和民宿訂房率只有五成不到，墾丁大街異常冷清，就算有旅客，也以外國遊客居多。

墾丁的衰落，是從2008年開始，後來因電影《海角七號》賣座，掀起一股外地遊客朝聖打卡旋風，令訪客從每年400萬人一路飆升。當地店家不知珍惜這個起死回生機會，原本為人詬病的物價和房租漲得更變本加厲。根據「觀光署」統計，墾丁2014年全年遊客數字上升到837.7萬歷史高峰，但到了2023掉落到年僅262萬，今年暫只有132.8萬。以業績掛帥的外國餐飲連鎖店肯德基、麥當勞先後撤走，在當地經營21年的美式餐廳「冒煙的喬」9月結束營業。

墾丁只是縮影，台灣多個旅遊點都有類似情況，以當地旅館業十大上市公司公布的業績來看，其中八間公司的營收都比去年大幅倒退，跌幅最高達七成。造成業績慘淡的原因，還包括今年4月3日花蓮發生7.2級大地震，重創當地交通及觀光。

暑假是花蓮、台東賞鯨豚的季節。

近日有YouTuber走訪冷清的墾丁，發現原本定價6000多元新台幣的雙人床套房，已降價到980元。筆者認為，香港遊客不妨趁暑假快結束之前，享受相對平價的台灣旅遊。

因為除了當地旅遊業不景氣，迫使酒店、民宿和餐廳降價外，當局原本預計，今年到訪旅客將超過1000萬人，不過到7月竟然只有430萬人，距離目標甚遠，因此大手筆推出振興旅遊補助。8月起加碼推動旅客來台旅遊補助，包括與航空公司及高鐵合作方案，外國旅客可享來台機票買二送一、高鐵車票買一送一等。

位於屏東縣內的墾丁，當地政府對海外入境旅客，每晚住宿補助500元新台幣。至於受震災影響的花蓮和台東，住宿補助最高達60美元，優惠至今年底。在宜蘭、花蓮和台東，用電子票證（例如悠遊卡）乘搭多條一天來回觀光巴士路線免費，其他地方如清境農場、日月潭、溪頭等則有半價優惠。

當然，台灣當局補助的規模，無法和香港特區政府購買50萬張機票、供全世界民眾抽獎來得吸引，但勝在不用抽獎，可直接享受優惠。

台灣面積雖小，但具特色的觀光景點遍布各縣市，理應能吸引大批外地遊客觀光。但商店坑殺遊客和酒店價格貴得離譜，卻成了發展觀光的重大障礙，要等到不景氣時，這些亂象才會改善。筆者認為，在這段還未復甦的時間，正是來台旅遊價廉物美的好時機。尤其是一旦等到北京開放陸客來台後，相信又會故態復萌，開始大肆宰殺觀光客。







【你點睇】教育局最新初中教材提出應堅拒婚前性行為，你認為教材內容是否不合時宜？► 立即投票